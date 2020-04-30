«Среди моих знакомых есть зараженные коронавирусом»

– Следите ли вы за ситуацией с коронавирусом в Северной Осетии?

Зарина: Да, я слежу за ситуацией, естественно, потому что это тоже Осетия, там живут мои родные, друзья, и я за них беспокоюсь. Слежу в основном по новостям из СМИ, еще расспрашиваю своих близких, друзей, как они живут и какая у них обстановка. Конечно, существует опасность того, что коронавирус проникнет и в нашу республику. Ведь перевозят продукты, другие товары, перевозят наших сограждан, которые там остались. Мне кажется, риск завоза инфекции к нам есть.

Аза: Конечно, конечно, слежу. Недавно разговаривала с соседкой, которая находится сейчас там, она переболела коронавирусом. Но она говорит, что перенесла легко, на ногах. Заразила и дочь, и внучку. Говорит, что пока не чувствует запахи.

Нариман: Да, слежу. В основном из интернета. Так что знаю то, что есть в интернете. У меня из знакомых, родственников никто не болеет, я не знаю таких людей вообще, кто бы болел. Я не могу понять эту ситуацию, и многие люди не могут понять, что это вообще такое. Поэтому говорить о том, что к нам тоже что-то может проникнуть, тоже очень сложно. Сама ситуация очень неоднозначная. В той же Северной Осетии никто не знает, кто они, эти больные, которые находятся в больнице. Больные есть, но кто они, откуда они, никто не в курсе.

Элина: Слежу, конечно. Из средств массовой информации каждый день узнаю последние данные по заболеваемости. Всегда радует, когда есть выздоровевшие. Мой родственник недавно подхватил инфекцию. Сейчас лежит в больнице, его лечат. Дома ему было гораздо хуже. Он надеется, что скоро выздоровеет.

Лариса: Да, слежу, потому что и родственники живут там, и это республика ближайшая, куда выезжают люди, и я бы хотела выехать. Поэтому, да, конечно, слежу. Есть родственники, которые там живут. Созваниваюсь и с однокурсниками, с медработниками, среди которых очень много зараженных людей. Среди моих знакомых тоже есть зараженные, но, слава богу, они болели либо бессимптомно, либо в легкой форме. Но отмечается, что большинство зараженных – это медработники. Полной гарантии того, что вирус не проникнет, нет. Но я очень надеюсь, что меры, которые предпринимаются, окажутся действенными, и люди также ответственно отнесутся и не будут нарушать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия