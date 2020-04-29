Обзор югоосетинской прессы

Государственные СМИ Южной Осетии продолжают писать о необходимости «реанимации государственной торговли в области продуктов питания и лекарств». Газета «Южная Осетия» цитирует президента Анатолия Бибилова: «До 25 апреля Таможенный комитет предоставит информацию о том, какой объем товара был завезен в республику за последний месяц. Если в торговых точках цены будут необоснованно завышены, то, я думаю, мы сможем на государственные средства закупить месячный объем товаров и привезти их в республику – и таким образом проконтролируем рост цен», – сказал Бибилов. «Оправданно повышение цен на продукты питания и товары, на которые повысилась цена и в России. И с этим придется смириться! Однако, как показывает мониторинг цен в России, многие продукты питания и товары остались на прежнем уровне. В следующем номере мы подробно расскажем о ценах в России, а пока что все внимание сфокусировано на ценовой политике в Южной Осетии», – пишет газета. Эмоциональную реакцию автора вызывает и то, что килограмм местных яблок и килограмм бананов стоит одинаково, что он, по всей видимости, считает доказательством недобросовестности югоосетинских предпринимателей. «Вмешательство государства путем реанимации государственной торговли приведет к стабилизации ценовой политики, фактически речь идет о снижении цен на продукты питания и товары, что повысит уровень покупательной способности граждан, т.е. скажется на благосостоянии», – пишет с уверенностью «Южная Осетия».

Газета «Республика» обращает внимание на перспективы развития и упущенные возможности Южной Осетии. Автор считает, что примером для республики может стать Лихтенштейн. Эта страна во многом схожа с Южной Осетией: небольшое население, горная местность, отсутствие выхода к морю, соседство с развитыми государствами, отмечает он. «Настоящей золотой жилой Лихтенштейна является репутация надежного безналогового убежища. В этом главный секрет благосостояния страны. Здесь зарегистрировано 73 тысячи предприятий со всего мира, которые фактически уклоняются от уплаты налогов в своих странах. Местные банки купаются в финансовом водопаде мировых налоговых неплательщиков», – пишет автор и считает, что Южная Осетия также может стать для России своеобразным «Лихтенштейном». «При желании могло бы развиваться в Южной Осетии и производство в форме отверточной сборки – открыть здесь предприятия, которые бы собирали изделия из готовых деталей и конструкций, поставляемых из-за рубежа», – продолжает причислять возможности «Республика». Но эти перспективы оказались упущенными. Несколько лет назад, несмотря на подписанные соглашения, в республике так и не заработали предприятия по сбору легкомоторных вертолетов и мотоциклов. «Но непостижимым образом ни легкомоторные самолеты, ни мотоциклы с лейблами «Республика Южная Осетия» так и не стали, к сожалению, действительностью. И это при том, что именно такие производства, не требующие больших заводских площадей и гигантских инвестиций, стали бы одной из основ нашей экономики в будущем. В новом мире без коронавируса...» – пишет «Республика».

О нюансах дистанционного образования в Южной Осетии говорится в статье, опубликованной на сайте «Осинформ». В ней приводится мнение директора цхинвальской школы №2 Ольги Михайлиди. На карантине приходится читать, проверять задания учеников из шести классов, а это более 130 человек. Михайлиди допускает применение дистанционного обучения только при форс-мажорных обстоятельствах, как сейчас. А также, если ребенок по состоянию здоровья находится на длительном лечении, но брать дистанционное обучение за основу образования Михайлиди называет «катастрофой». «Дистанционно можно выучить только гуманитарные науки, а у нас и так дети пошли гуманитарии. Напомню, настоящие ученые – это физики, химики, и без этих умов не будет полноценного государства. А эти предметы на «дистанционке» не выучишь», – говорит Ольга Михайлиди.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия