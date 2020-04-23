Инаугурация: отсутствующие министры и упреждающие отставки

Сразу после инаугурации новый президент Абхазии Аслан Бжания провел две встречи – с и.о. президента Валерием Бганба и с послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным. После нее Валерий Бганба объявил об увольнении директора Рицинского национального парка и директора Абхазского телевидения. Вчера и.о. президента также занимался кадровыми вопросами – в отставку были отправлены главы трех районов.

Во время встречи с исполняющим обязанности президента Валерием Бганба, как сообщает официальный сайт главы государства, обсуждались вопросы работы исполнительной ветви власти и меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Эта информация диссонировала с кадрами инаугурации, на которых видно, что в полном зале между людьми не было дистанции, а на них самих – никаких средств защиты.

На встрече с послом Российской Федерации Алексеем Двиняниным президент Аслан Бжания продолжил обсуждать мероприятия по защите от коронавирусной инфекции. Они затронули межведомственное взаимодействие двух стран, в частности, на абхазо-российской границе. Аслан Бжания выразил уверенность, что режим пересечения государственной границы пока должен остаться без изменений. Российский посол акцентировал внимание на том, что «нам всем надо сосредоточиться на борьбе с коронавирусной инфекцией». Алексей Двинянин напомнил об оперативном содействии и переброске в Абхазию из Крыма колонны спецтехники для дезинфекции общественных зданий и пожелал Аслану Бжания здоровья и бодрости духа на новом посту.

Тем временем слагающий с себя обязанности президента Валерий Бганба издал пять распоряжений и отправил в отставку, «согласно поданным заявлениям», глав двух районов и одного города, а также директоров двух госкомпаний. В частности, лишились должностей Геннадий Цвижба, глава Очамчирского района; Феликс Даутия, глава г. Новый Афон и Руслан Ладария, глава Гудаутского района. Временно их обязанности будут исполнять заместители.

Мы связались с теперь уже бывшим главой Нового Афона Феликсом Даутия, о чьей отставке в социальных сетях сразу началась полемика (большинство комментаторов выражали сожаление и писали о том, что Афон все годы был одним из самых чистых и ухоженных абхазских городов).

Феликс Даутия сообщил, что давно планировал сложить с себя полномочия, так как провел в должности мэра Нового Афона почти 17 лет: «Я работаю уже 17 лет с 2003 года. Я работал при Владиславе Григорьевиче (Ардзинба), после этого я поработал с Багапшем, я поработал с Анквабом и с Хаджимба. Всегда мне было комфортно со всеми работать. У меня работа в городе фактически не останавливалась. Я все возможное, как глава администрации, старался делать для города. И каждый президент с пониманием относился и помогал по возможности городу. Я писал заявление при Анквабе, при Хаджимба, что я готов сложить полномочия, но попросили еще чуть-чуть подождать. Я готов был уйти в марте месяце, но получилось так, что в связи с обстановкой в целом не только у нас в стране с этой болезнью, с коронавирусом, думал, ну подожду до инаугурации. Я фактически написал заявление пять дней назад, и 22 числа, вчера, его подписал и.о. президента».

Двое отправленных в отставку директоров возглавляли объекты, имеющие большое экономическое и общественное значение. Это – Рита Лолуа, руководитель Рицинского национального парка; и Роланд Бганба – директор Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».

Заглядывая в грядущие кадровые изменения, нельзя не отметить отсутствие на сегодняшней инаугурации трех силовых министров – министра обороны Мераба Кишмария, министра внутренних дел Раули Смыр и председателя службы Государственной безопасности Зураба Маргания.

В соответствии со статьей 7 закона «О Президенте Республики Абхазия», при вступлении в должность вновь избранный президент приносит присягу в Народном Собрании в присутствии членов Верховного суда. Закон не предписывает приглашать на инаугурацию членов кабинета министров. В то же время президент вправе пригласить на церемонию вступления в должность иных должностных лиц и общественных деятелей.

Предыдущие инаугурации проходили при широком представительстве всех ветвей власти, впрочем, суженный состав участников еще раз напомнил об эпидемии и необходимости борьбы с коронавирусом.

А завтра на заседании кабинета министров в соответствии с законом правительство сложит с себя полномочия, но останется и будет исполнять обязанности до того момента, когда будет полностью сформирован новый состав. Согласно предвыборным договоренностям, возглавить новое правительство должен экс-президент Александр Анкваб.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия