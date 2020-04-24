Слуги народа не признали Саакашвили своим

Возвращение Михаила Саакашвили во властные структуры Украины откладывается. Экс-президенту Грузии и бывшему руководителю Одесской областной администрации не удалось убедить большинство депутатов от правящей партии «Слуга народа».

Обычно президенту Украины в правящей партии не перечат, но в этот раз «слуги народа» заупрямились. Инициатива о назначении Михаила Саакашвили на специально выдуманную под него должность вице-премьера по вопросам реформ, исходящая от самого Владимира Зеленского, единодушия в рядах парламентского большинства не нашла.

Депутаты «цербера демократии», фактически «откусившего кормящую руку» бывшему президенту Петру Порошенко, откровенно опасаются. Михаил Николаевич не отличается ни сдержанным характером, ни дипломатическим и политическим этикетом. Да и в нынешнем правительстве Украины далеко не со всеми ладит. С тем же министром внутренних дел Арсеном Аваковым у Саакашвили свои счеты. Но политик обещает: Авакова трогать не собирается, хотя и не в восторге от того, что под чутким управлением последнего реформа МВД давно буксует на месте.

На вопросы, чем он так покорил нынешнего главу государства, Саакашвили гордо перечисляет свои заслуги на посту президента Грузии:

«Это же не конкурс красоты, кто кому (понравится). Я чуть ли не единственный человек тут, в стране, с опытом построения успешной экономики, успешной страны. Почему? Потому что при мне экономика моей страны выросла в четыре раза. При мне Грузия перешла со 127-го места по легкости ведения бизнеса на 8-е в мире. Поэтому Украине нужно двигаться в этом же направлении. Украина должна быть лучшим местом для ведения бизнеса, лучшим местом для развития, для того, чтобы украинцы воспитывали своих детей. Украинцы должны перестать уезжать и искать работу где-то там».

Сейчас, по мнению Саакашвили, у Украины появляется потрясающая возможность: ни много, ни мало – перехватить экономическую инициативу у самого Китая:

«Предприятия уходят из Китая. Надо их забирать в Украину. В Европе большой экономический кризис, выведем оттуда свои предприятия. В Украину возвращаются соотечественники из-за рубежа. Надо использовать этих людей во благо. Поэтому вместе с премьер-министром, естественно, в команде президента я хочу просто им помочь, поделиться опытом, работать день и ночь не покладая рук, чтобы не только избежать худшего влияния кризиса, но и выйти их этого кризиса окрепшей страной. И это возможно».

Правда, Михаил Николаевич тут же напоминает, возможно, это будет лишь при его активном участии в качестве кризисного менеджера:

«Кризис – это большой вызов, но одновременно это огромная возможность для реальных изменений. Не просто имитации бурной деятельности, не просто (преобладания) процесса над результатами. Наконец-то украинцы ждут от всех нас конкретных результатов. И у меня есть позитивный и негативный опыт. В том числе в Украине».

На встречу с депутатами от партии «Слуга народа» Михаил Саакашвили пришел с намерением убедить последних в том, что прежние методы не сработают, а новые сможет применить лишь человек с опытом и не обремененный непотизмом:

«Ну, в первую очередь надо полностью облегчить, освободить бизнес. Это очень важно, потому что система халявы 30-летняя, когда все основывалось на интересах коррупции и бюрократии, должна раз и навсегда закончиться. Отменить абсолютное большинство совершенно дебильных регуляций, подзаконных актов, неправильных норм закона, которые мешают открывать, развивать свой бизнес, свое участие в экономической жизни. Это первое. Второе – продолжить то, что правительство уже начало. Оно, в принципе, движется в правильном направлении. Сейчас вопрос не в том, чтобы все отменить. Наоборот, просто ускорить. Потому что направление правильное, но темпы движения оставляют желать лучшего. А сейчас такое цунами на нас надвигается, такие проблемы ждут каждого из нас, настолько большие угрозы для национальной валюты, для доходов… миллионы и миллионы новых безработных появляется в Украине. И сейчас просто (действовать) обычными, старыми методами невозможно».

Впрочем, довольно эмоциональное выступление перед депутатами ожидаемого результата не принесло. Необходимых для безоговорочного утверждения голосов Саакашвили не набрал.

По мнению наблюдателей, свою роль мог сыграть и открытый демарш Тбилиси. Власти Грузии пригрозили отозвать посла, если назначение состоится. Премьер-министр Георгий Гахария на сегодняшнем брифинге объяснил, что, когда на родине Саакашвили является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, такой шаг со стороны стратегического партнера Грузии будет расценен как недружественный:

«Украинцы – братский для нас народ. Украинское государство – наш стратегический партнер, и в долгосрочной перспективе ничто не способно это изменить, никакая узкополитическая конъюнктура. Но назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо».

К слову, на родине бывший президент Грузии признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и заочно приговорен к трем годам лишения свободы. А потому, заверил Георгий Гахария, Тбилиси будет вынужден реагировать:

«Грузия, конечно же, отреагирует на подобный шаг. Мы пока не отзывали посла, но, если такое решение будет принято, конечно же, мы отзовем посла как минимум для консультаций».

Заняться консультациями, вместо того, чтобы идти в правительство, предложили в ходе сегодняшней встречи некоторые депутаты и самому Михаилу Саакашвили. Но бывший глава грузинского государства и Одесской областной администрации дал понять: его интересует прямой «доступ к телу» президента и возможность влиять на принятие решений. Пусть и лишь по части реформ и привлечения капиталов. Во всяком случае, пока. Как заявил сам Саакашвили, на данном этапе он, по просьбе Владимира Зеленского, готов заняться переговорами с Международным валютным фондом и европейскими лидерами для привлечения в страну дополнительных капиталов.

Но пока вопрос повис в воздухе. Решение выносить на голосование любое предложение в правящей партии принимают, когда есть 70%-ная поддержка фракции «Слуга народа». То есть если «за» выступают 175 депутатов. Обычно инициативы Владимира Зеленского набирают не меньше 180 голосов. Но с Саакашвили все сложнее. Его выступление, как признаются некоторые депутаты из партии «Слуга народа», лишь добавило уверенности – Михаил Николаевич лукавит, заявляя лишь о желании помочь. Он явно метит на пост премьера. А потому одиозному политику было предложено прогуляться по комитетам и другим фракциям, чтобы попытаться убедить народных избранников в собственной избранности.

Правда, некоторые наблюдатели отмечают: несмотря на прохладный прием, не исключено, что все равно на следующей неделе в Верховной Раде поставят назначение Саакашвили на голосование. Если «Зе» – так за глаза называют Владимира Зеленского – сильно будет настаивать, то голоса найдутся.