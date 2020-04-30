Первые назначения в абхазском кабмине

На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания, приступивший к выполнению своих обязанностей в прошлый четверг, подписал указы о новой структуре кабинета министров и о назначении ряда должностных лиц.

Указ о структуре появился после полудня во вторник 28 апреля. Наблюдатели сразу обратили внимание на изменения – реорганизацию и переименования, которые произошли по сравнению с той структурой, которая действовала ранее. Но в данном случае напрашивается и сопоставление, которого, по крайней мере, нигде в СМИ, я не заметил, – со структурой, которая действовала еще раньше, до 28 октября 2019-го. Дело в том, что тогда, всего полгода назад, после победы на прошлогодних президентских выборах (отмененной, как известно, Верховным судом Абхазии в январе 2020-го), четвертый президент РА Рауль Хаджимба внес в структуру кабмина изменения, которые вызвали недоумение даже у некоторых сторонников его команды исполнительной власти: зачем, мол, низводить министерства по курортам и туризму, а также сельского хозяйства до уровня госкомитетов, ведь это, мол, главные отрасли нашей экономики; зачем объединять министерства здравоохранения и по труду и соцобеспечению в одно министерство, притом, что объединенные коллективы так и продолжили работать в разных зданиях? Кстати, нечто подобное произошло и в начале первого срока президентства Хаджимба, но по истечении времени он сам отменил большинство тех структурных новаций. Эти недоумения нашли отражение и на «Эхе Кавказа» («Обескураживающая реформа абхазского кабмина»). Через несколько дней, то есть с явным опозданием для общественности, тогдашний премьер Валерий Бганба провел пресс-конференцию, на которой постарался объяснить мотивы изменений.

Так или иначе, но нынешние пертурбации вернули структуру в этих случаях к прежней, привычной и принятой при президентстве Александра Анкваба. Хотя появились и некоторые новые изменения… Итак, Министерство здравоохранения и социального обеспечения разделено теперь на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики. Министерство демографии и репатриации вернулось к прежнему своему статусу госкомитета по репатриации с передачей его функций и полномочий в сфере демографии только что названному министерству. Госкомитетам по курортам и туризму, а также по сельскому хозяйству, наоборот, вернули статусы министерств, в первом случае сократив название до «Министерство туризма». Министерство просвещения и госкомитет по государственной языковой политике путем слияния преобразованы в Министерство просвещения и языковой политики.

Госуправление по экологии и охране природы стало госкомитетом по экологии, госуправление по энергетике, транспорту и связи – госкомитетом по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию с передачей его функций и полномочий в сфере энергетики и транспорта Министерству экономики Республики Абхазия. Есть и просто переименования. Так, госуправление по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству потеряло в своем названии слово «архитектура», а в названии госуправления по строительству, наоборот, добавилось слово, и оно стало «капитального строительства».

Впрочем, при обсуждении новой структуры кабмина в интернет-сообществе никто, как чаще всего бывает, и не помнил, видно, про прежние ее метаморфозы. Немало интернет-пользователей высказали привычные нарекания на то, что бюрократический аппарат у нас, только будучи в оппозиции, критикуют за раздутость, а придя к власти, об этом забывают, что первый вице-премьер и три вице-премьера в правительстве – это переизбыток… Но один из форумчан начал на это возражать: «Сокращать структуры управления, безусловно, надо. Но решение сложных вопросов никогда не лежит на поверхности. Сейчас у нас действуют карантинные меры. Худо-бедно бюджетники получают свою зарплату и с голода не умрут. А на минуточку представьте, что новая власть именно в этот момент начнет тотальную реорганизацию и сокращение структур управления. Сколько людей будут выброшены на улицу, а сюда приплюсуем членов их семей. Обстановка не та, и это может привести к параличу власти. Задаю риторический вопрос: что сделают с властью разгневанные уволенные чиновники? Особенно в нашем маленьком сообществе, где все друг другу родственники, соседи, друзья? Как им после этого смотреть в глаза? Учитывая наше взрывоопасное население, будет большой «БУМ». Пока мы не решим вопрос с трудоустройством сокращенных, говорить о кардинальной реорганизации просто самоубийственно. Нужно создавать новые рабочие места в современных производствах. Сокращенные не пойдут мести улицы». Он напомнил также, что при президентстве Рауля Хаджимба были предприняты две попытки так называемой оптимизации, когда от руководителей министерств и ведомств требовали в установленные сроки сократить численность коллективов, но к чему-то осязаемому это не привело, ибо у сокращаемых должна быть возможность альтернативного трудоустройства.

Во вторник, уже после окончания рабочего дня, были опубликованы еще два указа Аслана Бжания.

Первым вице-премьером Республики Абхазия назначен Беслан Джопуа. Надо сказать, что для широкой общественности это решение оказалось достаточно неожиданным. Нет, его, конечно, в обществе знают и помнят как министра сельского хозяйства при президентстве Анкваба, но в последние годы о нем мало что было слышно. Приведу его краткие биографические данные. Беслан Цибович родился в 1962 году. Окончил факультет агрономии ГИСХа в Сухуме и по его окончании работал агрономом. Позднее перешел на комсомольскую и партийную работу. В 1989 году организовал молодежный коммерческий центр «Амза». В 1992-1993 годах участвовал в Отечественной войне народа Абхазии, комиссар батальона Восточного фронта. С 1993 года работал главным инженером Очамчырской чаеразвесочной фабрики. С марта 2007 года – депутат абхазского парламента. 18 октября 2011 года был назначен министром сельского хозяйства, сложил полномочия после прихода к власти команды Хаджимба.

Другим указом президент назначил вице-премьером, министром финансов Владимира Делба. Это тоже человек из команды, вернувшейся к власти. Владимир Валерьевич родился 26 сентября 1974 года в Сухуме. Окончил Абхазский госуниверситет, а затем аспирантуру на кафедре учета анализа и аудита Московского госуниверситета. Занимал должности заместителя министра финансов Абхазии, с 10 октября 2011 – вице-премьера и министра финансов. Со 2 июня по 29 сентября 2014 года, после отставки Анкваба и премьер-министра Леонида Лакербая, исполнял обязанности премьер-министра республики. В последние годы работал проректором Абхазского госуниверситета.

Вчера премьер-министр Александр Анкваб представил коллективу министерства, как говорят в таких случаях, нового старого руководителя Владимира Делба. При этом он сказал: «С Джансухом Эдуардовичем (Нанба, прежним министром) у нас очень хорошие отношения, я благодарю его за проделанную работу. Те, кто занимается экономикой и финансами, знают, какая сегодня ситуация в мире. У нас она отягощена рядом обстоятельств, в том числе, связанных с коронавирусом… Владимира Делба вы хорошо знаете, он известен у нас в стране и за ее пределами. У него высокая подготовка и квалификация. Были времена, когда мы только начинали устанавливать контакты с российскими структурами, с Минфином РФ, другими министерствами и ведомствами при участии Владимира Валерьевича. Он – человек с большим опытом». Экс-министр финансов Джансух Нанба поблагодарил сотрудников Минфина за совместную работу и подчеркнул, что знает Владимира Делба как высококвалифицированного специалиста. Соответствующие ситуации слова произнес и Делба.

Вчера Аслан Бжания подписал еще три указа о назначении министров. Причем на сей раз они продолжили заниматься той же работой, которой занимались и во властной команде Хаджимба. А Лев Константинович Квициния, 1960 г.р., назначенный министром по чрезвычайным ситуациям, возглавил эту структуру (первые годы она называлась управлением по ЧС) еще при втором президенте РА Сергее Багапше. Аналогично этому Тамаз Мурманович Цахнакия, 1973 г.р., стал министром здравоохранения. Тем более что так же положительно зарекомендовавших себя руководителей данной сферы при пандемии не меняют. Руслан Таифович Аджба возглавил Министерство социального обеспечения и демографической политики. До объединения полгода назад Минздрава и Министерства труда, занятости и соцобеспечения Аджба возглавлял последнее министерство.

Кроме того, вчера вечером пресс-служба кабинета министров сообщила, что Отар Лакрба назначен исполняющим обязанности генерального директора Абхазской государственной телерадиокомпании. Лакрба – опытный телевизионщик. С 2012 по 2014 годы работал на должности заместителя исполнительного директора АГТРК и директором планирования и развития программ. Ушел из АГТРК по собственному желанию после смены власти в стране. Был членом Общественной палаты, активным участником политической оппозиции последних лет. Но почему он назначен только и.о.? Источник в АГТРК утверждает, что окончательно вопрос с гендиректором будет решен после полного формирования состава кабмина. Слышал также, что в соцсетях шло активное лоббирование еще троих кандидатов на эту должность.

Сегодня, незадолго до семи вечера, были опубликованы указы президента о новых назначениях. Один из них продолжил линию на сохранение на прежних должностях профессионалов из прежней властной команды – министром по налогам и сборам назначен Даур Леонтьевич Курмазия. Согласно двум другим указам, в исполнительную власть переходят два депутата парламента Абхазии: исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района стал Юрий Львович Хагуш, 1985 г.р., министром внутренних дел – полковник милиции Дмитрий Сергеевич Дбар, 1984 г.р. Президент Аслан Бжания провел также встречу с исполнявшим обязанности министра внутренних дел генерал-майором милиции Раулем Смыром, поблагодарил его и весь личный состав Министерства внутренних дел за работу, в том числе, по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента. Аслан Бжания отметил также личный вклад Смыра в становление абхазской милиции в послевоенные годы.

Беслан Федорович Эшба, 1967 г.р., назначен исполняющим обязанности главы Администрации города Сухума. Был депутатом парламента Абхазии, дважды - вице-премьером правительства РА..

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