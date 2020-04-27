«Если ограничивать движение транспорта, то для всех без исключения»

– Что вы думаете об инициативе городских властей?

Анна: Я думаю, это хорошая инициатива, но в таком случае работающим людям должна быть предоставлена какая-нибудь альтернатива. На метро люди могут добираться до места назначения, а дальше пешком. Но, в любом случае, проблему (загрязнения) экологии запретом на передвижение транспорта по субботам и воскресеньям не решить, поскольку у нас много именно неисправных машин, которые отравляют воздух.

Саша: Казалось бы, идея благая – подумать об экологии города, но, во-первых, момент выбран крайне неудачный, сейчас и так много чего под запретом. Я не уверен, что у большинства сейчас позитивное психологическое состояние. Люди только и ждут хоть каких-нибудь послаблений, чтобы начать заниматься своими делами. Во-вторых, я не уверен в том, что саму форму запрета, как решение экологических проблем, общество Грузии сможет оценить позитивно.

Каха: Я надеюсь, что это была очередная, не особо смешная шутка Каладзе. Полнейший маразм, иначе не назвать. В последние дни мы увидели, как важно для людей иметь возможность передвигаться на автотранспорте, важно даже, если это делается ради того, чтобы отдохнуть, поехать к друзьям или загород. Именно этот запрет вызывает у общества больше всего недовольства, а мэрия еще и после завершения эпидемии хочет отказать людям в возможности передвигаться на автомобилях? Это полная чушь, больше ничего и не скажешь.

Натали: Здесь нет одного решения. Если это делается для экологии, то напомню, что весь общественный транспорт у нас списанный, и если он будет работать, воздух не будет очищаться. Конечно, будет меньше (загрязнения), если в эти дни не будут передвигаться легковые автомобили. Но это большое неудобство для всех людей, которые едут загород, в деревню. Я бы просто запретила весь этот списанный хлам, автомобили, которые здесь передвигаются.

Вадим: Я считаю, что идея в целом хорошая, но немного «сырая». Многие люди именно на выходных, на личном автотранспорте отправляются на рынки, в разные торговые центры. Но в целом сама идея очень хорошая, поскольку нельзя закрывать глаза на страшную экологическую ситуацию в Тбилиси.

Миша: Я не против самой идеи, но время для ее обсуждения выбрали неподходящее. Пусть пройдет хотя бы год после завершения пандемии, и потом, путем диалога с населением можно принимать решение. Но не втихую, как в случае с проектом реабилитации Ваке или с решением расчертить т.н. bus lane (выделенные линии для общественного транспорта) в местах, где они совершенно не нужны. Нужно учитывать и то, что многим людям необходим личный автотранспорт, тем, кто живет в т.н. сателлитных поселениях, где нет общественного транспорта. Второе – если будет принято такое решение, то для всех! Без исключений для полицейских или представителей правительства и мэрии. Пусть тоже передвигаются на лошадях, велосипедах, скутерах или пешком.