Инаугурация в необычной обстановке

Сегодня в 12 часов началась и около получаса проходила торжественная церемония принесения присяги избранным президентом Абхазии Асланом Бжания.

Уже несколько недель назад стало известно, что в связи с разразившейся в мире пандемией коронавирусной инфекции церемония инаугурации состоится в необычной по сравнению со всеми предыдущими инаугурациями президентов Абхазии обстановке, в скромном и сжатом по времени формате. Все семь предыдущих церемоний (а они были в 1994, 1995, 2005, 2010, 2011, 2014, 2019 годах) проходили в большом зале кабмина республики, вмещающем более шестисот человек, с участием многочисленных зарубежных гостей, в основном, конечно, из РФ. На сей раз, спустя всего два дня после того, как в республике перестал действовать введенный 28 марта режим чрезвычайного положения, но сохраняются многие карантинные меры против распространения коронавируса, в том числе, закрыты государственные границы, церемонию в целях эпидемиологической безопасности провели в актовом зале администрации президента Абхазии (здесь в последние годы проходили пресс-конференции главы государства), и на ней присутствовало примерно в десять раз меньше обычного – около 60 человек. Ну, а иностранными гостями можно было посчитать лишь представителей государств, чье рабочее место и так находится в Республике Абхазия. Медики проверяли температуру у всех участников церемонии, только после этого разрешали пройти внутрь конференц-зала президентского дворца. Некоторые участники съемочных групп были также в медицинских масках. Структуры МВД выстроили по периметру комплекса правительственных зданий патрульные группы.

Под торжественную музыку и барабанный бой молодые люди в красочной национальной одежде внесли в зал Государственный флаг республики. Исполнявший почти три с половиной месяца обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к присутствующим сперва на государственном, абхазском, а затем на русском языках:

«Внеочередным выборам, прошедшим в марте текущего года, предшествовали серьезные политические события, которые привели к отставке бывшего руководства страны, к всплеску политической напряженности и противостоянию в обществе. Однако благодаря деятельности депутатского корпуса, работе правительства и всех политических сил страны удалось повернуть ситуацию в правовое русло. Я также выражаю благодарность всем кандидатам в президенты страны за то, что весь избирательный процесс прошел в строгом соответствии с законами. При этом все участники избирательного процесса проявили тактичность, уважительное отношение друг к другу, а их поздравления избранному президенту были искренними и теплыми. Все это вселяет огромную надежду на выполнение главного запроса нашего народа – запроса на объединение общества и стабильность».

Валерий Бганба объявил церемонию открытой, после чего телекамеры (Абхазское телевидение и канал «Абаза-ТВ транслировали инаугурацию в прямом эфире) показали, как к парадному входу в администрацию подъезжает автомобиль, из него выходит Аслан Бжания и направляется в зал. Далее он, положив руку на текст Конституции Абхазии, произнес клятву на абхазском языке. В переводе на русский она звучит так: «Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики». После исполнения гимна Абхазии Валерий Бганба вручил ему атрибуты президентской власти – флаг, гербовые печати, штандарт, национальный посох – алабаща – и шашку как символ того, что он является Верховным Главнокомандующим.

Аслан Бжания обратился к присутствующим и, в частности, сказал:

«Одной из первостепенных задач для меня, как главы государства, является восстановление доверия общества к власти. Добиться такого результата возможно только, работая честно и открыто. Все, кто будет приглашен на работу в систему исполнительной власти, обязаны понимать, что должность министра, руководителя органа государственного управления – это не привилегия, а высокая ответственность перед гражданами страны. Прежде всего, они должны демонстрировать перед обществом безусловное следование принципам законности и равенства всех перед законом! Осознаем, в какое сложное время вступаем в управление государством. Это обязывает нас, не теряя времени на раскачку, приступить к работе. Если кто-то из руководителей не справится с возложенной задачей или же попытается использовать служебное положение для целей, противоречащих интересам граждан, то с таким служащим мы будем прощаться без сожаления, невзирая ни на какие предыдущие заслуги. А при наличии в его действиях состава преступления и доказательства вины в полной мере должен быть реализован принцип неотвратимости наказания. В ходе избирательной кампании я неоднократно подчеркивал, что мы не обещаем моментального улучшения жизни граждан. Завтра не будет всеобщего благоденствия, завтра будет работа, тяжелая и кропотливая. На этом этапе необходимо предпринять максимальные усилия по локализации последствий многочисленных угроз, в том числе таких, как организованная преступность и ее неотъемлемая часть – коррупция. Без наведения правопорядка, обеспечения безопасности граждан невозможно создать условия для развития экономики и привлечения инвестиций. Доверие, оказанное нам на выборах, будет использовано в реализации планов по повышению эффективности государственных органов. Укрепление и развитие всестороннего сотрудничества с нашим главным союзником и стратегическим партнером – Российской Федерацией – было и остается приоритетным направлением внешней политики Абхазии. В соответствии с соглашениями мы будем вести с братской Россией более интенсивную работу по всем аспектам двустороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Регламент нашего мероприятия не позволяет более подробно остановиться на текущем состоянии основных сфер деятельности государства. Тем не менее на одной из них я хотел бы заострить ваше внимание. Пандемия коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, обнажила серьезные проблемы, существующие в сфере здравоохранения. Даже сильные и богатые страны оказались не готовыми к противостоянию столь масштабной проблеме. Я выражаю благодарность медицинским работникам Абхазии, сотрудникам других ведомств, предпринимателям за то, что в этих условиях они смогли оперативно организовать мобилизацию имеющихся ресурсов и своевременное оказание помощи населению. Скоординированные действия ветвей власти позволили на этом этапе локализовать масштабы данной проблемы, за что хотел бы выразить им свою благодарность. Дорогие друзья, в одном выступлении невозможно осветить все направления жизнедеятельности государства. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы деятельность власти была эффективной и прозрачной. В завершение выступления хочу поблагодарить всех без исключения избирателей, принявших участие в выборах президента. Выражаю признательность Центральной избирательной комиссии, членам окружных и участковых комиссий, наблюдателям».

Со вступлением в должность президента Аслана Георгиевича поздравил посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин:

«Уважаемый Аслан Георгиевич! От лица президента В. В. Путина и руководства Российской Федерации, а также от себя лично позвольте искренне поздравить вас по случаю вступления в должность президента Республики Абхазия! Выражаю уверенность, что благодаря вашему политическому опыту, профессионализму и мудрости отношения между нашими странами будут и дальше развиваться на принципах самого тесного союзничества и стратегического партнерства. Со своей стороны, продолжим оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие. Убежден, что с вашим избранием российско-абхазское сотрудничество получит дополнительную и, главное, эффективную динамику, а ее палитра пополнится новыми яркими красками. От всей души желаю вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, а также успехов в вашей ответственной деятельности на благо Абхазии и ее народа!»

На церемонии также выступили и вручили президенту Абхазии поздравительные адреса глав представляемых ими государств посол Республики Южная Осетия в РА Олег Боциев и полномочный представитель Приднестровской Молдавской Республики в РА Гарри Купалба.

22 марта 2020 года состоялись повторные выборы президента Абхазии. Победу на них одержал Аслан Бжания, получивший 56,5% голосов избирателей. За Адгура Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей, за Леонида Дзапшба – 2,22%, против всех – 1,75%.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия