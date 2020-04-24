Адгур Какоба: «Дистанционное образование полностью не заменяет традиционное»

Учебные программы школ и вузов повсеместно подстраивают под дистанционные формы обучения – из-за пандемии коронавируса. О дистанционном образовании в Абхазии, о новой платформе Akalam.org, экзаменах и учебном процессе в условиях карантина рассказал и.о. министра просвещения Абхазии Адгур Какоба.

Анаид Гогорян: Адгур Паатович, скажите, как сегодня выглядит учебный процесс? Все ли ученики учатся дистанционно и можно ли назвать этот процесс полноценным обучением?

Как временный выход из положения мы нашли возможность приобрести программное обеспечение для дистанционного обучения. При этом у педагогов будет возможность визуально наблюдать, как ученик работает над своим заданием

Адгур Какоба Вы знаете, что есть распоряжение и.о. президента Валерия Бганба о защите населения РА от коронавирусной инфекции. И там есть пункты, ограничивающие проведение культурно-массовых мероприятий, приостановлена деятельность дошкольных, воспитательных учреждений, средне специальных учебных заведений. И мы в Министерстве просвещения издали приказ, объявили каникулы, которые продлятся до 4 мая. Как временный выход из положения мы нашли возможность приобрести программное обеспечение для дистанционного обучения. Эта программа называется Moodle, это австрийская программа дистанционного обучения. Она используется во многих странах мира. Также эта программа используется в Российской Федерации. Она называется «Открытые технологии». На базе этой программы абхазскими программистами будет разработана новая платформа с национальным компонентом, позволяющая проводить занятия с учениками в онлайн-режиме. При этом у педагогов будет возможность визуально наблюдать, видеть своих учеников и реально видеть, как ученик работает над своим заданием.

Иногда бывает, что ученикам даешь задание, возможно, дома кто-то помогает, решают и выкладывают ответы, задания. А тут в онлайн-режиме у педагогов будет возможность наблюдать за своими учениками. Много преимуществ у этой программы. Главное, я считаю, что будет возможность у контролирующих органов – у Министерства просвещения, районных и городских отделов образования, у директоров, завучей, методистов школ – видеть работу и своих педагогов, и своих учеников. Будет также доступ для родителей, которые могут посмотреть на весь учебный процесс, смотреть электронный дневник ученика, расписание занятий и т.д. После отмены карантина программа может быть использована параллельно для детей, временно лишенных возможности посещать школу по болезни или по другим причинам.

Мы скоро получим хорошо работающую программу для дистанционного образования. Всю техническую и финансовую поддержку окажет ЮНИСЕФ

Программа защищена достаточно хорошо, вся информация будет доступна только зарегистрированным участникам системы образования Абхазии. Будет подготовлена мобильная версия. Для абхазского варианта программы разрабатывается сейчас логотип и свое название. Эта программа будет называться Akalam.org. В переводе с абхазского языка означает «перо, ручка». Наши айтишники уже работают над этой программой. Мы скоро получим хорошо работающую программу для дистанционного образования. Всю техническую и финансовую поддержку окажет ЮНИСЕФ. Также будут подключены к работе сотовые кампании «Аквафон» и «Амобайл». Пока не во всех школах, особенно в сельских, есть интернета. Наши партнеры «Аквафон» и «Амобайл» обещали, что окажут поддержку и сделают все возможное, чтобы охватить сеть наших образовательных учреждений. Международная организация ЮНИСЕФ обещала нам приобрести недостающее оборудование. В основном это компьютеры для учителей, ноутбуки, и для учеников планшеты. Эта программа будет разработана, и у нас будет возможность ввести в эксплуатацию через неделю, десять дней.

А.Г.: А как сейчас занимаются учителя, пока нет этой программы?

А.К.: Учителя, которые имеют возможность использовать интернет-ресурс, создают группы со своими учениками, задают задания, ученики выполняют работы, выкладывают. Даже некоторые школы общаются, занимаются со своими учениками в онлайн-режиме. Но, к сожалению, не у всех педагогов, не во всех школах есть такая возможность.

А.Г.: Учебный год будет продлен? До какого периода?

По времени мы абсолютно успеваем, чтобы каждый выпускник получил аттестат об окончании школы вовремя

А.К.: Мы проводили коллегию Министерства просвещения и приняли решение продлить учебный год до 19 июня, экзамены завершить до конца этого месяца. По времени обычно учебный год завершали, выдавали аттестаты 25-26 июня. И по времени мы абсолютно успеваем, чтобы каждый выпускник получил аттестат об окончании школы вовремя. Мы обсудили со своими коллегами, как преподнести материал в сжатом виде, и какие формы аттестации, промежуточных экзаменов провести. Мною было предложено освободить от переводных экзаменов всех детей, с 5-го по 10-й класс, которые были введены три года тому назад. Оставить только выпускные классы – 9-й и 11-й. И сократить экзамены до двух предметов. Это родной язык, письменно, и математику, тоже письменно.

А.Г.: Это в 9-х и 11-х классах?

А.К.: Только в 9-х и 11-х классах. В средне специальных учебных заведениях мы предлагаем руководителям пересмотреть перечень выпускных экзаменов. Возможно, будут предложены варианты защиты дипломных работ без проведения выпускных экзаменов.

А.Г.: Есть ли у всех компьютеры и как выходят из ситуации?

Дистанционное образование полностью не заменяет прямое общение учеников со своими учителями. Но мы вынуждены использовать эту программу как временную меру

А.К.: Если у нас в стране 153 школы, я не могу сказать, что все они обеспечены интернет-связью и у всех есть компьютеры. В основном большинство школ обеспечены компьютерами, как я выше говорил, международная организация ЮНИСЕФ нам обещала приобрести большое количество компьютеров для педагогов и планшеты для учеников. Пока в Гагрском районе, за исключением двух-трех школ, занимаются дистанционно со своими учениками, используя WhatsApp, Messenger, Skype. Ученики выполняют задания. Учителя делают все для того, чтобы ученики не отстали от учебной программы. Такие районы, как Сухумский район, Ткуарчалский район и Галский район, где обстоят дела не очень хорошо, у них пока нет возможности общаться со своими учениками и давать им задания. Та программа, которую мы обсуждали и ждем, что получим в ближайшее время, позволит и оценивать учеников, и пройти всю программу как положено. Вы прекрасно понимаете, что дистанционное образование полностью не заменяет традиционное образование, прямое общение учеников со своими учителями. Но мы вынуждены использовать эту программу как временную меру.

А.Г.: В сельских школах как справляются? Что они делают?

А.К.: Если карантин будет снят с 1 мая, мы практически успеваем освоить учебную программу. Если мы еще и продлеваем учебный год до 19 июня и будем использовать шестидневную рабочую неделю, то мы успеваем. Каждый год, обычно в конце учебного года, две недели – это повторение пройденного материала. Поэтому учебный процесс не пострадает, если мы до конца июня будем работать.

А.Г.: На что ориентироваться абитуриентам, вообще, как будет обустроен процесс поступления в Абхазский госуниверситет?

Возможно, студентов освободят от переводных экзаменов, оставят только выпускные и защиту дипломных работ

А.К.: И в Абхазском государственном университете каникулы тоже продлены. Буквально вчера проходил ректорат, и там обсуждали вопрос завершения учебного года. Это в компетенции руководителя Абхазского госуниверситета, и там были приняты правильные решения – перевести какие-то учебные дисциплины на следующий год. Возможно, студентов освободят от переводных экзаменов, оставят только выпускные и защиту дипломных работ. Что касается нового приема в учебные заведения, вы знаете, что и в России был приказ министра просвещения, который продлевает высшие учебные заведения до 10 августа. И наши абитуриенты, которые желают поступить в российские вузы, у них будет достаточно времени, чтобы подготовиться и поступить. Я думаю, что и в наш абхазский университет прием будет организован согласованно, достаточно организованно приемная комиссия будет работать, наверное, найдут правильный выход из положения.

А.Г.: То есть, в российские вузы наши ребята смогут поступать в этой ситуации?

А.К.: Ежегодно правительство России выделяет квоты для абитуриентов из Республики Абхазия. Так же и в этом году были выделены квоты, и мы с руководителями Россотрудничества обсуждали этот вопрос. У нас были запланированы отборочные работы, отборочная комиссия должна была начать свою работу еще в феврале. Но в связи с распространением коронавируса на неопределенное время продлили. Недавно я связывался с руководителем Россотрудничества, где обсуждали именно этот вопрос, как быть с отбором. И сейчас комиссия будет работать, я думаю, что найдут правильный подход, обязательно будут проведены работы. Отборочная комиссия будет работать, и наши абитуриенты получат возможность получить знания, освоить эти квоты. В основном эти квоты определены на вторую ступень образования: это магистратура, аспирантура. Их обычно отбирают по баллам, по диплому. И поэтому не нужно для них проводить экзамены. Экзамены будут только для тех, кто будет поступать на бакалавриат и специалитет. А количество абитуриентов небольшое, поэтому я думаю, что у нас будет возможность отобрать и отправить учиться. Главное, чтобы положение улучшилось и карантин был снят.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия