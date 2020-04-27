Хатуна Шатипа: «Нужно иметь два бюджетных плана»

Как отреагирует экономика Абхазии на длительный карантин и чрезвычайную ситуацию, связанную с эпидемией коронавирусной инфекции, и какие трансформации могут ожидать бюджет? Специалисты прогнозируют выпадение его доходной части более чем на 60%. Российская финансовая помощь, по мнению экономиста Хатуны Шатипа, поступит, но потребуются неординарные усилия, чтобы пережить 2020 год.

Чрезвычайное положение в связи с пандемией было объявлено в Абхазии с 27 марта до 20 апреля. После истечения объявленного срока режим смягчили, но не сняли и продлили до 4 мая. Сейчас правительство обсуждает возможность увеличить срок ЧП до 15 мая. Российско-абхазская граница, через которую в Абхазию идет основной поток грузов и приезжающих на отдых туристов, закрыта и практически вся деловая активность остановлена почти на два месяца. Население живет в режиме карантина, а подавляющее большинство предприятий закрыто. А недавно спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что граница до конца года вряд ли откроется.

В Российской Федерации ситуация тоже весьма сложная, однако, по мнению экономиста Хатуны Шатипа, она обладает резервом и Абхазию без поддержки не оставит. Проблема будет заключаться в том, насколько правительство Абхазии сможет справиться со своими обязательствами по реализации Инвестиционной программы: «У финансовой помощи есть две составляющие. Одна, которая поступает по линии оказания социально-экономической поддержки, эта часть в любом случае поступит. А вторая часть, так называемая Инвестиционная программа, будет корректироваться не потому, что Россия не может обеспечить поступление средств, а потому, что нам будет очень сложно осуществить в этом году в полном объеме все, что прописано в Инвестпрограмме. Допустим, продление карантина, закрытие границы приведет к тому, что какие-то цепочки и хозяйственные связи обязательно сдвинутся. Если, со своей стороны, мы сможем освоить средства на указанные объекты, то с финансированием проблем не будет, на мой взгляд».

В Министерстве финансов Абхазии говорят, что все обязательства по зарплате, по пенсиям и пособиям будут выплачиваться, но остальные расходы должны существенно сокращаться. В настоящее время формируется новое правительство, и перед ним, по словам Хатуны Шатипа, встанут очень не простые задачи, а выживать страна будет за счет российской финансовой помощи:

«Бюджет будет корректироваться, министр финансов уже заявил, что доходы бюджета чуть ли не на половину сократятся. Это налоги, которые мы не доберем, и неналоговые доходы, такие как таможенная пошлина и НДС. Речь идет о собственных доходах. И мы сейчас будем выживать за счет финансовой помощи Российской Федерации. Бизнесу очень сложно, они почти два месяца не работали, а у нас еще и летний сезон на носу… И тут возможны два варианта: если мы берем то, что потеряла экономика только сейчас, Минфин это уже наверное посчитал и знает, сколько недополучили за полтора-два месяца. А в целом, если на весь год планировать, возможны разные сценарии, какие точно, сказать не можем. Выпадение обязательно будет, и придется корректировать. Другого пути у нас нет, только сокращать расходы».

Перед новым правительством, говорит Шатипа, встанет необходимость разработать план, возможно даже не один, на случай оптимистического и пессимистического развития событий: «На наш взгляд, они уже сейчас должны иметь два варианта бюджета, два проекта. Один вариант на тот случай, если 4 мая мы выходим из карантина и ограничительные меры снимаются, граница открывается… Но тут важно не только то, что мы делаем, очень важно и то, что происходит вокруг нас. Если Россия открывает границу, то мы возвращаемся в прежний ритм. Это самый оптимистичный сценарий. Матвиенко недавно сказала, что нельзя планировать поездки за границу до конца года. Непонятно, означает ли это, что абхазская граница будет закрыта? Поэтому мы говорим о двух вариантах, и сейчас с российскими экспертами тоже советуемся. Мы не можем сегодня принимать независимые решения, исходя только из эпидемиологической ситуации в Абхазии».

Перспектива открытия границы, с одной стороны, очень важна, и многие ожидают этого момента с нетерпением; с другой стороны – нет никаких гарантий, что, если приедут туристы из России, эпидемиологическая ситуация не обострится. Тогда все усилия, которые предпринимались правительством и людьми по соблюдению карантина и изоляции, могут оказаться напрасными.

Наихудший сценарий будет в том случае, если ограничения будут сниматься частично и волнообразно. Летом будет немного легче, но осенью опять ситуация осложнится.

Но нет худа без добра, и именно благодаря коронавирусу и эпидемии, считает экономист, для правительства и депутатов должна стать очевидной раздутая структура бюджета и необходимость ее сокращать: «Обычный рядовой гражданин ничего не почувствует оттого, что они в служебные машины меньше бензина заправят, канцелярию не купят, в командировки не поедут, как вы думаете, для крестьянина что-то изменится? Вот где для Абхазии плюсы. Этот кризис показывает, что мы неправильно принимали бюджет. Он очень раздутый, на содержание государственных машин у нас, извините, уходит весь собственный доход республиканского бюджета».

И сейчас возрастает зависимость страны от сел, на развитие которых в бюджете предусмотрено на год всего 15 млн рублей, но они ничем им помочь не могут.

В этой ситуации правительство становится перед необходимостью разработать наконец план хотя бы на полугодие. Это то, что чиновники не хотели делать на протяжении 27-ми лет, напоминает Шатипа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия