Трудный путь Нелли Эшба

25 апреля – важная дата для театра Абхазии. В этот день родилась Нелли Эшба, первый профессиональный абхазский режиссер. Народной артистке, которая за свою карьеру поставила более 30 спектаклей, исполнилось бы 92 года.

«Оценивать свое творчество всегда очень сложно. Но можно сказать, что успех обусловлен, прежде всего, профессионализмом режиссера, умением подбирать репертуар, нужный зрителю, и умением работать с актерами. Без этого театра не может быть. Просто вот мне понравилась пьеса, и я хочу ее поставить. А зачем, для чего, что вы хотите сегодня сказать зрителю? На эти вопросы надо очень четко знать ответы. И если ты знаешь ответы и очень хорошо знаешь зрителя, то ты знаешь, какой репертуар тебе нужно делать. Потому что фактически мы работаем для зрителя, правильно? Что бы мы ни делали, мы как бы выносим свою работу на суд зрителя, и если зритель не принимает эту работу, значит, в этом наш брак. Я всегда беру пьесы такие, которые редко идут. Мне самой очень интересно их открывать. Я беру пьесы, пронизанные романтикой, поэзией. Пьесы, которые особенно молодому поколению дают возможность задуматься о том, зачем я на этом свете, кто я, и, вообще, к чему стремиться, что мне делать в этой жизни, чтобы оставить какой-то след», – такую оценку собственной работе в одном из интервью дала первая абхазская женщина-режиссер Нелли Эшба.

Она родилась в Очамчире 25 апреля 1928 года. Еще будучи ребенком, была заворожена миром литературы и после школы хотела учиться театральному делу, но отец настоял на том, чтобы девушка сначала обрела жизненный опыт и уже потом, если желание не пропадет, занялась театром. В результате Нелли поступила в Московский юридический институт, но театр ее не отпускал: она сбегала с лекций, чтобы смотреть спектакли.

Семь лет проработав адвокатом, все-таки бросила юридическую карьеру и поступила в Тбилисский театральный институт. С этого началось исполнение ее мечты, путь полный сложностей, но от этого только более увлекательный.

После окончания института Нелли пригласили стать главным режиссером Абхазского драматического театра, который на тот момент ставил в основном простенькие пьесы для народа и гастролировал по селам. Молодой специалист очень старалась построить хорошие отношения с труппой, но что бы она ни делала, актеры не хотели перемен. И то, что случилось дальше, сама режиссер в одном из своих интервью назвала бедой: артисты писали на Нелли жалобы и срывали спектакли.

Выдерживать подобное не было сил, и она в 1963 году уехала сначала в Москву на стажировку к известному советскому театральному режиссеру Георгию Товстоногову, а затем – в Тбилиси в Государственный русский театр.

В 1968 году Нелли Эшба делает еще одну попытку работать на родине. Вернувшись в Абхазский драматический театр, она ставит несколько пьес, в том числе, «Песнь о скале» Баграта Шинкуба и «Дон Карлос» Фридриха Шиллера. Труппа отправляется на гастроли в Тбилиси, Москву и Киев. Казалось, что отношения между актерами и режиссером в этот раз складываются хорошо, но это было заблуждением: вернувшись в Сухум, Нелли обнаружила сожженные декорации к будущему спектаклю. Этот акт вандализма привел ее в отчаяние, вынудив в 1974 году уехать работать в Астрахань, в Драматический театр им. Кирова.

Через пять лет она переехала, теперь уже на совсем, в Москву, где в собственной квартире на Старом Арбате основала театр-студию «Время».

Руководя труппой, где были актеры, в том числе, из Малого театра и тетра «Современник», Нелли Эшба поставила много спектаклей, например, «Привидения» Ибсена и «Заколдованный лес» Богомолова.

Четверть века спустя, в 2005 году Нелли Ражденовна снова вернулась работать в Абхазию, для того чтобы поставить спектакль на сцене Русского драматического театра (ныне Государственный русский театр драмы им. Искандера).

О том, как получилось уговорить режиссера вернуться в Сухум, рассказала Нина Балаева, которая на тот момент была директором и художественным руководителем Русского театра: «У театра в начале 2000-х годов были очень непростые времена. Я искала потенциальных меценатов, и знакомая посоветовала мне обратиться к Нелли Ражденовне в Москве. Конечно, я не получила то, зачем пришла, потому что Нелли Ражденовна сама возглавляла театр «Время», который трудно существовал без помещения. Во всяком случае, я обрадовалась возможности познакомиться с легендарным режиссером и долго уговаривала ее поставить что-то в нашем театре. В конце концов, она вдруг мне звонит: «Я готова поставить у вас спектакль». В результате вышел феерический спектакль – "Немая жена”».

Эта постановка, как и любая другая в исполнении режиссера, была хорошо продумана, с точным попаданием актеров в роль, богатыми декорациями и костюмами. К тому же зрителям всегда было заметно, что актеры получают удовольствие от игры, это было оттого, что Нелли Эшба с легкостью находила подход к своим артистам.

Воспоминаниями о методах ее работы поделилась Нина Балаева: «Нелли Ражденовна покоряла своей добротой, и удивительно, как таким инструментом, как доброта, могут создаваться спектакли. Ее доброта и мягкость покоряли, направляли, держали в тонусе и понимали ее без слов. Помимо этого она была мастерица придумывать спектакли. Если брать в рассмотрение эту пьесу Анатоля Франца… «Немая жена» – это абсолютный пустячок, Нелли Эшба оттолкнулась от этого немудрящего текста и нафантазировала совершенно замечательный, увлекательнейший спектакль».

В 2009 году режиссер еще раз вернулась в Сухум для того, чтобы поставить историческую пьесу Дениса Чачхалия «Али-Бей» в Абхазском драматическом театре и комедийную «Смуглую Леди сонетов» Бернарда Шоу в Русском драматическом театре. Это был ее последний визит на родину. Нелли Ражденовна ушла из жизни 13 марта 2015 года в возрасте 87 лет.

Несмотря на трудный путь, который пришлось пройти, чтобы стать режиссером, Нелли Эшба удалось завоевать уважение коллег и актеров и добиться признания публики в разных странах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия