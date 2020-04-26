Епископ РПЦ Вениамин умер от вызванной коронавирусом пневмонии

Епископ Русской православной церкви Вениамин (Королёв), инфицированный коронавирусом, умер в инфекционной больнице Курска, сообщает сайт церкви. У него была диагностирована двусторонняя пневмония. Умерший стал первым иереем РПЦ, скончавшимся от болезни.

54-летний Вениамин - епископ Железногорский и Льговский, учился в Орловском государственном институте искусства и культуры, в 1996 году ушёл в Знаменский мужской монастырь в Курске, в 1997 году рукоположен в сан иеромонаха - монашествующего священника. В 2012 году стал епископом.

12 апреля, в Вербное воскресенье, Королёв отслужил последнюю службу с небольшим количеством пожилых прихожан, отмечает издание Ахилла. По утверждению издания, как минимум двое священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией. 18 апреля сообщество епархии во ВКонтакте сообщило о смерти протодиакона местного прихода.

В середине марта в Москве было организовано поклонение принадлежащий Железногорской епархии иконе «Умиление». Мероприятия критиковалось за возможное несоблюдение гигиенических норм в преддверие эпидемии коронавирусной инфекцией.

К концу апреля сообщается об инфицировании коронавирусной инфекцией ряда ключевых священников и иерархов РПЦ. В субботу глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил в своем телеграм-канале, что церковь не скрывает масштабы эпидемии среди духовенства, но он не считает, что заболевших среди священников выше, чем среди представителей других слоев общества.