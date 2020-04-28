Смерть Тарба вызывает вопросы

Вчера вечером в изоляторе временного содержания Гулрыпшского районного отделения внутренних дел погиб Аляс Тарба, который отбывал административный арест. Из официальных сообщений прокуратуры и МВД следует, что Тарба покончил собой, но общественность в самоубийство не верит и возлагает вину за гибель Тарба на сотрудников МВД.

В нескольких группах социальной сети Facebook многочисленные абхазские пользователи сегодня с утра обсуждали гибель в Гулрыпшском изоляторе временного содержания Аляса Тарба, который отбывал там административный арест.

Только во второй половине дня пресс-службы Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры распространили информацию об этом происшествии.

В сообщении пресс-службы МВД говорится о том, что Аляс Тарба, 1991 года рождения, житель г. Гудауты, был задержан 21 апреля по подозрению в употреблении наркотических веществ. От освидетельствования он отказался, и по решению Сухумского суда был подвергнут административному аресту сроком на 30 суток, который отбывал в изоляторе временного содержания в Гулрыпшском РОВД.

В ночь с 26 на 27 апреля Тарба пожаловался на состояние здоровья, к нему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила его в госпиталь поселка Агудзера. Там не смогли установить диагноз и перевезли пациента в Республиканскую больницу г. Сухума. После обследования Тарба поставили диагноз гастродуоденит и вернули его в ИВС.

По данным МВД, днем 27 апреля дежурный ИВС при обходе обнаружил Аляса Тарба повешенным в камере, где он содержался один. Петля была связана из наружных нашивок спортивных брюк. Его отвезли в Агуздерский госпиталь, пытались реанимировать, но безуспешно, и в результате констатировали смерть.

По данному факту МВД проводит служебную проверку.

Генеральная прокуратура сообщает, что начала проверку по факту гибели Аляса Тарба с привлечением судебно-медицинского эксперта и установила, что на шее погибшего обнаружена странгуляционная борозда, образовавшаяся от петли, которую Тарба изготовил из кусков ткани, оторванных им от носильных брюк спортивного типа.

Других повреждений, указывающих на насильственный характер смерти Тарба, по сообщению прокуратуры, не обнаружено. Тело передали родственникам, которые от судебно-медицинской экспертизы отказались. Прокуратура продолжает проверку и после ее завершения обещает принять процессуальное решение.

Участникам обсуждения факта гибели Аляса Тарба в социальной сети версия самоубийства кажется неубедительной. Доверие к сотрудникам правоохранительных органов и их версиям произошедшего сильно подорвано периодическими сообщениями о применении силы к задержанным и гибели подследственных от рук сотрудников МВД.

Так, 11 июля 2019 года в здании МВД был зверски убит Анзор Тарба. Причем, как писали пользователи социальной сети, его смерть сотрудники пытались объяснить падением с лестницы, пока дочь погибшего не обнародовала фотографии тела, свидетельствующие о ее насильственном характере.

По версии предварительного следствия, должностные лица МВД Республики Абхазия в служебном кабинете в здании МВД, требуя признания вины в соучастии в совершении особо тяжкого преступления – похищении Омара Мерцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба и причинили ему множественные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Генеральная прокуратура требовала для четверых сотрудников МВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий и причинении смерти задержанному Анзору Тарба, меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд это требование удовлетворил. По данному факту было возбуждено уголовное дело, следствие до сих пор ведется, подозреваемые находятся под домашним арестом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия