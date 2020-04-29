Коронавирус сразил инфляцию

Сегодня Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 8,5%. Необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики больше нет, так как падение спроса ограничит инфляцию, считает президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.

Решение было принято сегодня комитетом по монетарной политике Нацбанка. Его в режиме онлайн-конференции прокомментировал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе:

«Несмотря на снижение, монетарная политика остается жесткой, нацеленной на возврат к целевым показателям инфляции в среднесрочной перспективе. Но на этом этапе комитет по денежно-кредитной политике будет постепенно выходить из политики ужесточения. Наши дальнейшие шаги будут зависеть от того, насколько быстро снизятся инфляционные ожидания».

Национальный банк прогнозирует, что инфляция, вызванная временными факторами, будет оставаться высокой в течение нескольких месяцев, затем постепенно снизится и в первой половине 2021 года достигнет целевого уровня. Напомним, инфляция в Грузии в марте 2020 года по сравнению с мартом прошлого года составила 6,1%, более чем вдвое превышая целевой показатель в 3%.

«Снижение спроса, вызванное пандемией, сдержит инфляцию в ближайшие месяцы», – подчеркнул Гвенетадзе.

Большинство экспертов считают обоснованным это решение. По мнению финансиста Васила Ревишвили, пандемия основательно подкорректировала мировую экономику. И Грузия не является исключением.

«Это логичная мера, так как нынешняя ситуация радикально отличается от докризисной – несмотря на обвал лари в отношении доллара более чем на 11%, глобальное падение спроса снижает сильнее инфляцию, чем понижение курса. Ужесточение монетарной политики всегда приводит к замедлению экономического роста, и сегодняшнее решение регулятора в первую очередь направлено на оживление экономических отношений», – подытожил эксперт.

Напомним, последнее докризисное повышение ставки рефинансирования с 8% до 9% произошло 11 декабря. По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, решение регулятора означает, что кредиты в лари подешевеют для населения. По состоянию на 1 апреля 2020 года коммерческими банками было выдано 119 700 кредитов.

«Когда обменный курс достиг краткосрочного равновесия, для стимулирования экономической активности необходим рост кредитования. О резком снижении внутреннего и внешнего спроса свидетельствуют заметное снижение мартовского импорта на 13% и фактический обвал экспорта на 22%. Согласно обновленному прогнозу МВФ, экономический рост Грузии в 2020 году уйдет в минус 4%; на этом фоне инфляционные риски значительно снижаются, и ослабление денежно-кредитной политики со стороны Нацбанка является оправданным решением», – считает эксперт.

Кредиты с плавающей процентной ставкой на 1 апреля составляли 43,36% от общего объема кредитного портфеля коммерческих банков. Большинство из них – бизнес-кредиты, а самые низкие процентные ставки – по ипотеке – 11,1 % годовых.