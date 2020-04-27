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Анатолий Бибилов утвердил для Цхинвали наименование «город Сталинир»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня подписал указ об использовании для Цхинвали наименования «город Сталинир», - сообщает агентство «Рес».
«В целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, постановляю: 1. Установить в качестве символа города Цхинвал наименование "город Сталинир", используемое наряду с наименованием «город Цхинвал» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной; 2. Определить использование наименования «город Сталинир» наряду с наименованием «город Цхинвал» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной в следующие дни: а) 9 мая – День Победы; б) 22 июня – День начала Великой Отечественной войны (1941 г.)», - говорится в указе.
Бибилов поручил ряду ведомств организовать мероприятия «с целью популяризации исторического наименования город Сталинир».
- Цхинвали носил название Сталинир (Сталинири) в честь Иосифа Сталина в 1934-1961 годах.
Другие новости дня
Число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 3 миллиона
Число людей, у которых был выявлен коронавирус нового типа, во всём мире в понедельник превысило 3 миллиона человек. Таковы данные агрегаторов Worldometers и Roylab Stats. Американский институт Джонса Хопкинса пока приводит меньшие цифры, однако и по его подсчётам рубеж в 3 миллиона будет преодолён в понедельник.
Данные опираются на информацию, сообщаемую властями различных стран, и зависят от множества факторов - открытости соответствующих государств, уровня медицины в них, числа и надёжности тестов и так далее.
Число умерших в результате инфекции COVID-19 и её осложнений во всём мире превысило 200 тысяч, а число выздоровевших приближается к 900 тысячам (вероятно, оно больше, поскольку некоторые страны не ведут официальной статистики выздоровевших).
Больше всего инфицированных было выявлено в США, где оно приближается к 1 миллиону. Более 100 тысяч заражённых - в Испании, Италии, Франции, Великобритании, Турции. В России, по официальным данным, их более 87 тысяч.
В мировом масштабе в последнее время можно наблюдать сокращение темпов прироста числа новых инфицированных. В последние дни он в среднем держится на уровне 70-80 тысяч в день. Однако число активных случаев в большинстве стран, включая Россию и США, по-прежнему растёт - заболевает больше людей, чем выздоравливает.
В ряде стран Европы, в которых эпидемия началась в конце февраля-начале марта, в последние дни число активных случаев, однако, снижается. Речь идёт, помимо прочего, о Германии, Италии, Франции, Австрии.
Коронавирус нового типа впервые был выявлен в Китае в декабре прошлого года. Число новых случае заболевания в Китае начало резко снижаться в середине февраля и сейчас в среднем составляет 10-15 в день. Такая же ситуация в Южной Корее, Австралии и ряде других стран, куда эпидемия пришла раньше, чем в Европу и США.
- Во многих странах для замедления распространения инфекции были введены беспрецедентные карантинные меры. Часть из них начала их ослаблять. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что в стране, где карантин ввели 10 марта, его начнут снимать 4 мая. Будут разрешены прогулки. 18 мая ожидается открытие магазинов, музеев и библиотек. В июне должны открыться рестораны и учреждения сферы услуг. Похожие графики сейчас реализуются также в Германии, Австрии и Чехии.
- Губернаторы штатов Колорадо, Миссисипи, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника, сообщает "Голос Америки". Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина. Все эти штаты не относятся к числу наиболее пострадавших от эпидемии.
- В России до 30 апреля действует так называемый режим нерабочих дней, в большинстве регионов дополненный самоизоляцией (по сути речь идёт о карантине - ограничениях на выход из дома). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на этой неделе президент Владимир Путин обратится к россиянам и сообщит о дальнейших шагах. По числу новых инфицированных за сутки Россия сейчас на втором месте в мире после США.
В Грузии заявили, что в стране не будет дефицита зерна из-за российского запрета на экспорт
Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в Минсельхозе страны.
«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта», - отмечается в сообщении.
В Грузии заявили, что у страны не возникнет проблем с пополнением запасов зерна из-за решения России. «Обеспечение будет бесперебойным», - сказал министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, не сообщая подробностей.
Председатель Ассоциации производителей зерна и хлебопродуктов Леван Силагава при этом отметил, что у грузинских компаний есть действующие контракты по поставкам зерна из России и импорт не приостановлен.
Ранее сообщалось, что с 12 апреля начал действовать запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - в том числе гречки, риса и чеснока.
Ким Чен Ын вновь не появляется на публике, но благодарит строителей курорта в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность строителям курортной туристической зоны на востоке страны, сообщили в понедельник государственные медиа. При этом он не был показан государственным телевидением. Политик с 11 апреля не появлялся на публике, что спровоцировало слухи о его болезни или смерти.
О сообщении СМИ Северной Кореи рассказало южнокорейское агентство "Рёнхап". В понедельник благодарность Кима строителям туристической зоны Вонсан-Кальма распространили официальная газета правящей Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" и центральное телевидение страны. "Верховный лидер Ким Чен Ын выразил свою благодарность рабочим, посвятившим себя строительству", — говорится в сообщении. Сам Ким в кадре не появлялся.
Слухи о тяжёлой болезни Кима распространились после того, как он пропустил 15 апреля торжественную церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения своего деда — вечного президента КНДР Ким Ир Сена. Агентство Reuters сообщало, что в КНДР вылетела группа китайских врачей, несколько гонконгских и японских изданий рассказали, что, по их данным, Ким мог перенести операцию на сердце.
Заместитель директора поддерживаемого Пекином гонконгского спутникового канала HKSTV написала в субботу в социальной сети "Вейбо", что Ким мог умереть, ссылаясь на "очень надёжный источник", сообщение было распространено среди читателей и попало в ряд западных СМИ.
Южнокорейские официальные лица заявляют, что ничего необычного с Кимом не происходит, — напоминает "Рёнхап". Советник президента Южной Кореи Мун Чун Ин заявил в интервью каналу Fox News, что по данным правительства страны Ким Чен Ын находится в полном порядке в Вонсане.
Сотрудничающий с разведкой американский сайт 38 North обнаружил поезд Ким Чен Ына рядом с элитным курортом в регионе. Сотрудник Университет Кунмин кореевед Андрей Ланьков напоминает в своём телеграм-канале, что в 2014 году лидер Северной Кореи уже пропадал от публики на 40 дней.
В Абхазии заявили о необходимости соблюдения ограничительных мер до 15 мая
До 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, – заявил сегодня министр здравоохранения и социального обеспечения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия.
По его словам, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. «Но нет стопроцентной гарантии того, что зараженных не будет завтра в большем количестве», – отметил Цахнакия.
Министр подчеркнул, что практически ежедневно граждане возвращаются в Абхазию из России – где идёт рост числа инфицированных коронавирусом.
«Так, по данным Роспотребнадзора, такая тенденция будет сохраняться как минимум до 15 мая текущего года. Очень сложно сказать однозначно, каким путем пойдет эпидпроцесс в течение мая месяца, поэтому мы считаем, что до 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, в том числе самоизоляцию, исключение каких-либо массовых мероприятий и другие пункты, должны выполняться в полном объеме», – заявил он.
В самопровозглашенной республике Абхазия выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, накануне скончалась от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.
С 20 апреля в Абхазии были изменены некоторые ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков.
Со стабильного на негативный – агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Грузии со стабильного на негативный. Долгосрочный международный рейтинг подтверждён на уровне «BB».
Специалисты Fitch полагают, что спад ВВП Грузии на фоне пандемии коронавируса составит 4.8% в 2020-м. В пресс-релизе говорится о «значительном шоке для маленькой и открытой экономики Грузии – с большой зависимостью от туризма».
В 2021 году рост грузинской экономики составит 4.3%, - полагают аналитики Fitch.
За сутки на Северном Кавказе умерли пять человек с COVID-19. Новых зараженных – 424
За последние сутки на Северном Кавказе умерли пятеро больных коронавирусом, число новых заболевших – 424.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, четверо больных COVID-19 скончались в Ингушетии и один умер в Карачаево-Черкесии. Всего на Северном Кавказе от коронавирусной инфекции умерли 67 человек.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Дагестане – 167.
- Дагестан +167 (994 всего за время эпидемии)
- Краснодарский край +57 (837)
- Северная Осетия +53 (401)
- Ингушетия +38 (590)
- Ставропольский край +33 (454)
- Кабардино-Балкария +29 (329)
- Чечня +20 (429)
- Карачаево-Черкесия +19 (301)
- Адыгея +8 (142)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 4477 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 87 147 человека с коронавирусом.
Борис Джонсон выздоровел от коронавируса и вернулся к работе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенёс коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, в понедельник вернулся к работе.
Он вернулся на Даунинг стрит спустя ровно месяц после того, как стало известно о его болезни. В начале апреля премьер-министр был госпитализирован, три дня он провёл в палате интенсивной терапии. Выписавшись из больницы спустя неделю, Джонсон поблагодарил врачей и медсестёр за то, что они спасли его жизнь. После выписки он ещё две недели проходил реабилитацию.
Утром в понедельник премьер-министр впервые после выздоровления выступил с заявлением. По словам Джонсона, Британия, по всей видимости, преодолела пик эпидемии - в последние дни число госпитализированных с коронавирусной инфекцией уменьшается. В то же время, по словам премьера, пока ещё рано снимать карантин и другие ограничения. Джонсон пообещал разработать план по постепенному ослаблению ограничений, призвав оппозицию к консультациям.
Премьер-министр вновь назвал эпидемию коронавируса самым серьёзным вызовом, с которым сталкивалась страна со времён Второй мировой войны.
- По официальным данным, в Британии выявлено более 152 тысяч инфицированных коронавирусом, это шестое место в мире. Умерли от инфекции более 20 тысяч человек. Статистику о числе выздоровевших британские власти не приводят. В последние дни темпы роста числа заболевших снижаются, как и число госпитализированных.
- Уже более месяца в стране действует карантин, запрещено выходить из дома, кроме как по неотложным нуждам. Пресса и оппоненты Джонсона критиковали правительство за относительно позднее - в сравнении с большинством европейских стран - принятие карантинных мер.
- Премьер объявил о том, что болен, 27 марта. Спустя 10 дней он был госпитализирован. В больнице он провёл неделю, в том числе 3 дня в реанимации.
- Российское агентство РИА Новости сообщало со ссылкой на некие источники, что премьер будет подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Этого, однако, не произошло, Джонсону помогла кислородная терапия. В британском правительстве сообщение РИА назвали дезинформацией. Издание "Медуза" утверждало, что сообщение об ИВЛ было написано руководством агентства в Москве без опоры на источники - что в РИА Новости отрицают.
Россия обогнала Китай по числу подтверждённых случаев коронавируса
Россия обогнала Китай по числу подтверждённых случаев инфицированая коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, всего в стране обнаружены 87147 инфицированных. В Китае, где началась пандемия, — 83912, — свидетельствуют данные Универститета Джона Хопкинса в Балтиморе.
За сутки в России выявлены 6 361 инфицированных. 50 человек умерли. Всего с начала вспышки болезни скончались 794 человека, 7 346 выздоровели.
55 059 подтверждённых случаев приходятся на Москву и Московскую область. В Санкт-Петербурге — 3 238 подтверждённых случаев, в Нижегородской области — 1 574. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в понедельник заявил в интервью газете "Аргументы и факты", что Кремль ожидает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выйдет на плато к середине мая.
- Пандемия коронавирусной инфекции началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Многие международные исследовательские группы подозревают, что Китай может искажать официальную статику заболевания, в том числе — занижая её.
- Из-за пандемии коронавируса с 29 апреля въезд для побывавших в России запретила Япония, передаёт агентство Киодо Цусин. Пограничники не пропустят через границу тех, кто посещал Россию, Украину или Белоруссию в течение двух недель до приезда в страну.
- 40 процентов россиян-участников опроса ВЦИОМ заявили, что считают риск заражения колронавирусной инфекцией скорее низким. При этом 48 процентов опрошенных уверены, что если всё-таки заболеют, то последствия лично для них будут тяжёлыми.
Мать Саакашвили: «Моя зарплата – 10 тысяч долларов, я вполне могла позволить себе этот дом»
Экс-президент Грузии, кандидат на пост вице-премьера Украины Михаил Саакашвили опубликовал в социальной сети Facebook видеообращение матери.
Гиули Аласания ответила на рассуждения украинского журналиста Сергея Пояркова. В эфире телеканала Zik он выразил сомнение по поводу происхождения денег на строительство дома Саакашвили в Киеве. Шоумен предположил, что мать Саакашвили, «даже если бы не ела, не пила, и не ходила в туалет, всё равно не смогла бы себе позволить такой роскошный дом».
Аласания в ответ заявила, что дом – небольшой, а зарплата у неё – 10 тысяч долларов в месяц.
«Я только что узнала, что некий Поярков высказал сомнение о том, что участок, на котором стоит этот дом, приобретен мною. Дело в том, что я профессор, основатель и президент одного из крупнейших частных университетов в Грузии — это University of Georgia. Зарплата моя уже в течение долгого времени составляет в среднем 10 тысяч долларов в месяц. Участок этот небольшой – около 10 соток. В течение трёх лет строится дом. Площадь здесь всего 100 квадратных метров. Это совсем небольшой дом, так что я думаю, что вполне могла себе позволить построить такой дом. Я всю жизнь жила честным трудом и тоже самое делал мой сын. Так что, я ни в коем случае не позволю порочить его и мое имя», — заявила мать Саакашвили в видеообращении.
Саакашвили опубликовал видео под заголовком «привет порошенковскому ублюдку прямо от моей мамы». При этом в 2018-м он сообщал, что «мама продала родительский дом в центре Тбилиси и купила маленький участок под Киевом».
- Михаил Саакашвили может стать вице-премьером украинского правительства по реформам. В случае назначения Саакашвили, Тбилиси может отозвать посла из Киева "как минимум для консультаций", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
496 подтверждённых случаев, 149 выздоровевших – последняя статистика из Грузии
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии выросло до 496, выздоровели 149 пациентов. Об этом сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая.
По данным правительственного портала StopCov.ge, в карантине находятся 4833 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 571.
Скончались шесть пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия.
Часть специалистов считает, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.
В Грузии сняты некоторые ограничения, введённые из-за коронавируса
Некоторые ограничения, введённые в Грузии из-за пандемии коронавируса, сняты с сегодняшнего дня.
В частности, полностью снят запрет на передвижение легковых автомобилей (в том числе такси). В машине по-прежнему могут находиться максимум три человека – водитель и два пассажира на задних местах.
На два дня – 27 и 28 апреля – снят запрет на въезд и выезд из четырех крупных городов – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Жители могут вернуться по фактическому адресу проживания.
Сегодня начали работу аграрные рынки открытого типа; в полноценном режиме смогут работать компании по онлайн-продажам и сервисам доставки.
Ограничения не снимаются в административных единицах, в которых объявлен жёсткий карантин. В силе и другие ограничительные меры, в том числе комендантский час.
Как заявил ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария, правительство будет принимать решения о снятии ограничений с интервалом в 2 недели – с учётом эпидемиологической ситуации. При этом Гахария отметил, что всем гражданам придётся учитывать действующие рекомендации – по социальному дистанцированию и ношению медицинских масок. Он также не исключил, что после снятия ограничений их могут вновь ввести – в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Часть специалистов считает, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.
SIPRI: Россия вернулась в пятёрку лидеров по тратам на оборону
Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону. В 2019 году Москва направила на военные расходы более 65 миллиардов долларов, что на 4,5 процента больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
По сравнению с прошлогодним рейтингом Россия поднялась с шестого на четвертое место. Помимо увеличения собственных расходов этому также способствовало снижение на 16 процентов расходов Саудовской Аравии, которая переместилась с третьей на пятую позицию.
В целом на страны из первой пятерки — США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию приходится 62 процента общего объема военных затрат в мире.
Больше всех на оборону тратят США - 732 миллиарда долларов (38 процентов мировых расходов). На втором месте Китай, чей военный бюджет достиг 261 миллиарда долларов. При этом у Китая за десять лет прирост военных расходов составил 85 процентов. Третье место по тратам на вооружения заняла Индия – 71 миллиард долларов.
В Западной Европе самый значительный рост военных расходов показала Германия, за минувший год повысив свой оборонный бюджет на 10 процентов.
Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, мировые военные расходы в 2019 году составили 1,9 триллионов долларов. Это самые высокие показатели со времен финансового кризиса 2008 года.
Однако, как считают авторы доклада, пандемия коронавируса внесет коррективы в траты на оборону: многие страны пересмотрят бюджеты на будущий год и, вероятно, будут больше тратить на здравоохранение и образование, нежели оборону. Но это продлится недолго, отмечают эксперты, а потом военные расходы вновь начнут расти.
COVID-19: В нескольких странах ЕС за сутки снизились показатели
В четырех европейских странах с наиболее высокими показателями смертей от коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано значительное снижение числа летальных исходов.
Во Франции за последние сутки от COVID-19 скончались 242 человека, из них 152 в больницах и 90 в домах престарелых, сообщило в воскресенье, 26 апреля, министерство здравоохранения. Днём ранее этот показатель составлял 369 человек.
В Италии за сутки зарегистрировано 260 летальных исходов из-за коронавируса. Это самая низкая смертность в стране с 14 марта. Всего в стране от эпидемии скончались 26644 человек. Число новых пациентов, попавших за прошедшие сутки в больницы, составляет 2324 человека, это самая низкая цифра с 20 марта, когда эпидемия в Италии была на пике, сообщает RFI.
Департамент здравоохранения Великобритании зарегистрировал самый низкий показатель летальных исходов от COVID-19 с 31 марта. За минувшие сутки в британских больницах умерли 413 человек. Общее число жертв эпидемии 20 732. Однако, как отмечает "Немецкая волна", реальный показатель смертельных случаев от коронавируса в Соединенном Королевстве может быть выше - нынешняя официальная статистика не учитывает количество умерших в своих домах и квартирах, а также в домах престарелых.
В Испании за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 288 человек - это меньше, чем за любой день 20 марта. Накануне, в субботу 25 апреля, число летальных исходов составило в Испании 378. Общее число жертв эпидемии 23 190.
Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в мире 2 986 000 (+78 000, на 19% меньше, чем сутками ранее).
Умерли: 206 500 (+4000, на 40% меньше, чем сутками ранее)
Поправились: 875 000 (+43 000, на 20% меньше, чем сутками ранее)
Активных случаев – 1 904 000. Из них 1 847 000 – люди в состоянии средней тяжести, 57 581 (3%) – в тяжелом или критическом состоянии. Число таких пациентов снижается третий день подряд.
В США за минувшие сутки выявлено 22 647 новых случаев инфицирования, что меньше, чем в предыдущие сутки. В России число выявленных инфицированных за последние сутки составило 6361 - это больше, чем в предыдущие сутки.
Минобороны РФ: коронавирус подтверждён у 874 военнослужащих
С начала марта по 26 апреля коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны. Из них четверо находятся в тяжёлом состоянии, пятнадцать – в состоянии средней тяжести. При этом госпитализированы только 320 человек, остальные в этом не нуждаются.
Это первые официальные данные об общем числе заболевших COVID-19 в российской армии, озвученные военным ведомством.
Отдельно Минобороны сообщило, что коронавирус обнаружен у 779 курсантов и слушателей военных вузов, у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений, и у 245 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил России.
Всего число инфицированных в России граждан достигло на 26 апреля 80 949. За сутки вирус обнаружен у 6361 человека. Скончались с начала пандемии 747 человек.
Наибольший суточный прирост по числу зараженных вновь зарегистрирован в Москве. За сутки в городе выявили 2971 инфицированного, всего заражены 42 480 человек.
По данным Университета им. Джонса Хопкинса, Россия занимает десятое место по числу заразившихся коронавирусом и в ближайшее время обгонит по числу подтверждённых случаев Китай.
В Латвии от коронавируса скончался гражданин Грузии
В Латвии от коронавируса скончался гражданин Грузии - 52-летний Гия Гиоргадзе из Телави. Родственники подтвердили данную информацию. По словам членов семьи, мужчина имел хроническое заболевание, связанное с сердцем и не смог перенести коронавирус, передает Общественный вещатель.
Гия Гиоргадзе много лет проработал в Латвии водителем грузового автомобиля. Последний раз он побывал в Грузии в январе 2020 года. По словам семьи, МИД Грузии активно контактирует с родственниками, однако когда тело будет доставлено в Грузию, пока неизвестно.
- Еще шесть граждан Грузии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей - четыре в Испании, один – в США, еще один - в Великобритании.
СМИ: инициаторов сноса памятника Коневу в Праге хотели отравить
Чешское издание «Респект» продолжает расследование деятельности российских спецслужб в свете событий, связанных с решением властей Праги снять с постамента статую советского маршала Ивана Конева.
В очередной публикации рассказывается, что три недели назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл человек с русским дипломатическим паспортом. Его встречал автомобиль, который доставил пассажира в посольство России в район Дейвице.
Источники «Респекта» утверждают, что багаж прибывшего состоял из небольшого саквояжа, в котором, как предполагается, находился смертельный яд рицин.
Чешские спецслужбы знали о прибытии обладателя российского дипломатического паспорта и отнеслись к нему как к человеку, представлявшему непосредственную угроза для двоих чешских политиков. Речь идет о главе администрации 6-го района Праги Ондржее Коларже и мэре чешской столицы Зденеке Гржибе. Коларж принял решение снять с постамента статую Конева, а Гржиб подписал решение о переименовании площади перед центральной проходной посольства РФ в Праге в площадь Бориса Немцова. Оба политика, после прибытия в Прагу подозрительного российского «дипломата» получили круглосуточную охрану от чешских спецслужб.
Источники «Респекта» сообщили автору публикации, что «человек с рицином – агент российских секретных служб». Тот же источник сообщил, что «его коллеги месяц назад должны были отправиться из России в разные города Европы».
В Грузии от коронавирусной инфекции вылечили еще десять человек
Число излечившихся от коронавируса в Грузии увеличилось на десять – до 149 человек. Обновленные данные опубликованы на правительственном сайте StopCoV.ge.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в среднем пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь за 20 дней. В Грузии из больниц выписывают только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в 24 часа. После выписки человек обязан две недели провести в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. До сих пор в стране заболевание подтвердилось у 485 человек. Из них шесть - пациенты в возрасте от 68 до 86 лет - скончались. В карантине находятся 4 928 человек, под наблюдением медиков в стационарах - 522.
Специалисты считают, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.
Мэр Тбилиси рассказал, когда будет восстановлена работа общественного транспорта
«Общественный транспорт возобновит работу в Тбилиси, как только позволит эпидемиологическая ситуация», - заявил журналистам сегодня, 26 апреля, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Для предотвращения распространения коронавируса 21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение. С 31 марта был установлен всеобщий карантин и комендантский час. Остановлен был весь общественный транспорт, включая метро. Еще раньше, с 18 марта, по Тбилиси перестали курсировать маршрутные такси.
По словам Каладзе, мэрия примет решение о возобновлении движения автобусов, маршруток и метро только после того, как специалисты дадут соответствующие рекомендации.
«Бой не окончен, бой продолжается. Я хотел бы попросить всех быть максимально осторожными в сложившейся ситуации. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию. Как только появятся советы и призыв специалистов области о возможности доступа общественного транспорта, это решение будет принято незамедлительно», - сказал Каладзе.
Власти планируют поэтапно начать отменять установленные в рамках ЧП ограничения с 27 апреля. Уже в понедельник будет снят запрет на передвижение в легковых машинах, возобновится работа такси и онлайн-торговля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Фермерам разрешили выезжать из Тбилиси для проведения сельхозработ
С 29 апреля при наличии специального разрешения жители Тбилиси смогут выезжать за пределы города с целью сельскохозяйственной деятельности. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. По данным ведомства, разрешение будет действовать с 06:00 до 08:00 утра. Вернуться в город нужно будет с 18:00 до 19:00 вечера.
Форма для получения разрешения доступна на сайте Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Агентство сообщает, что гражданин должен заполнить указанную форму за 12 часов до выезда из города.
«На основании поданного заявления министерство выдает разрешение в электронной и/или материальной форме (по необходимости, одноразовое или многократное). В случае отказа, заявитель получит ответ в электронном виде. Чтобы получить разрешение на сельскохозяйственную деятельность в Батуми, Рустави и Кутаиси, граждане должны обратиться в региональный штаб», - сообщили в ведомстве, передает агентство «Новости-Грузия».
- Из-за распространения коронавируса на территории всей страны 21 марта было объявлено чрезвычайное положение. С 31 марта установлен всеобщий карантин и комендантский час - выходить на улицу с 21:00 до 6:00 запрещено без специального пропуска.
- С 15 апреля запрещен въезд и выезд из четырех крупных городов – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Правительство Грузии приняло решение на два дня – 27 и 28 апреля – отменить это ограничение для тех, кто хочет вернуться по фактическому адресу проживания. Во всех других случаях междугородние поездки по-прежнему запрещены.
В результате спецоперации в Батуми изъято 40 кг героина
В результате проведенной в Батуми спецоперации, правоохранители изъяли 40 кг героина. Об этом журналистам сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе. По его информации, героин незаконно ввезли в Грузии двое граждан Болгарии, которые планировали переправить его в Европу.
«Совместная спецоперация Министерства внутренних дел Грузии и американского Центрального криминального департамента прошла успешно, изъят наркотик – героин в особо крупном размере. В результате проведенных специальных мероприятий, изъяты 40 кг героина, стоимость которого на черном рынке превышает 2 миллиона долларов.
Следствием установлено, что двое граждан Республики Болгария, операция по задержанию которых ведется в эти минуты, в марте прошлого года незаконно ввезли в Грузию в устроенном в легковом автомобиле тайнике наркотики в особо крупном размере и хранили их на временной квартире в Батуми, откуда намеревались переправить их в Центральную Европу. Соответствующие следственные действия продолжаются, осуществляется выявление других лиц», - заявил Мамука Челидзе.
Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане выросло до 1645
Число излечившихся за сутки от COVID-19 в Азербайджане более чем вдвое превысило число новых случаев заражения, соотношение этих показателей составило 59 к 28. Общее число заразившихся достигло 1 645, из них 1139 пациентов выздоровели, 21 – умер.
Сегодня, 26 апреля, оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана сообщил о том, что в больницах специального режима находятся на лечении 485 заболевших COVID-19. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 25 - как средней тяжести, остальных – стабильное, говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сообщении оперштаба при правительстве Азербайджана.
- С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 18 апреля он был продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет запрещено покидать свои жилища, остальным разрешено выходить из дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения.
Епископ РПЦ Вениамин умер от вызванной коронавирусом пневмонии
Епископ Русской православной церкви Вениамин (Королёв), инфицированный коронавирусом, умер в инфекционной больнице Курска, сообщает сайт церкви. У него была диагностирована двусторонняя пневмония. Умерший стал первым иереем РПЦ, скончавшимся от болезни.
54-летний Вениамин - епископ Железногорский и Льговский, учился в Орловском государственном институте искусства и культуры, в 1996 году ушёл в Знаменский мужской монастырь в Курске, в 1997 году рукоположен в сан иеромонаха - монашествующего священника. В 2012 году стал епископом.
12 апреля, в Вербное воскресенье, Королёв отслужил последнюю службу с небольшим количеством пожилых прихожан, отмечает издание Ахилла. По утверждению издания, как минимум двое священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией. 18 апреля сообщество епархии во ВКонтакте сообщило о смерти протодиакона местного прихода.
В середине марта в Москве было организовано поклонение принадлежащий Железногорской епархии иконе «Умиление». Мероприятия критиковалось за возможное несоблюдение гигиенических норм в преддверие эпидемии коронавирусной инфекцией.
К концу апреля сообщается об инфицировании коронавирусной инфекцией ряда ключевых священников и иерархов РПЦ. В субботу глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил в своем телеграм-канале, что церковь не скрывает масштабы эпидемии среди духовенства, но он не считает, что заболевших среди священников выше, чем среди представителей других слоев общества.
В Грузии из-за вспышки коронавируса закрыли поселок Тетрицкаро
В Тетрицкаройском муниципалитете Грузии выявлено 19 новых случаев коронавируса, из них 12 непосредственно в поселке Тетрицкаро. Исходя из этого, принято решение о закрытии поселка, сообщил государственный уполномоченный в регионе Квемо Картли Шота Рехвиашвили.
В больнице Тетрицкаро введен режим карантина, поскольку первым инфицированным пациентом является медсестра данной клиники, сообщает Общественный вещатель. Подтвержденные 19 контактов являются ее контактами, тогда как источник заражения самой медсестры на данном этапе неизвестен.
- Тетрицкаро соседствует с Болнисским районом, который с 23 марта объявлен зоной строгого карантина. В Болниси зафиксировано уже более 80 случаев инфицирования. Врачи из Тетрицкаро также ездили на вызовы в Болниси.
- По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента, зафиксировано 6 летальных исходов.
Имнадзе: Грузия находится на пике эпидемии коронавируса
В настоящее время Грузия находится на пике заболеваемости коронавирусом, и главная задача заключается в том, чтобы выйти на плато эпидемии. Об этом сегодня, 26 апреля, на брифинге сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
«Наша задача будет состоять в том, чтобы взять этот пик под контроль, так сказать, выйти на плато эпидемии, чтобы это была не Джомолунгма, а всего лишь небольшой холм», - сказал он. Имнадзе добавил, что в течение двух последних дней в Грузии фиксируется особенный рост новых случаев, однако эти показатели не являются чрезвычайными. По его словам, существующая статистика указывает на то, что управление эпидемией происходит эффективно.
Как известно, за последние сутки по стране выявлено 29 новых случаев коронавируса, а 25 апреля – 25 случаев. Самый большой прирост до сих пор был зафиксирован 17 апреля – 34 случая за сутки.
«На протяжении месяцев нам по максимуму удавалось сделать так, чтобы распространение по стране не было скачковым, лавинным, и прибавление случаев происходило постепенно. Практически, уже можно сказать, что мы смогли это… Очень надеюсь, что прирост продолжится такими темпами», - сказал Имнадзе.
Замглавы Национального центра по контролю заболеваний добавил, что ситуация с распространением коронавируса по регионам указывает на то, что население крупных городов внимательнее относятся к рекомендациям специалистов и соблюдению режима ЧП, нежели жители сел.
«Оставаться дома - значит оставаться дома, сидеть дома. Сегодня мы получаем печальные результаты, например, в Болниси, Тетрицкаро. К сожалению, есть случаи инфицирования наших коллег, медицинского персонала, там сейчас проводится углубленное исследование условий, их заражения - это были профессиональные или бытовые причины», - добавил Имнадзе.
- По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента.
- Сегодня в Грузии была зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом.
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