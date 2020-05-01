«Технология 5G для Абхазии не актуальна»

Вал дезинформации в социальных сетях, ставших пристанищем для находящихся в изоляции из-за пандемии граждан, не спадает. В лентах мелькают «новости» о том, что скоро всю планету утыкают 5G-вышками и через них начнут заражать всех коронавирусом, с целью потом начать вакцинацию, которая превратится в чипизацию населения. Не пытаясь разобраться со всеми фейками сразу, остановимся на том, «грозит» ли жителям Абхазии связь стандарта 5G, и что это вообще такое?

В связи с пандемией множество людей, засевших дома на самоизоляцию, восполняют дефицит общения за счет погружения во всемирную паутину. Немало тех, кто, не умея отличить добросовестную информацию от всякого рода фейков, становится легкой добычей для собирающих лайки сетевых дельцов, разного рода пропагандистов, а порой и просто умалишенных.

Мои френды в «Фейсбуке» перепечатывают «новости» о том, что никакого коронавируса нет, все это придумано СМИ и нас всех дурачат; скоро всю землю утыкают 5G-вышками, и через них начнут заражать коронавирусом, чтобы напугать человечество и начать вакцинацию, которая будет ничем иным как чипизацией. А с помощью чипизации мировая закулиса, Ротшильды вместе с Биллом Гейтсом, рептилоиды и другие инопланетяне, или сам Сатана, возьмут под контроль все человечество, уничтожат семь миллиардов человек, чтобы оставить «золотой миллиард», который будет их обслуживать.

Если человек верит в инопланетян, то вряд ли можно убедить его в том, что это все абсолютный бред, поданный вкрадчивыми голосами новоявленных гуру-блогеров, сыплющих псевдонаучными терминами. Спорить о вере бессмысленно. Но вот, к примеру, технология 5G… Истерия, связанная с ее вредоносностью и опасностью для здоровья людей, довела до того, что на Пасху в Британии люди пытались поджечь двадцать сотовых вышек. Одна из них обеспечивала сотовой связью больницу в Бирмингеме, в которой лечились зараженные коронавирусом люди.

В Абхазии 5G уже многие боятся. Я тоже не эксперт, в сложных технологиях не разбираюсь. Зарубежным специалистам люди нередко не доверяют, но есть и в Абхазии люди, которые занимаются этим профессионально. На вопросы о том, что такое 5G, насколько близка перспектива внедрения этой технологии в республике и в чем ее возможная опасность для здоровья людей, ответил Даур Корсая, технический директор ЗАО «Аквафон-GSM».

По его словам, технология 5G для Абхазии не актуальна, потому что здесь нет сферы для ее применения: «Существующие 3G и 4G технологии способны предоставить услуги населению в надлежащем качестве. Если смотреть на 4G, то его ресурс пока еще даже на 25% не исчерпан. Суть самой технологии 5G не заключается в том, чтобы предоставить доступ в интернет с более высокой скоростью и качеством. Она – намного шире, это – некий элемент в системе глобального управления предприятиями и производством. Это, допустим, беспилотные летательные аппараты, беспилотные такси, это некие технологические устройства, работающие в круглосуточном режиме без вмешательства человека. Всего этого в Абхазии нет, поэтому строить 5G для того, чтобы был более быстрый доступ в интернет, не имеет смысла, это требует огромных капитальных затрат, которые ничем не будут оправданы. В ближайшие три-пять лет о технологии 5G, думаю, преждевременно говорить в наших условиях».

С использованием сети 5G проводятся хирургические операции, при которых хирург может находиться в сотнях километров от пациента, осуществляется удаленное управление электроникой и механизмами. В Сибири успешно внедрен проект по удаленному управлению карьерными самосвалами. Цель технологии 5G – это управление производством, а не человеческим сознанием.

Даур Корсая пояснил, что 5G – это всего лишь вид мобильной связи, это те же радиоволны, как 3G и 4G, которые уже давно используются в Абхазии. Основное отличие заключается в том, что этот вид радиосвязи не привязан к определенным частотам, у нее более широкий диапазон: «Все зависит от страны, где она внедряется. Там, где они получат сертификацию, на каком диапазоне эта технология будет работать, от этого все и зависит. 5G использует широкий диапазон частот от 2 до 3 мегагерц, от 5 до 7, от 60 до 80. В зависимости от того, в каком диапазоне она работает, зависит, насколько она какое-то влияние может гипотетически оказать на человека. 5G не сертифицирована в Российской Федерации, у нас собственной сертификации нет, мы ссылаемся на российскую. Прежде чем получить сертификацию, она должна пройти санитарно-эпидемиологические нормы российские. Нормы в России в десять раз жестче, чем в Европе и в Китае. Если там нормы допускают 20 микровольт на квадратный сантиметр, то в Российской Федерации это 2 микровольта, поэтому опасности, что в Российской Федерации будет принята сертификация, которая повлияет на здоровье людей, я не вижу».

Что касается принудительной «чипизации» под видом вакцинации и внедрения с ее помощью тотального контроля над человечеством, то, по мнению специалистов, на современном уровне развития технологий эта идея принципиально нереализуема. Современные чипы представляют собой внедрение в подкожный слой элементов, содержащих какой-либо ограниченный набор данных. Это могут быть паспортные данные, данные о банковской карте, коды бесконтактных ключей от вашего автомобиля или квартиры, группа крови, сведения о непереносимости каких-либо медикаментов. Но эти так называемые чипы являются пассивными устройствами и не имеют модемов для контакта с сетями подвижной связи.

И вот еще мнение о возможности «чипизации» российского эксперта, профессора МГУ, заведующего лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов Александра Каплана: «С точки зрения того, что современная наука знает о механизмах мозга, навязывать человеку мысли или команды к действиям с помощью вживленных электродов практически невозможно. К мозгу нельзя подключиться как к компьютеру. Мы настолько не понимаем его работу и управление, что попросту не можем знать, куда подключаться, не знаем, где хранится память. Похоже, информация в нем не локализована в каких-то центрах, а распределена между десятками миллиардов клеток и миллионом миллиардов контактов между ними. Подключиться к ним даже теоретически невозможно. Ни считывать личную информацию, ни управлять человеком так нельзя».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия