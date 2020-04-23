«Выпили по одной, а могли и по три!»

Случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии пока не зафиксировано. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 47 человек. Впрочем, в центре внимания цхинвальцев совсем другие «карантинщики» – перевозчики, которые находятся в изоляции в цхинвальской больнице. Медикам пришлось вызвать ОМОН после того, как водители устроили пьяный дебош. По признанию дебоширов, они сами себя лечили в изоляции, так как коронавирус наступает, и чем его лечить, никто не знает.

В Южной Осетии пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, но в республике внимательно следят за информацией из Северной Осетии, где число заболевших COVID-19 выросло до 275 человек. Среди инфицированных, по сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения РСО-Алании, двое детей.

Дорога с Российской Федерацией остается закрытой, но грузопоток на особых условиях продолжает идти, пусть и в усеченном количестве. Водители из Южной Осетии после возвращения обязаны пройти 14-дневный карантин в стационаре, приезжие перевозчики не имеют права выходить из машин, а сразу после разгрузки должны покинуть территорию республики.

Однако с ними уже начали возникать проблемы. Третий день в Цхинвале обсуждают инцидент в больнице, который произошел с участием водителей-«карантинщиков». Появилось в соцсетях и видеообращение одного из них, Анзора Санакоева, который жалуется на действия ОМОН и условия в лечебном учреждении. Его рассказ о том, что «они подняли первую рюмку за Бога, разрезали три пирога, и тут внезапно появился ОМОН», у многих пользователей вызвал улыбку:

«По приезде в город Цхинвал разгружали нас целый день. Из машины мы не выходили, потому что нельзя, говорят. Нам сказали, обещали, что по выгрузке товара нас сразу же отправят домой. Но по выгрузке машины нас поместили в карантин. Скажем так, изолировали от общества, от населения. Когда я поступил в больницу, я застал там ребят, которые ужинали. Я тоже присоединился к ним… Ну, и как раз, как говорится, обратились к Богу, выпили по одной, не успели, так сказать, разрезать три пирога, как заскочили омоновцы, поставили нас к стенке, некоторых уложили на пол, не объясняя ничего нам. Увели нас оттуда как рецидивистов и как явных дебоширов, как нам потом говорили. Хотя нас было шестеро, и ни от одного человека я не слышал ни плохого слова, ничего. Так что мы сами в изоляции, в карантине, себя лечили. Да, по одной рюмке выпили, могли выпить и по три. Как говорят сами врачи, сейчас идет коронавирус, откуда он взялся, чем его лечить, никто ничего не знает. А спиртное, говорят, выше 30 градусов его убивает», – рассказал подробности происшествия один из перевозчиков.

По неофициальной информации, ОМОН вызвали сотрудники больницы после того, как водители устроили дебош. МВД пока никак не прокомментировало инцидент. Известно лишь, что перевозчики были выдворены обратно в Северную Осетию.

Гендиректор одной из строительных фирм – Владислав Валиев, рассказал журналистам, что организация продолжила строительство здания школы в центре Цхинвала: «Удалось завезти какую-то часть материалов. Пытаемся работать, но темпы сейчас не могут быть высокими. Закрытие дороги создает нам большие трудности». О том, что карантин повлиял на поставки товара в республику, «Эху Кавказа» рассказывает предприниматель Ирина Гуминская:

«Есть актуальность в небольших грузах. Но, к сожалению, через таможню проходят только машины, которые больше семи тонн грузоподъемностью. И многие предприниматели от этого страдают, потому что у некоторых нет такого объема, им достаточно было бы 2-3 тонн раз в неделю. Но такой возможности нет. А нанимать отдельно большую машину, и если везти семь тонн, то, соответственно, нужно много товара, и за него нужно платить, и сумма увеличивается. Если раньше привезти две тонны товара стоило 200 тысяч рублей, то теперь за семь тонн, восемь тонн, соответственно, в четыре раза больше – не 200 тысяч, а 800, то есть на товар нужно больше денег. У многих их нет…Товар по многим ассортиментам заканчивается, и если бы не было карантина, к нам бы уже машины приезжали. Тем более у нас есть заказы, которые мы не выполнили перед нашими покупателями. И получается, что по срокам мы их подводим».

Рост цен на продовольственные товары поставщики объясняют и увеличением стоимости в Российской Федерации, и надбавками, которые приходится делать из-за возросшей суммы оплаты перевозки грузов до Южной Осетии.

Между тем министр сельского хозяйства Лев Пухаев заявил, что «весенние полевые работы в Южной Осетии идут полным ходом, карантинные меры, которые вызваны пандемией коронавируса в соседних странах, не мешают местным аграриям».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия