Владикавказу помогут с аппаратами ИВЛ

Цхинвал направит во Владикавказ аппараты искусственной вентиляции легких. Такое поручение президент Южной Осетии Анатолий Бибилов дал министру здравоохранения еще в конце прошлой недели. По словам главного реаниматолога Александра Плиева, пока решение принято по трем аппаратам.

Анатолий Бибилов поручил министру здравоохранения Южной Осетии Георгию Тотчиеву «проработать вопрос с коллегами из РСО-Алании… по оказанию им помощи аппаратами искусственной вентиляции легких»:

«У нас пока достаточно ИВЛ для того, чтобы обеспечить безопасность Республики Южная Осетия. И, во-вторых, для меня непонятно, если у каждого из нас болеет брат, и у него есть лекарство, то неужели этот брат откажет в этих лекарствах своему брату, потому что, возможно, завтра они ему понадобятся. Это наши братья и наши сестры».

В субботу, 25 апреля, на сайте правительства Северной Осетии появилось сообщение: «Северная Осетия получит дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких для лечения пациентов с COVID-19. С такой просьбой сегодня обратился глава РСО-Алания Вячеслав Битаров к президенту РЮО Анатолию Бибилову в ходе телефонного разговора».

Сегодня депутат парламента и главный реаниматолог республики Александр Плиев сообщил журналистам, что в Северную Осетию будут отправлены три аппарата ИВЛ, в самой Южной Осетии остается 23. В случае необходимости, добавил он, аппараты вернут в республику.

Ситуация в самой РСО-Алании пока неутешительная - на сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 достигло 549 человек.

Продолжают жаловаться на условия содержания водители большегрузного автотранспорта, которых поместили на карантин в Цхинвале. На выходных очередное видео одного их них появилось в Инстаграме. Министр здравоохранения Георгий Тотчиев, выступая перед парламентариями, прокомментировал ситуацию так:

«Были проблемы с подачей воды. Она у нас регламентирована по графику непосредственно в инфекционный корпус. Опять-таки я говорю о том, что эти жалобы, или, скажем так, обращения, обусловлены, наверное, все-таки восприятием людей, которые, несмотря на то, что они предупреждены (я этим не пытаюсь их обвинить, по-человечески их понимаю), что это стесненные условия, что это условия ограничительные. И каждый из них предупрежден, что они по мере возвращения будут помещаться в карантинные условия, равно как и все жители республики, возвращающиеся из Российской Федерации. Конечно же, есть недостатки с точки зрения того, что есть попытки нарушить карантин, есть некое недопонимание граждан, что это лица, с которыми вообще нежелательно вступать в контакт».

По данным Югосетпотребнадзора, на данный момент в Цхинвале, в гостинице «Алан» в карантине размещены 27 водителей.

В связи с пандемией коронавируса власти республики решили перенести и парад Победы 9 мая, к которому до последнего времени активно готовились. По заявлению президента, в этом вопросе Южная Осетия будет равняться на Москву:

«Мы не можем спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию на момент проведения парада 9 мая, более того, сегодня нежелательно массовое скопление людей. Мы проведем парад тогда, когда его будут проводить в Москве на Красной площади, так как это наш общий праздник, наша общая дата. Думаю, это решение является правильным и с политической точки зрения. Будем исходить из той даты проведения парада, что будет вносить определенные коррективы».

Между тем зампредседателя Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева сообщила, что 27 апреля под наблюдением врачей находится 48 человек, в самоизоляции – 13. За время объявления карантина проведено 154 теста, все они отрицательные.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия