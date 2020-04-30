Обзор абхазской прессы

Председатель Национального банка Беслан Барателиа рассказал «Нужной газете» о трудностях с транзакциями в банкоматах Абхазии. Барателиа отметил, что проблемы с выдачей денег в банкоматах возникают из-за того, что система не готова к снятию такого большого количества денег.

«Мы, по сути, живем в режиме чрезвычайной ситуации, граница закрыта, предприятия не работают, притока наличности в страну становится меньше, в условиях карантина привычный ритм сбивается. Люди в первое время поддались панике, за март месяц из банкоматов было обналичено 1 миллиард 300 миллионов рублей, по итогам апреля мы подошли к сумме, превышающей 1 миллиард рублей. Это не характерно для обычной ситуации, и, естественно, нагрузка увеличивается, система не готова к снятию такой большой суммы денег», – пояснил Барателиа.

Он подчеркнул, что ситуация не критична, кто хочет снять деньги, сможет их снять. По его словам, катастрофической ситуации нет. Беслан Барателиа сообщил, что приход наличности в банковскую систему сократился на 60%. При этом люди больше стали пользоваться банковскими картами как средством для платежа.

Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг пишет о вызовах перед Асланом Бжания на президентском посту. «Хотя в Абхазию коронавирус заглянул по минимуму – до сих пор всего три зафиксированных случая, – тем не менее экономический ущерб уже нанес колоссальный. Границы закрыты, туристов, а это основной источник доходов, нет. Производства и оказывающие услуги предприятия стоят. Никогда еще бюджет Абхазии не испытывал таких катаклизмов. Доходы на нуле, одни расходы. Чем выплачивать зарплаты бюджетникам и пенсии, никто не знает. Народ нищает на глазах. Палочка-выручалочка в лице России тоже наверняка даст сбой. Когда цены на нефть ушли в глубокий аут, ей бы со своими проблемами справиться. Так что Абхазии придется научиться рассчитывать в этот сложный период только на себя», – отметил Хашиг.

По его словам, даже если к лету эпидемия пойдет на спад и Абхазия под нажимом тяжелых экономических обстоятельств вновь откроет свою границу для российских туристов, легче не станет. Хашиг пояснил: «Ибо вероятность, что с туристом в республику массово зайдет коронавирус, почти стопроцентная. Аслану Бжания не позавидуешь. Кругом одни капканы. Неисполнимый бюджет, нищающий народ параллельно с ростом безработицы и перспективой всплеска криминогенной ситуации. Тыл тоже не ахти какой. Окружение по старинке будет настойчиво требовать «хлебных» мест и других привилегий».

«Поторопитесь, уважаемые, вас могут уволить, и абсолютно на законном основании… Все чиновники (не вновь назначенные, а уже работающие), не предоставившие в свои отделы кадров декларации о доходах и имуществе, будут незаконно занимать свои должности, согласно закону РА. Им не должна начисляться зарплата, так как они незаконно занимают служебные кабинеты. Их подписи, в том числе, о выделении средств организаций в банках и т.д. – недействительны», – написал на своей странице в Facebook один из инициаторов продвижения и принятия закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» Астамур Какалия.

30 апреля истекает срок, когда госслужащие и депутаты могут предоставить декларации о доходах и расходах в соответствии с данным законом. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе, как гласит закон, госслужащий освобождается от занимаемой должности без права восстановления на государственной службе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия