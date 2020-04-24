В Армении в условиях пандемии коронавируса отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян

Правительство Чехии в четверг приняло решение отменить общенациональный карантин, который был введён в середине марта в связи с эпидемией коронавируса.

Жители страны с 24 апреля вновь смогут свободно перемещаться по Чехии и выезжать за границу (при условии двухнедельного карантина после возвращения). Разрешено собираться группами по 10 человек.

Чехия - одна из первых европейских стран, которые ввели жёсткий карантин, и одной из первых его снимает.

Правительство Чехии также пересмотрело одобренный ранее график ослабления других ограничительных мер. Магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось.​

Уже в понедельник 27 апреля откроются магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах. Ранее ожидалось, что это произойдёт только в конце мая. Откроются также фитнес-центры и зоопарки. Вузы вновь откроются для студентов.

11 мая откроются торговые центры, парикмахерские, массажные салоны, музеи. Наконец, 25 мая будут открыты кафе и рестораны и снято большинство остальных ограничений. Пока неясно, когда границы страны откроются на въезд для иностранцев.

Суд в Праге в четверг отменил ряд карантинных мер, признав, что они были введены с нарушением закона. Решение вступит в силу 27 апреля – к этому времени правительство, очевидно, оформит их иначе. Часть из них, впрочем, в любом случае фактически перестанет действовать в связи с последним решением властей.

В последние дни число новых случаев заражения коронавирусом в Чехии снижается, соответственно по мере роста числа выздоровевших снижается и число больных. Сейчас их менее 5 тысяч. За всё время в стране было инфицировано более 7 тысяч человек, более 2 тысяч выздоровели, 210 умерли. По официальным данным 23 апреля в Чехии зафиксировано только 6 новых случаев COVID-19.