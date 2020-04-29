Санитару военного госпиталя в Гори диагностировали коронавирус

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства, за чем последовала резкая реакция грузинских властей. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Саакашвили, посла Грузии могут отозвать из Украины.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, отвечая на вопрос грузинской службы Радио Свобода о том, стоит ли вопрос назначения Саакашвили в повестке дня, ответил, что «на данный момент не стоит. Мы работаем вместе с ним, сейчас количество голосов постоянно увеличивается, просто мы позавчера сформировали повестку дня и уже этот вопрос не поставили. Но он в ближайшее время встанет».

На вопрос о том, рассматриваются ли украинской стороной аргументы властей Грузии по поводу назначения/неназначения Саакашвили, что это представляет опасность для грузино-украинских дипломатических отношений, Давид Арахамия ответил: «Мы слышим все аргументы, особенно от таких стран-партнеров как Грузия, но при этом назначения внутри правительства рассматриваем как исключительно суверенное право Украины назначать граждан Украины туда, куда они хотят, и когда они хотят».

Ранее один из лидеров фракции «Грузинской мечты» в парламенте задал риторический вопрос: «Как бы Украина посмотрела, если бы мы господина Януковича назначили на какую-нибудь должность в Грузии?», на что Арахамия ответил следующее: «Пускай они попробуют, назначают, если считают, что господин Янукович им поможет улучшить страну и сделать реформы. Мы считаем, что если при этом господин Янукович будет гражданином Грузии, то можем, конечно, высказать какое-то беспокойство и т.д. дипломатическими методами, но поверьте, точно не будем отзывать посла или угрожать разрывом дипломатических отношений».

Давид Арахамия также ответил на вопрос о том, реагирует ли как-то сам президент Украины Владимир Зеленский на вопрос по поводу назначения Саакашвили и продвижения его: «Да, господин Зеленский поддерживает назначение Саакашвили, он ему сделал такое предложение, и поэтому я думаю, что в ближайшее время в новостях вы увидите хорошие новости».