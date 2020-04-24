Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» разбирается, какие отрасли экономики республики наиболее страдают от карантина. Сельское хозяйство, по мнению автора, пострадало меньше всего. Посевная кампания в самом разгаре. Заявок от фермеров поступило много. Особых проблем с доставкой посадочного материала из России не должно возникнуть, сказал изданию министр сельского хозяйства Лев Пухаев. Промышленность тоже не страдает. Такие предприятия, как швейная фабрика БТК-4 и Багиатский наливочный завод, работают без перебоев. Но не все радужно в сфере строительства. Темпы работ снизились, на ряде объектов процесс приостановлен из-за задержек с поставками материалов и нехватки приезжих специалистов. Больше всего убытков у малого и среднего бизнеса. В республике малое предпринимательство почти полностью сосредоточено в сфере торговли и услуг. Многие объекты попали под ограничения в условиях карантина. Исключение составляют продуктовые точки, аптеки и магазины бытовой химии. «Владелица небольшой торговой точки Лариса (имя изменено по просьбе респондента) в беседе с нами призналась, что вечерами отпускает товар клиентам, которые звонят ей на сотовый телефон. «Как отказать человеку, когда очень просит? Приходится действовать на свой риск. Чувствую себя какой-то преступницей», – рассказала предпринимательница изданию. «Предприниматели могут дотерпеть этот месяц, но крестятся, чтобы пандемия пошла на убыль и карантин не продлили. Не меньше обеспокоен персонал торговых объектов и общепита, оставшись на неопределенное время без работы, а значит, и без зарплаты. В отличие от работников госучреждений, за ними зарплаты не сохраняются», – пишет «Южная Осетия».

В социальных сетях все активнее обсуждают нюансы дистанционного обучения, на которое перешли школы республики в период действия карантина. Глава организации «Боевое содружество» Дмитрий Тасоев на своей странице в Facebook обратился от имени организации и родителей школьников к руководству республики. Он выступил с критикой единственного мобильного оператора сотовой связи «Остелекома», дочерней компании российского «Мегафона». Тасоев считает, что правительство поставило всю систему образования в зависимость от грабительского «Мегафона», упрочив его монополию на рынке связи. «Правительство вынудило своих граждан с удвоенной силой, ради образования своих детей выплачивать преступникам дань. Ввиду сложившейся ситуации, мы, как родители, доводим до вас, что являемся неплатежеспособными гражданами государства Алания из-за пандемии вируса», – говорится в заявлении.

Газета «Республика» также пишет о росте цен в Южной Осетии, в данном случае на некоторые фрукты и овощи, а также медикаменты. Заметнее всего подорожали лимоны, перец, чеснок. Издание считает выходом из ситуации открытие бюджетных (государственных) магазинов для населения. Автор уверен, что цены в них будут ниже.

Блогер Алан Парастаев пишет о том, как из Южной Осетии видятся последние события в Северной, а именно, митинг на центральной площади Владикавказа. Блогер рассказывает о впечатлениях сограждан. «Те, с кем я пообщался, имели информацию о том, что возмущение народа вызвал факт продолжения работы фирмы Битарова "Бавария", когда другим работать запретили под угрозами штрафов, когда людей задерживают за нахождение на улицах, не то что за работой. Но странно, что в СМИ об этом не очень четко говорят, больше в соцсетях», – отмечает Парастаев. Блогер считает, что все три аспекта, на которые делает акцент Чельдиев и его группа поддержки, – уязвимы. «На претензии к Битарову с его работающей «Баварией» можно ответить, и отвечают тем, что если «Бавария» будет закрыта, то Чельдиеву и Ко станет ли легче, оттого что 500 человек останутся без средств для содержания своих семей. И, в случае закрытия «Баварии», гнев и ненависть обрушатся на инициаторов протеста», – считает блогер. И добавляет: в итоге Вадим Чельдиев с такими уязвимыми лозунгами рискует превратиться из смельчака и лидера в изгоя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия