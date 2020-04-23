Председательство по время чумы 

Грузия лишилась возможности председательствовать на планировавшемся 15 мая в Страсбурге заседании комитета министров Совета Европы. Впрочем, в этом нет никакого политического подтекста. Встреча не состоится из-за пандемии коронавируса. Тбилиси временно возглавил Совет Европы в ноябре прошлого года, и именно на грузинское председательство выпало самое сложное для организации и всей Европы время. Тем не менее параллельно она продолжает оказывать Грузии экономическую помощь для борьбы с коронавирусом.

Сначала Россия, теперь – коронавирус. Председательство Грузии в Совете Европы выпало на нелегкое время. Возглавив организацию осенью прошлого года, страна оказалась в двусмысленной ситуации. Проведение заседания комитета министров всех государств, входящих в организацию, – обязательство, возложенное на страну-председателя, и не выполнить его без политических последствий она не могла. Вероятный же приезд российской делегации в Тбилиси заранее ставил правительство в неловкое положение перед своими же гражданами и законодательством, запрещающим въезд в страну людям, нарушившим закон об оккупированных территориях. Министр же иностранных дел России Сергей Лавров, который должен был по правилам возглавлять российскую делегацию, делал это неоднократно.

Чтобы избежать скандала, в результате консультаций с европейскими партнерами, было выработано компромиссное решение – провести выездное заседание на нейтральной территории – в Страсбурге. Но не срослось. МИД Грузии в связи с этим выступил с заявлением:

«На встрече заместителей министров Совета Европы, которая прошла 22 апреля в формате видеоконференции, было принято решение изменить дату и место заседания комитета министров Совета Европы. Встреча, которая должна была пройти в рамках председательства Грузии 15 мая в Страсбурге, состоится 4 ноября в Афинах – в рамках председательства Греции».

Заседание, прошедшее 22 апреля, стало первым за время председательства Грузии и первым в истории организации в формате видеоконференции. Возобновление работы комитета министров СЕ, фактически парализованной в результате пандемии коронавируса, состоялось по инициативе Тбилиси, и главной темой первой виртуальной встречи стал именно COVID-19. По итогам заседания была принята декларация, в которой неконтролируемое распространение смертельно опасной инфекции названо самым острым кризисом и беспрецедентным вызовом в плане охраны здоровья. Комитет министров постановил, что борьбу с болезнью необходимо вести в соответствии с принципами и обязательствами стран – членов организации:

«Комитет считает, что солидарность и сотрудничество между государствами являются решающими для эффективной борьбы с пандемией. В декларации отмечается, что Совет Европы, включая Банк развития, в кризисный период и после него продолжит поддержку стран-членов», – говорится в итоговом коммюнике.

Европа между тем готова оказать Грузии дополнительную помощь. Еврокомиссия инициировала выделение Тбилиси 150 миллионов евро для преодоления ущерба, причиненного коронавирусом в рамках трехмиллиардной программы макрофинансовой помощи странам, пострадавшим от пандемии.

Деньги будут предоставлены в форме долгосрочного кредита. Евросоюз занимает эти средства на международных рынках и передает в распоряжение государств-партнеров. Целью такой помощи является преодоление дефицита бюджета, поэтому государства-получатели имеют право тратить суммы по своему усмотрению, финансируя обычные бюджетные расходы.

В связи с этим посол ЕС в Грузии Карл Харцель направил письмо на имя премьер-министра Грузии. Причем, официальное обращение «Дорогой премьер-министр» перечеркнуто и от руки приписано «Дорогой Гиорги».

«Я рад сообщить вам, что Европейская комиссия объявила о третьем пакете помощи – кредите на 150 миллионов евро на очень выгодных условиях, чтобы помочь удовлетворить неотложные финансовые потребности Грузии. При поддержке Международного валютного фонда наша помощь направлена на укрепление макроэкономической стабильности и создание условий, при которых будет возможно использовать ресурсы для защиты граждан Грузии и смягчения негативных социально-экономических последствий пандемии. Эта беспрецедентная помощь Грузии, выделенная для преодоления пандемии коронавируса и ее социально-экономических последствий, является обоснованной и целевой. Это наглядная демонстрация солидарности всей команды ЕС и Европы в отношении главного партнера и друга во время этого беспрецедентного кризиса. Мы надеемся на укрепление нашего сотрудничества в ближайшие дни, недели и месяцы», – сказано в письме Карла Харцеля.

До этого было объявлено о двух пакетах помощи. Первый (от 30 марта) включает финансирование покупки медицинской техники первоочередной необходимости, поддержку уязвимых групп и широкомасштабную помощь малым и средним предприятиям в целях поддержания ликвидности, в том числе, в местной валюте.

Второй пакет, опубликованный 8 апреля, предусматривает выделение Грузии более 183 миллионов евро на поддержку социально-экономических мер, в том числе, для покрытия финансовых потерь страны.

Таким образом, суммарный объем двух пакетов помощи, выделенной Европейским союзом Грузии в качестве грантов на преодоление ущерба от коронавируса, уже превышает 250 миллионов евро. Теперь к ним добавится 150-миллионный кредит.