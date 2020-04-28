На этой неделе из России в Южную Осетию вернутся еще 20 граждан республики. Цхинвал запустил в середине апреля специальную программу для соотечественников, которые из-за введенных ограничений не могут приехать домой. В рамках борьбы с коронавирусом в парламенте обсуждается и возможность объявления амнистии для отдельных категорий осужденных.

В течение недели из Северной Осетии в республику вернутся 20 югоосетинских граждан. Об этом на заседании штаба по предотвращению проникновения коронавируса заявил глава МИД Дмитрий Медоев. По его словам, «десять человек приезжают уже сегодня… следующая группа приедет в четверг». Согласно официальной информации, еще 57 желающих обратились в консульское агентство.

При этом в самой Южной Осетии из карантина вышла первая группа граждан – 12 человек, которые приехали из России 14 апреля. Постановление правительства позволяет въехать в республику по заранее составленным спискам на специально выделенном транспорте, после чего необходимо пройти 14-дневный карантин. По сообщению Югосетпотребнадзора, до сих пор у всех приехавших был отрицательный результат на коронавирус.

В Северной Осетии между тем число заболевших COVID-19 за сутки выросло до 670 человек. Сегодня на эти цифры обратил внимание и президент Анатолий Бибилов: «Мы знаем, что в Северной Осетии увеличивается количество больных коронавирусом, это нас настораживает... Меры, которые предприняты в Южной Осетии, обеспечивают безопасность республики. Ослаблять контроль ни в коем случае нельзя».

На последнем заседании парламента партия «Ныхас» выступила с предложением об амнистии в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Ныхасовцы» напоминают об опыте пятилетней давности, когда амнистия была объявлена в честь 70-летия Победы. Есть еще один аргумент в пользу данного шага, говорит депутат Давид Санакоев:

«И вторым аргументом у нас является то, что сейчас в условиях эпидемии, пандемии коронавируса уменьшить угрозу заражения этим вирусом людей, находящихся в закрытых пространствах. Из-за этой угрозы было бы хорошо, чтобы в нашей ИК людей стало меньше. Тем более что там находятся люди, которые сидят по незначительным основаниям. Есть опыт в европейских странах, в Российской Федерации, когда предпринимались такие шаги для снижения подобной угрозы и в честь определенных событий. Для нас 75-летие Победы в ВОВ является важным, значимым событием.

– Кто может попасть под амнистию?

– Сейчас пока сложно об этом говорить, но под амнистию могут попасть люди, находящиеся там по незначительным обвинениям. То есть это статьи средней тяжести, несложные статьи, и также, например, у нас есть опыт, когда под амнистию попадали люди… К примеру, если мы будем брать амнистию в честь 70-летия Победы в ВОВ, тогда там был пункт, где кавалеры орденов и медалей СССР, Республики Южная Осетия тоже попадали под амнистию.

– Какова процедура? Вот подняли вопрос в парламенте, что будет происходить дальше?

– Соответствующий комитет (по законности и законодательству) может разработать постановление по амнистии, оно будет вынесено на обсуждение сессии, депутаты проголосуют, и тогда амнистия вступает в силу. Но это еще в проекте, поэтому пока все на уровне предложения. Тут будут выбираться статьи. Основное различие между амнистией и президентским помилованием в том, что президент помилует лично каждого человека, который обратился к нему с ходатайством, а амнистия – это когда амнистируются люди по выбранным несложным статьям».

Министр культуры Южной Осетии Жанна Зассеева между тем выступила против проведения шествия «Бессмертный полк» в онлайн-режиме: «Я до последнего буду настаивать на живом прохождении, если у меня это получится. Во время шествия люди встречаются, общаются, рассказывают друг другу о бедах и горестях и потом, как они говорят, живут этим до следующего парада». Правда, тут же уточнила, что «шествие "Бессмертного полка" состоится в день проведения парада Победы в Цхинвале, когда бы ни назначали дату». Напомним, что парад Победы 9 мая перенесен из-за пандемии коронавируса. Власти республики планируют его провести параллельно с парадом Победы в Москве, дата которого пока не определена.

Между тем сегодня в условиях строгого карантина православные Южной Осетии отметили день поминовения усопших – Радоницу. По традиции в этот день посещают могилы близких. Несмотря на призыв Аланской епархии остаться дома, на городском кладбище было многолюдно. Столпотворения не наблюдалось, но было большое количество людей и машин.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия