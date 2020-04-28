Обзор грузинской прессы

Настоятелю мужского монастыря Кинцвиси отцу Давиду грозит срок заключения до 15 лет за попытку убийства его духовного брата и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, сообщает телеканал «Мтавари». Инцидент между священнослужителями произошел 20 апреля, отец Давид обстрелял автомобиль архимандрита Сабы Жгенти, в результате чего последний получил легкие ранения, сообщает телекомпания «Мтавари». Ранее сам архимандрит Саба Жгенти в интервью информационному интернет-агентству ambebi.ge заявлял:

«Мне обидно из-за того, что распространяется такая ложная информация. У нас есть друзья, родители и близкие, и когда такое происходит, на них это плохо отражается. Вы же видите, в каком я состоянии, – живой и не ранен. МВД провело операцию, откуда и у кого оно изъяло оружие, я не знаю. Министерство много операций проводит и изымает оружие. Что произошло у отца Давида в Кинцвиси, я не знаю».

Подробности произошедшего телекомпания «Рустави 2» попыталась разузнать у адвоката задержанного Александра Кобаидзе:

«Пока ситуация совершенно непонятна. МВД обычно говорит одно, но реальность, как правило, совершенно другая. Вот это мы сейчас выясняем. Остальное я расскажу после того, как повидаюсь со своим подзащитным».

Отец Давид был задержан 20 апреля, сейчас он находится в изоляторе города Гори. Обвинения ему, предположительно, выдвинут завтра.

Не исключено, что, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, властям придется ужесточать существующие запреты и ограничения. Подготовиться к подобному развитию ситуации не представляется возможным, поскольку у государства до сих пор не составлена точная эпидемиологическая картина, пишет газета «Резонанси». В интервью изданию специалист по вопросам управления и политики здравоохранения Серго Чихладзе заявил:

«Никак не появляется ясности с тем, когда начнется или начался пиковый период. У нас нет точной статистики, мы не знаем, сколько в стране инфицированных людей. А ведь именно для этого и существуют тесты. Если мы не увидим точной картины, то так и будет продолжаться, каждый день так и будут заявлять, что сегодня пять человек заразилось или 10, или 20. Мы не сможем определить точную динамику. Поэтому они (власти) и говорят постоянно, что пиковый период наступит через 2-3 недели, и никак не наступит этот момент. Так и июль наступит, а они будут продолжать твердить, что пик распространения наступит через 2-3 недели».

В большинстве случаев коронавирус протекает бессимптомно, напоминает Серго Чихладзе, именно поэтому необходимо провести всеобщее тестирование, считает респондент издания. Иначе чрезвычайное положение могут не отменить до самых выборов, что возможно и входит в интересы властей, считает Чихладзе.

Марнеули на время эфира информационного выпуска американской телекомпании Fox News стал штатом Джорджия. Канал по ошибке показал кадры грузинского города в репортаже об акциях протеста с требованием снять ограничения на экономическую деятельность в городе Монпелье штата Вермонт, Ричмонде в штате Вирджиния и Олбани в штате Нью-Йорк.

«Примечательно, что кадры, показанные в эфире американского телевидения, – это материал, отснятый «Радио Марнеули». На них запечатлена акция протеста, прошедшая несколько дней назад в деревне Шулавери. Местные жители жаловались на экономический кризис и на то, что не могут реализовать свою продукцию», – сообщает «Радио Марнеули».