Абхазия: время делить министерские портфели

Пандемия пандемией, а формирование структур новой команды исполнительной власти – по расписанию. Сегодня в соответствии со статьей 6 конституционного закона Республики Абхазия о кабинете министров (правительстве) Абхазии, на следующий день после инаугурации пятого президента страны Аслана Бжания действовавший до этого состав кабмина на своем заседании сложил полномочия. Как и было обещано еще перед началом агитационного периода избирательной кампании Бжания, премьер-министром он назначил третьего президента Абхазии, который по возрастному цензу уже не мог претендовать на высший государственный пост, – Александра Анкваба. Новому главе правительства поручено представить предложения по структуре и персональному составу кабмина Абхазии, формирование которого должно быть завершено в течение трех месяцев. Пока исполнять обязанности членов кабмина будут прежние руководители министерств и ведомств. Аслан Бжания также сегодня подписал указ о назначении на должность руководителя администрации президента Алхаса Квициния.

Вчера в интервью одному местному СМИ политолог Николай Трапш, рассуждая о возможностях развития экономики в «посткоронавирусный период», высказал мысль, что сейчас в Абхазии «благоприятная среда – нет открытого раскола, нет конфликта новоизбранной власти и оппозиции, можно идти всем вместе и попытаться идеи реализовать во благо. Ситуация политическая и социальная с точки зрения общественной мобилизации крайне благоприятная, и надо не упустить этот шанс». Разумеется, это мнение возникло не на пустом месте. Не раз в последние недели в обществе, в том числе в соцсетях, звучали подобные оптимистические высказывания, строившиеся, прежде всего, на том, что повторные президентские выборы у нас в марте прошли в достаточно спокойной обстановке, в атмосфере взаимоуважения между кандидатами. Столь же «благостные ноты» прозвучали и в выступлениях в ходе вчерашней инаугурации.

К этому можно добавить и то очевидное обстоятельство, что сегодня в Абхазии нет той отмобилизованной политической оппозиции, которая после многих предыдущих президентских гонок была готова «с места в карьер» идти на новый штурм властных бастионов, чтобы взять реванш. Популярно в обществе и такое мнение, что новому руководству надо привлечь к работе во властных структурах «лучших», проявивших высокие деловые качества и порядочность госчиновников из предыдущей властной команды, и это, помимо прочего, будет свидетельствовать о его решимости преодолеть возникший еще в начале века общественно-политический раскол в стране.

Но, конечно, если говорить максимально кратко, «не все так просто». Начнем с того, что везде и всегда присутствуют так называемые непримиримые, и они ни дня не переставали напоминать о себе в интернет-сообществе Абхазии постами, написанными на языке ненависти как анонимно, так и «с открытым забралом». Причем в отдельных случаях даже бывает не так просто докопаться до того, почему они оказались на той или другой из сторон политической баррикады, но… они такие! И оппозиция в любом случае тоже скоро проведет «перекличку», определится со своими лидерами… По-иному не бывает.

Ну, и конечно, если говорить о «подборе кадров», мечты о формировании некоей чиновничьей «сборной команды» страны всегда сталкивались и неизбежно будут сталкиваться с той реальностью, что победитель президентских выборов приводит за собой во власть свою команду. Членов такой команды принято по-ханжески называть «единомышленниками», как будто это, скажем, последователи какой-то одной научной концепции, хотя проще и честнее назвать их «заединщиками».

Так вот, если кто-то отмахнется от этого принципа моральных обязательств руководителя перед теми, кто помогал ему идти к руководящему посту, то он тоже проявит ханжество. Присутствуют тут нередко и подозрения, что слишком политизированный госчиновник из «чужой» политической команды будет работать на оппозицию, окажется ее осведомителем… И очень часто также прекраснодушные наблюдатели со стороны не учитывают уймы обстоятельств межличностного характера, которые могут не давать возможности тем или иным профессионалам своего дела работать как единый механизм. Словом, мудрость руководителя состоит в том, чтобы соблюсти определенный баланс, чтобы во властной команде было взаимное доверие и согласие, но при этом чиновничьи кресла не доставались «лично преданным» бездельникам, бездарям и проходимцам.

Сегодня я обзвонил несколько своих знакомых сухумцев, достаточно ориентирующихся в общественно-политическом пространстве, и на условиях анонимности, чтобы ничего не мешало их откровенности, попросил ответить на вопрос, кого из ныне действующих госчиновников высокого ранга они, будь их воля, сохранили бы в структурах власти. И вот какие мнения прозвучали:

«Считаю, что нельзя забывать про далеко не использованный еще потенциал как руководителя Валерия Бганба. В большинстве стран сейчас ругают власти за ошибки при введении карантинных мер против коронавируса; в Абхазии, хоть есть и недовольные чем-то, как и везде, но его работу в этом плане на посту исполняющего обязанности президента и премьер-министра постоянно одобряли… Много похвал звучало в последние месяцы в адрес нового генпрокурора Адгура Агрба. Так зачем заменять его кем-то другим?.. От добра добра не ищут. На мой взгляд, вполне успешно проявили себя министры здравоохранения Цахнакия, иностранных дел Кове, культуры Арсалия, по налогам и сборам Курмазия. А разве Джансух Нанба на посту министра финансов плохо справлялся? Хотя понимаю, что у новой команды свои кадры, например, финансист Владимир Делба. Наверняка все недели самоизоляции победители выборов не теряли время даром и «расписывали» министерские и другие должности, на которые претендентов всегда хватало… А Адгур Ардзинба, который на выборах президента набрал больше 35 процентов голосов? Впрочем, он, скорее всего, возглавит новую политическую оппозицию. Кстати, почему его не было вчера на инаугурации, хотя другой кандидат – Леонид Дзапшба – был?.. А как же Кан Кварчия? За полгода после того, как возглавил администрацию Сухума, он завоевал немалую популярность у горожан. Так не лучше ли новой власти использовать его в своих рядах, чем пополнить и усилить им ряды оппозиции?»

В ходе наших разговоров прозвучало и немало слухов о том, что и как будет, кого и куда «поставят»… Но не вижу смысла их пересказывать; очень скоро все они будут официально подтверждены или опровергнуты.

После досрочных президентских выборов 2014 года немало депутатов парламента, которые были соратниками Рауля Хаджимба, перекочевали в исполнительную власть, и в ряде избирательных округов пришлось снова проводить выборы. Памятуя об этом прецеденте, один активист «Фейсбука» сегодня написал: «Ряды парламентариев очень скоро поредеют. Так что ни карантин, ни падение цен на нефть не остановят новые выборы. Опять 25!» Но есть и другое мнение: что новая исполнительная власть не будет спешить ослаблять свои позиции в законодательном органе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия