Российские тесты не прошли проверку коронавирусом

На Северном Кавказе растет число заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. По мере распространения пандемии власти увеличивают число госпиталей, а врачи учатся противостоять незнакомой болезни.

По информации официального ресурса «Стопкоронавирус.рф», в регионах СКФО за минувшие сутки зафиксировано 423 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в округе возросло до 4729 человек, а умерших – до 54, из них 20 приходится на Ингушетию. Там в пересчете на душу населения самая тяжелая ситуация – 722 заболевших на 501 тысячу человек, или 0,14% населения. Самые благополучные регионы – Ставропольский край и Чеченская Республика, там инфицировано 0,03% населения.

В Карачаево-Черкесии, где количество заболевших на сегодняшнее утро составило 352 человека, власти готовятся к дальнейшему распространению коронавирусной инфекции. Накануне на северной окраине Черкесска открыли третий специализированный госпиталь. Новый стационар осмотрел глава республики Рашид Темрезов. Он разместил на своей странице в Instagram видеосъемку медучреждения и описал некоторые его параметры:

«52 реанимационные койки оборудованы аппаратами ИВЛ. К 140 местам подключен кислород. Сформированы бригады врачей, младшего и среднего медперсонала, запасы лекарств, средств индивидуальной защиты и дезсредств согласно нормативам».

Кроме того, сообщил на своей странице глава республики, в резерве держат еще 200 коек.

Несмотря на рост числа инфицированных, некоторые регионы намерены смягчить карантинные ограничения, говорит независимый журналист из Нальчика Ибрагим Гукемух. Он отслеживает ситуацию с пандемией по Северному Кавказу:

«Несмотря на существенный прирост заболевших позавчера, вчера и сегодня, обнадеженные сообщением Владимира Путина на недавней видеоконференции главы регионов поспешили заявить о расширении списков системообразующих предприятий. В частности, одной из первых, если не первой, это сделала Северная Осетия, а вслед за ней и Кабардино-Балкария. Иного выхода просто нет, потому что очень много людей живет одним днем – что сегодня заработали, то сегодня и едят, а республики за свой счет не в состоянии их всех обеспечить.

– Недавно вы говорили, что люди в основной своей массе пренебрегают мерами предосторожности – ходят по улицам без масок и т.п. Как дело обстоит сейчас?

– Видно, что люди стараются блюсти себя – ходят в масках. Прохожих и машин на улицах стало заметно меньше. Что бросается в глаза – дети играют во всех дворах без масок. Как до пандемии играли, так и играют. Видимо, все из-за того, что раньше по всем телеканалам сообщалось, будто дети менее подвержены заболеванию и переносят его в легкой форме. Может быть, поэтому родители и не боятся».

Я пытался получить разъяснения у врачей, которые работают в госпиталях, но поговорить с ними не получилось по двум причинам. С одной стороны, люди, которые отстояли смену в душных защитных костюмах, просто валятся с ног от усталости. Вторая причина в том, что интервью чревато неприятностями по работе. Вопрос под пристальным вниманием федерального центра, поэтому региональные начальники уделяют особенное внимание тому, чтобы ничто не омрачало образ эффективной власти.

Впрочем, знакомый врач-реаниматолог все же согласился поговорить инкогнито:

«Это незнакомая инфекция, там есть масса особенностей, нюансов, поэтому необходимо обучаться. Это приходится делать на ходу. Минздрав, Роспотребнадзор и прочие учреждения, участвующие в этой истории, по нескольку раз на день рассылают по интернету десятки, если не сотни страниц с рекомендациями. При этом надо понимать, что все это эмпирические выводы, они быстро устаревают. За время пандемии в России представление о коронавирусе много раз менялось и продолжает меняться, но тем не менее необходимо быть в курсе этих изменений».

По словам врача, даже те врачи, которые сейчас не работают в госпитале, должны учиться. Количество заболевших растет, рано или поздно будут востребованы дополнительные медицинские силы.

Кстати, этот опыт может оказаться полезным и для медиков Южной Осетии, где пока нет случаев заражения. Они могут изучать опыт московских и питерских коллег, например, на странице российской Федерации анестезиологов и реаниматологов в Instagram.

Еще одно наблюдение, которое может оказаться полезным для югоосетинских коллег, – уже никто не верит российским тестам. Они врут, и это официально признано на Северном Кавказе:

«Накануне министр здравоохранения КБР Руслан Калибатов сообщил на встрече с журналистами, что основной упор в диагностировании COVID-19 делается сейчас на компьютерной томографии. Результатам исследования на КТ доверия больше, потому что больше подтверждаемых впоследствии диагнозов. По словам Калибатова, тесты, которые сейчас используются для диагностирования коронавирусной инфекции, в большинстве случаев дают ложную картину – ложноположительную или ложноотрицательную. Не с его слов, но, по отзывам врачей, ошибочные диагнозы составляют до 60%. По словам Руслана Калибатова, ежесуточная пропускная способность всех КТ республики – немногим более пятидесяти пациентов. Процедура не из дешевых - три с половиной тысячи рублей. Исследование будут проводить бесплатно, но лишь для тех, у кого будут выявлены симптомы пневмонии. Те, кто захочет обследоваться по своей инициативе, – должны будут заплатить», – говорит Ибрагим Гукемух.