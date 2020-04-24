Александр Анкваб предложил поговорить об актуальном

Сегодня вновь избранный президент Абхазии Аслан Бжания принял отставку кабинета министров и объявил о том, что назначает премьер-министром Александра Анкваб. Новый премьер пообщался с правительством в отставке на актуальные темы и расспросил министров о положении дел по линии их ведомств.

После вступления в должность новый президент в соответствии с законом должен принять отставку правительства. Для этого сегодня в Сухуме прошло заседание кабинета министров, последнее для нынешнего состава. Вел его уходящий премьер Валерий Бганба, отставку подписал избранный президент Аслан Бжания, эстафету от Бганба принял Александр Анкваб, назначенный премьер-министром.

После небольшого перерыва Александр Анкваб предложил уходящему составу правительства «поговорить без повестки дня на разные актуальные темы».

И начался разговор с поступления налоговых выплат. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия проинформировал премьера, что, в связи с эпидемией и Декретом о введении чрезвычайного положения, некоторые налоги были отменены, поэтому в апреле прогнозируется отставание по сборам от 70 до 90 млн рублей.

Картину дополнил министр финансов Джансух Нанба, который прогнозирует выпадение из бюджета до 60% поступлений: «Ситуация критичная. На 24 апреля у нас идет выпадение по государственному бюджету в объеме 172 млн рублей, это порядка 42% от фактических поступлений за соответствующий месяц прошлого года. По республиканскому бюджету у нас выпадение составляет 116 млн рублей или 38% в сравнении с предыдущим годом. В целом прогноз на текущий финансовый год Минфином видится в объеме 60% выпадения от запланированных доходов. Все возможные меры в части оптимизации расходов действующей бюджетной системой приняты, все, что можно сократить, сокращено».

Нанба пояснил, что экономия не касается заработной платы бюджетников и сотрудников силовых ведомств.

Своим представлением о положении дел в туристической отрасли поделился председатель Госкомитета по курортам и туризму Автандил Гарцкия. По его мнению, ситуация в конце мая может измениться к лучшему, и тогда туристов будет достаточно. Но в связи с этим возникают опасения, что могут заехать больные и завести в Абхазию коронавирусную инфекцию. Насколько здесь к этому готовы, министру не известно.

Анкваб попросил отчитаться и о том, сколько в Абхазии койко-мест и как с них собираются налоги: «Стоящих на учете реально объектов отдыха сколько по итогам 2019 года было?

Автандил Гарцкия: Около 400 объектов и 26 тысяч мест.

Александр Анкваб: И какой процент из этих 400 объектов мелких? Процентов 40-50%?

Автандил Гарцкия: Где-то так, скорее всего.

Александр Анкваб: А дружба с налоговиками какая? Это по принципу эмира Бухары, это – гости или это объекты, которые должны платить?

Даур Курмазия: Подавляющее большинство из этих объектов подпадают под специальный режим налогообложения, у них – фиксированная ставка. Когда загрузка объектов очень плохая, загружается 10-15-20% коечного фонда, платить за весь объект становится нерентабельно, и предприниматели столкнулись с проблемой того, что платить надо из доходов.

А.А.: И появляется желание вообще не платить…

Д.К.: Оно всегда было…»

Анкваб заявил, что количество объектов и налогов, которые от них поступают, несоразмерно.

По линии Министерства здравоохранения Анкваба интересовала готовность к эпидемии коронавирусной инфекции. Министр Тамаз Цахнакия охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию как стабильную. Из троих пациентов двое вылечились, одна женщина долгое время отказывалась от госпитализации, ее состояние было тяжелое, но после того, как ее уговорили лечь в стационар и она стала получать лечение, наблюдается положительная динамика.

В Абхазии ежедневно обследуются пациенты с симптомами, схожими с коронавирусной инфекцией, а также люди, контактировавшие с больными. На данный момент все результаты тестирования отрицательные. Цахнакия сообщил, что готово необходимое количество коек, аппаратов ИВЛ и лекарственных препаратов для лечения 650 больных с тяжелой формой заболевания. Комплекты индивидуальной защиты в количестве 500 штук переданы в гудаутскую больницу, которая предназначена для приема коронавирусных больных. Остальные медицинские учреждения работают в обычном режиме.

Анкваб говорил и о том, что в Абхазии острый дефицит медицинских кадров, медучреждениям не хватает примерно 500 медсестер и 300 врачей разного профиля. Острая нехватка эпидемиологов и инфекционистов. Над этой проблемой, сказал Анкваб, надо работать.

Министр иностранных дел Даур Кове задался вопросом, что делать со студентами, которые возвращаются домой в Абхазию, но их нет в перечне категорий, которым разрешен въезд? Анкваб на это ответил, что не впускать их домой нельзя, но надо организовать для них или карантин, или обеспечить соблюдение режима самоизоляции.

Государственную границу ежедневно пересекают 20-25 человек. Соблюдают они карантин и режим самоизоляции или нет, не вполне понятно. В Гагрском пансионате, который отвели для прохождения карантина, как выяснилось, идет ремонт. К приему людей он не готов. Остается сухумский пансионат «Айтар», в котором в данное время проходят карантин пятнадцать медиков, лечивших троих коронавирусных пациентов.

На заседании кабмина поговорили о криминогенной обстановке, которая не слишком обострилась; о том, чем занимаются сотрудники МЧС, о положении дел в сельском хозяйстве и количестве мраморного клопа, которое уменьшилось на половину в сравнении с прошлым годом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия