Абхазский оперштаб сообщил о кончине пациентки 1925 года рождения от Covid-19

Пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, скончалась сегодня ранним утром, 26 апреля, от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщил Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции.

Диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния, сообщает «Нужная газета».

Как рассказывает главный терапевт абхазского Минздрава Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось преклонным возрастом.

Как отмечает Анжела Арчелия, пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе, профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ. В 7:00 утра 26 апреля она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии. «Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось», – сказала Анжела Арчелия.