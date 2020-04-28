«Хотелось бы знать конкретно, кто-то заполнил эту декларацию?»

– Как вы считаете, на практике заработает закон РА о декларировании доходов государственными служащими и депутатами?

Алхас: В законе прописаны алгоритмы, если там написано, что декларация обязательная, то не заработать он (закон) может только в случае саботажа. То есть, если все написано и принято, то он заработает, если будут в этом заинтересованы государственные структуры и органы власти. Если же будет саботаж, то отойдет на второй, третий, четвертый план, это не будут делать, тогда, конечно, не будет работать.

Лили Дбар, предприниматель, бухгалтер, экономист: Я думаю, что закон не будет работать, несмотря на то, что он проходил с такими трудностями и принимался и вызывал ажиотаж в обществе. Все-таки у нас для того, чтобы декларировать свою собственность, нет нормального законодательства. У нас нет кадастра, у нас нет нормальной оценки стоимости имущества. Даже у половины граждан, населения Абхазии я уверена, что не в порядке все с документами, с оформлением своей недвижимости. Поэтому налоговики тоже скажут, что они не могут проверять достоверность всех этих данных. Они не несут никакой ответственности за те данные, которые я там укажу или забыла.

Астамур Адлейба: Я считаю, что не только чиновники должны заполнять декларацию. Мне кажется, что все работающие граждане должны указывать все свои доходы и откуда они берут деньги. Но я думаю, что если для начала наши чиновники покажут пример, как это делается, и откуда они берут деньги на строительство домов и покупку автомобилей, это будет хорошим примером для всего общества. И мы последуем обязательно этому закону.

Рустам Аншба: Хотелось бы, чтобы закон работал, потому что закон очень важный. Он является важным шагом, который будет в правильном направлении. И я знаю, что есть очень много вопросов касаемо того, как он будет имплементироваться. Есть определенный запрос на то, чтобы был доработан этот закон. Но все-таки хотелось бы верить, что закон шаг за шагом будет улучшаться, и, действительно, начнется процесс декларирования, потому что мы видим, как это делается во всех странах и других государствах, мы видим, как это является очень важным процессом на пути с различными систематическими проблемами, которые существуют в государстве.

Руслан Барциц: Во всем мире люди уходили от этих законов: декларация, у кого сколько в кошельке, у кого сколько на счету, где, в какой стране. Абхазия не исключение, не будут люди декларировать так, как требует того закон или хочет народ.

Анзор Адлеиба: Обязательно закон должен заработать, потому что без этого не получится ничего. Я очень надеюсь на то, что там найдутся люди, которые покажут пример и будут настаивать, и будут подтягивать всех остальных, они будут вынуждать в конце концов это сделать, потому что если они это не сделают сами, то это произойдет рано или поздно. Люди поднимутся, придут и зададут очень неудобные для них вопросы. Они вынудят это их сделать так, как никто не ожидает.

Юля Эмухвари: Прошло больше месяца после того, как был принят закон. Сегодня 28 апреля, хотелось бы знать конкретно, кто-то заполнил эту декларацию? Мне просто интересно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия