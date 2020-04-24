«Цены на овощи и фрукты – вообще катастрофа!»

– Заметили ли вы за последнее время рост цен в Южной Осетии?

Зарина: В последнее время есть незначительное повышение цен на продукты, но что конкретно и насколько подорожало, не могу сказать. В целом цены на все повысились ненамного. От других тоже слышу, что цены на продукты повысились.

Татьяна: В последнее время, с тех пор как закрыли границу и республика находится в карантине, я заметила рост цен. В основном цены выросли на овощи и фрукты. Если раньше, к примеру, мы покупали один лимон за 30 рублей, то сейчас два лимона стоят 175 рублей. В СМИ говорят о том, что государство следит за этим, но я не заметила, чтобы цены нормализовались, как раньше. К счастью, мне пока не приходилось покупать медикаменты, и ничего по этому поводу я не могу сказать.

Михаил: Я продукты сам не покупаю, мама обеспечивает, а я просто беру из холодильника и употребляю. Маме помогаю, конечно, финансово, чтобы она все закупала. Могу сказать про автозапчасти. Я сейчас хочу заказать некоторые запчасти для машины, никакого подорожания в этой сфере не было. Все в норме. Все в рамках допустимого. Вот лимонов в продаже не нашел, к сожалению. Это все от совести продавца тоже зависит.

Ванда: Дело в том, что с момента подорожания, о котором я слышу, мне пока не приходилось быть в магазине. Этим делом в последние дни занимается муж, поэтому я не могу сказать точнее. Что касается мнения мужа, он пока не поделился впечатлениями о том, что ему что-либо показалось дорого, он обычно набирает корзину продуктов, не уточняя стоимость каждого продукта. Я сама выйду на днях и сравню с тем, что было, с тем, что есть. Я читала в прессе о том, что открыта горячая линия, куда покупатели могут сообщать о необоснованном или кажущимся им необоснованном повышении цен. Я думаю, это неплохая практика для того, чтобы контролировать и регулировать рост цен.

Марина: Цены, конечно, будут повышаться, это естественный процесс. Когда продуктов и товаров меньше, то и стоимость повышается. Плюс доставка тоже сопряжена с определенными проблемами. Но цены повышаются и в Российской Федерации. Наши продавцы не могут ведь их продавать дешевле. Цены обязательно будут расти еще и потому, что рубль падает. Есть повышение цен на фрукты, овощи. Некоторые виды подорожали на 20-30 процентов. То же самое касается и лекарств, особенно новый завоз, импортные лекарства и лекарства, на которые сейчас есть повышенный спрос, тоже подорожали. Но это только начало.

Диана: Конечно, цены растут, я заметила это. Пять тысяч рублей на один поход за покупками, и денег нет, тогда как раньше это стоило намного меньше. Цены на овощи и фрукты – вообще катастрофа! Как могут помидоры стоить 230 рублей? Цены существенно поднялись. Я не могу сказать про каждый продукт отдельно, но каждый раз я ведь покупаю определенный набор продуктов, и сегодня пять тысяч рублей на это уходит. Это нормально? Я думаю, нет. Тем более, учитывая наши доходы. Я очень надеюсь, что наши бизнесмены не сильно накручивают цены, и я также понимаю, что там, где они закупают продукты, они тоже стали стоить дороже.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия