Александр Анкваб: «Снять ограничительные меры сегодня, и завтра всем заболеть?»

Сегодня новый премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел заседание с членами оперативного штаба по защите населения от коронавируса и предложил специалистам высказаться о возможности отмены или ослабления введенных ранее ограничений. По результатам встречи почти все карантинные меры продлены до 15 мая. Исключение сделали для общественного транспорта, который с 4 мая начнет работу в обычном режиме. Все учебные заведения и граница на реках Ингур и Псоу будут по-прежнему закрыты.

Премьер-министр Александр Анкваб возглавил оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. Сегодня прошла первая встреча, на которой штаб проинформировали о ситуации и высказались по вопросу режима чрезвычайного положения, введенного в Абхазии 27 марта.

Главный санитарный врач Людмила Скорик оценила эпидемиологическую ситуацию как «стабильную и поддающуюся контролю». Она считает, что основным эпидемиологическим фактором является ограничение движения через государственные границы. Если исключить возможность завоза инфекции с сопредельных территорий, то риск возникновения эпидемии будет минимальным, поэтому ограничительные меры должны быть направлены на полный контроль и обязательную обсервацию на 14 дней всех, кто въезжает в Абхазию из-за рубежа. Скорик считает возможным снять с 1-го мая ограничения на работу общественного транспорта; с 4-го мая – учреждений культуры и спортивных объектов при условии, что будут соблюдаться рекомендованные санитарные нормы и дистанция между людьми.

И.о. министра здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил, что на 28 апреля Министерством здравоохранения и социального обеспечения приобретено оборудования, медицинских препаратов и средств защиты на сумму более 56 млн рублей. Гудаутская районная больница, предназначенная для больных с коронавирусной инфекцией, и другие больницы обеспечены всем необходимым, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. С марта месяца в Абхазию поступило 1100 диагностических ПЦР-тестов, было проведено 300 исследований на наличие коронавируса, из них три положительных. Из трех пациентов двое выздоровели, одна женщина в возрасте 95 лет умерла от осложнений. В течение недели планируется приобрести 1200 тестов для исследования на наличие в крови антител, а в течение месяца – еще 4000 ПЦР-тестов. В настоящее время, по мнению министра, эпидемиологическая ситуация спокойная, но в сопредельной России и особенно в Краснодарском крае заболеваемость растет, а это означает, что высокий риск завоза инфекции в Абхазию. Тамаз Цахнакия уверен, что до 15 мая все ограничения и карантинные мероприятия надо продлить, а границу оставить закрытой.

О том, сколько человек за последние десять дней пересекли границу Абхазии, проинформировал заместитель председателя Службы государственной безопасности Владимир Орлан: «Граждане Республики Абхазия – 370 человек за десять дней, военнослужащие Российской Федерации – 340 человек и перевозчики – 434 человека. Границы работают в прежнем режиме с начала введения ограничительных мер. Все лица, пересекающие границу, проходят тепловизор. Данные по гражданам Абхазии собираются в специальные анкеты, информация по прибытии в районы Абхазии передаются органам внутренних дел и представителям санитарно-эпидемиологической службы для дальнейшего контроля за нахождением этих граждан на самоизоляции».

По данным и.о. министра внутренних дел Раули Смыр на карантин с 1 апреля было помещено 894 человека, из них 386 человек после двухнедельной изоляции с карантина сняли. Министр посетовал на то, что контролировать людей очень сложно, так как многие не живут по указанным адресам.

Алхас Джинджолия, врач-хирург, депутат и представитель штаба считает, что ограничительные меры были ослаблены рано, рынки нельзя было открывать, это чревато тем, что эпидемиологическая ситуация может обостриться:

«Ограничительные меры надо сохранять как минимум до 15 мая в полном объеме. Притом, что граница у нас формально закрыта, вчера просто на интерес вышел на набережную (за два месяца в первый раз), и десяток человек с явно нетипичной для нас внешностью насчитал на набережной. Появляется вопрос: «Как они сюда попали?» Они явно здесь месяц не находились. Я думаю, что наша граница осталась проницаемой как для граждан не Абхазии, так и для граждан Абхазии, без каких-либо проверок кроме тепловизора. Едут тридцать человек, если каждый день столько человек пересекают границу, то все наши мероприятия на внутреннем периметре становятся просто бессмысленными. Мы их не тестируем, да, у нас не было возможности тестировать всех приезжих, просто не было в таком количестве тестов. Попадание их в санатории, которые мы определили для карантина, тоже стало проблемой. Пансионат «Псоу» не готов к приему населения, санаторий «Черноморец» в Гудауте не готов к приему, в «Айтаре» кое-как боремся, чтобы что-то получилось, там нужно ставить пост милиции, потому что эти люди не слышат, что им говорят, они слоняются по территории».

Серьезной проблемой, по мнению Алхаса Джинджолия, может стать возвращение курсантов из российских вузов, в которых они обучаются: «Если 270 человек – курсантов приедут, это практически со стопроцентной гарантией значит, что мы завозим инфекцию. Пятнадцать курсантов Военно-медицинской академии из Питера едут, где наши ребята болеют, гарантировано мы это сюда завезем. Есть такие критические недоработки, которые лишают смысла все ранее принятые меры. Эта дезобработка россиянами наших объектов… Объекты не передают болезнь, люди передают. А мы чистим, моем какие-то поверхности, но при этом разрешаем общественный транспорт, магазины… 12 мая только ожидается пик в России, если вы вчера смотрели выступление Владимира Путина, там ничего расслаблять не собираются. На той стороне (в Грузии) тоже все по нарастающей идет. В Северной Осетии митинг был за снятие мер, а через несколько дней была вспышка – 600 заболевших. Прежде чем какие-то меры принимать, давайте хорошо все взвесим!»

Подводя итог, премьер-министр Александр Анкваб поставил вопрос ребром: «Конечно, усталость большая. Конечно, трудности практически в каждой второй семье. Мы это знаем, мы это видим, приходят сюда и в другие ведомства, в районы, к чиновникам, депутатам, и все это обосновано. Но нам нужно взвесить еще раз, что важнее: перенести эти трудности, какие бы они не были и сохранить здоровье нашего общества, или совсем расслабиться, снять все ограничительные меры сегодня, и завтра всем заболеть? Вот как стоит вопрос».

Принято решение почти все ограничения оставить в силе до 15 мая за исключением общественного транспорта, рынка, салонов красоты и точек реализации непродовольственных товаров, которые откроются при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Граждане, пересекающие границу, должны попадать в объекты размещения на двухнедельный карантин.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия