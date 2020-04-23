О коронавирусе от первого лица

На сегодняшний день в Грузии излечились от COVID-19 111 человек.

80-летнюю Гиули Урушадзе медперсонал клиники провожал аплодисментами. Это своего рода традиция – так они, говорит женщина, провожают каждого выздоровевшего.

11 марта Гиули Урушадзе была на ритуальном мероприятии в ресторане – вирус подхватила именно там. И, к слову, не она одна – более пяти человек, говорит женщина. Впрочем, никто из ее родных не заразился.

Поначалу, как рассказывает Гиули Урушадзе, у нее была небольшая температура, в районе 37. Ни насморка, ни кашля, ни каких-либо других симптомов не проявлялось. Так продолжалось в течение пяти дней – с 14 по 19 марта, после чего она уже решила обратиться к медикам. Тест, проведенный в лаборатории Лугара, показал наличие коронавирусной инфекции.

«Когда меня перевели в клинику, мне сделали КТ. На легких уже были небольшие осложнения. Но потом все стало быстро развиваться, и примерно через 2-3 дня затронуло все легкие. Мое состояние осложнилось настолько, что с тех пор я уже ничего не помню. В бессознательном состоянии я пробыла 10 дней (…) Наверное, мне не стоило идти (на ритуальное мероприятие), в той ситуации это было бы самым верным решением. Сейчас я очень напугана. Но если кто-то заразится, ему никак нельзя впадать в панику. Как видите, от этого можно излечиться. Особенно если человек молодой и здоровый – они перенесут это легче, чем я», – рассказывает Гиули Урушадзе.

О первом выздоровевшем от COVID-19 пациенте Республиканской больницы объявил сегодня ее директор – Леван Гоподзе. В этой больнице под наблюдением врачей находится 67 пациентов, из которых у 40 была выявлена коронавирусная инфекция. В Первой университетской клинике дела обстоят так:

«В общей сложности у нас было около 700 случаев с подозрением (на коронавирус), из них 119 – подтвердились. На данном этапе у нас 90 инфицированных. Восемь пациентов выписываются. Первичный отрицательный ответ пришел на 17 пациентов. Мы ждем повторных результатов от лаборатории Лугара. Если завтра все 17 снова будут отрицательными, 17 пациентов завтра же покинут клинику», – сказал директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.

В то же время в реанимации, по его словам, остается восемь человек. Среди них – мужчина 67 лет, который, согласно результатам тестирования, излечился от COVID-19, но, ввиду хронических заболеваний, сказал Ратиани, его состояние остается критическим.

Общее число людей, у которых был выявлен новый коронавирус, по данным на вечер 23 апреля, составляет 420. Согласно данным Центра контроля заболеваний, количество проведенных тестов ПЦР за все это время –- около 9 тысяч (утром 22 апреля – 8888).

Т.н. агрессивное тестирование проводится людям определенных профессий, входящим в группу риска. Как заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, коронавирус не был зафиксирован в армии, есть несколько случаев в МВД и около 20 инфицированных медиков. По поводу количества тестов, которыми система располагает на сегодняшний день, министр сказала:

«У нас есть более 10 тысяч ПЦР-тестов. В понедельник мы ожидаем еще 40 тысяч, а к началу мая общее количество ПЦР-тестов составит около 100 тысяч. На данном этапе использовано более 5 тысяч быстрых тестов, и дополнительно 9 тысяч были распределены между больницами, там проводится тестирование как пациентов, так и сотрудников. Результаты перепроверяются ПЦР-тестами для получения окончательного ответа в сомнительных случаях».

Как заявляет глава Минздрава, пиковая фаза распространения инфекции еще не пройдена:

«То, что несколько дней назад число инфицированных (в день) превышало 40, а сегодня – менее 10-ти, – подобная динамика характерна этому вирусу. Это не значит, что пик пройден».

О том, что рост заболеваемости в последние дни не наблюдается, сегодня говорил и директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе. Правда, ожидать, что коронавирус начнет отступление, по его словам, не стоит. Он говорит, что жесткие ограничения помогают сдерживать распространение инфекции, но бесконечно жить в режиме ЧП не получится. Поэтому, считает Церцвадзе, следует подготовить плацдарм, для того чтобы в условиях поэтапного снятия ограничений число инфицированных было минимальным.

Между тем часть специалистов полагает, что настоящее положение дел позволяет снять ограничения, по крайней мере, их часть, уже сейчас. Инфекционист Георгий Канделаки 22 марта на своей странице в «Фейсбуке» написал: «16-17 апреля был небольшой рост – 30-34. Окрестить показатели этих двух дней тенденцией роста просто невозможно. С тех пор при отсутствии каких-либо изменений число случаев стабильно снижается, и вчера их было всего три! Понимаете, всего три новых случая! Сколько их должно быть, чтобы политика парализации страны изменилась? Мы должны уйти в минус? Меньше уже все равно никогда не будет. Мы ждем исчезновения вируса? И сегодня, на фоне этих данных, продолжает действовать запрет на передвижение машин и комендантский час. Не забывайте, что именно в эти дни мы должны были увидеть пресловутый «вербный кластер»! Где он? Зачем вы создаете ложные негативные ожидания, а потом используете их для ужесточения регуляций?» – написал на своей странице инфекционист, который полагает, что ужесточение ограничений власти используют в своих целях.