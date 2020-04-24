Гахария: посла Грузии могут отозвать из Киева в случае назначения Саакашвили вице-премьером

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

«Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций», - заявил журналистам Гахария.

Он отметил, что со стороны стратегического партнёра Грузии «категорически неприемлемо» назначать на высокую должность лицо, осуждённое в Грузии за довольно тяжкое преступление и находящееся в розыске.

«Украинская правда» при этом сообщила, что экс-президенту Грузии пока не удалось убедить большинство фракции «Слуга народа» проголосовать за назначение его вице-премьером.

«Общей таблицы нет, но по отдельным группам сейчас обсуждение и тенденция, что те, кто сомневались, - стали против. Мы же здесь не дети - Миша хочет премьерство», - заявил источник издания.

«Украинская правда» сообщает, что если Саакашвили удастся убедить другие фракции и сомневающихся депутатов, голосование по его кандидатуре может состояться на следующей неделе.