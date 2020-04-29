Как далеко уехать на скутере?

Мэрия Тбилиси представила несколько проектов и идей, которые, по мнению городских властей, могли бы улучшить экологическую ситуацию в столице. Предлагается закупить велосипеды и запретить передвижение личного автотранспорта на выходных.

«Мы осуществляем много важных проектов, чтобы в городе был чистый воздух», – заявил мэр Тбилиси во время одного из своих прямых включений в соцсети Facebook. Уже начат процесс обновления общественного транспорта, планируется закупка новых автобусов, говорит Каха Каладзе, по городу будут передвигаться и новые микроавтобусы, правда, пока неизвестно, когда они появятся - тендеры на их закупку были приостановлены после введения в стране чрезвычайного положения.

Свой вклад в улучшение экологического положения, по мнению городских властей, внесут и новые сервисы – прокат электроскутеров, который заработал в столице с начала текущей недели, и велосипедов. Последние, правда, пока только в планах мэрии. Озвучил Каладзе и идею ввести в Тбилиси ограничение на передвижение автомобилей по выходным, чем вызвал негодование части общества и шквал критики со стороны некоторых представителей неправительственного сектора. И, как считает глава Ассоциации транспорта Давид Месхишвили, критики вполне заслуженной:

«Весь развитый мир ориентируется на снижение количества автотранспорта не в субботу и воскресенье, а во все остальные дни, пытается уменьшить трафик именно в будние. И не запрещают, но просто стараются уменьшить (трафик), а это происходит за счет общественного транспорта. Бельгия, Голландия, Австрия, другие развитые страны Евросоюза предложили общественности хорошие автобусы, трамваи и метро, а хорошие – значит, дешевые, быстрые, комфортные. У нас же метро в аварийном состоянии, автобусов не хватает, и большинство из них создают опасность для жизни людей. И вдруг людям предлагают запретить передвигаться на личном автотранспорте, чтобы освободить дороги для тех, кто на своих джипах будет передвигаться по ним с пропусками».

Идея эта зародилась не в голове мэра Тбилиси, говорит представитель НПО «Партнерство за дорожную безопасность» Гела Квашилава. Подобная успешная практика существует во многих городах мира, утверждает эксперт:

«Во многих городах на один или два дня в неделю перекрывают главные улицы. У нас можно было бы перекрывать проспекты Руставели, Важа Пшавела, Пекина. Конечно, перекрывать весь город было бы проблематично до тех пор, пока общественный транспорт не развит в должной степени. В общем, это неплохая идея. Когда завершится эпидемия, мы не должны вернуться к той ситуации, когда в городе не было чистого воздуха. Теперь мы знаем, что все может быть иначе, и, если вновь развивать у людей зависимость от личных автомобилей, все это опять выльется в увеличение затрат и проблемы со здоровьем населения».

Зато респонденты «Эха Кавказа» сходятся во мнении, что прокат электроскутеров – отличная идея как часть плана по улучшению экологии города. Правда, дорогая и преждевременная, считает Давид Месхишвили:

«Городская мэрия пытается периодически осуществлять такие идеи. В Тбилиси уже открылась услуга каршеринга электромобилей, теперь нечто подобное с электроскутерами сделали. Но эти услуги настолько дорогие, что засчитать это социальным проектом нельзя, это даже не попытка привить жителям столицы любовь к экологически чистому транспорту. Чтобы этот электроскутер завелся, нужно заплатить 1 лари, одна минута проезда стоит 35 тетри… это не станет альтернативой другим транспортным средствам, и нельзя называть это частью экологической программы. Еще планируют запустить прокат велосипедов. Но мне интересно, где ездить велосипедам и электроскутерам? По тротуару опасно из-за скорости, которую они развивают, по дороге – из-за автомобилей. Поэтому в первую очередь пусть создадут специальные дороги для них, разберутся с инфраструктурой».

Того же мнения придерживается и Гела Квашилава. Необходимо построить велосипедные дорожки или выделить под них часть трасс общей протяженностью минимум 20 километров, тогда велосипеды и скутеры будут восприниматься как альтернатива автотранспорту, считает эксперт. Однако таких планов мэрия пока не строит, утверждает Месхишвили, как, впрочем, и долгосрочных планов по развитию дорожной инфраструктуры в целом. До сих пор не существует транспортной политики, а ведь создание ее было одним из главных предвыборных обещаний Кахи Каладзе, утверждает Месхишвили: процесс обновления общественного автотранспорта, о котором так часто говорит мэр, должен был завершиться еще в 2018 году.