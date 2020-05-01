Предпринимателям увеличат ущерб?

В югоосетинских СМИ в последнее время все чаще обсуждается идея создания государственных магазинов как способ обуздать неконтролируемый рост цен в частных. На одном из совещаний президент Анатолий Бибилов не исключил, что государство может закупить и привезти товары в республику. Впрочем, югоосетинские предприниматели не верят в эту затею. По их словам, цены выросли и в России, откуда снабжается республика.

Несколько раз за последний месяц в разных югоосетинских СМИ обсуждалась идея создания государственных магазинов. Как правило, авторы выражали уверенность, что в них продукты будут дешевле, чем у частных предпринимателей. На одном из совещаний об этом высказался и президент Анатолий Бибилов. Он допустил завоз месячного запаса товаров первой необходимости:

«До 25 апреля Таможенный комитет предоставит информацию о том, какой объем товара был завезен в республику за последний месяц. Если в торговых точках цены будут необоснованно завышены, то я думаю, что мы сможем на государственные средства закупить месячный объем товаров и привезти их в республику – и таким образом проконтролируем рост цен», – сказал Бибилов.

Впрочем, к этой идее много вопросов. Предприниматели говорят о росте цен у поставщиков и производителей в самой России. Зарема Кочиева – предприниматель с многолетним стажем. Она занимается как оптовой, так и розничной торговлей, и хорошо знает настроения как предпринимателей, которые закупают у нее товар для своих магазинов, так простых потребителей. Зарема рассказывает, что уже получила письма от производителей конфет о том, что цены с мая вырастут. Курс доллара пошел вверх, соответственно, подорожали и какао-бобы – основное сырье для производства.

«В условиях нашей страны, где нет собственного производства, государственные магазины – это нонсенс. Я все время рискую, рискую заработанными годами средствами. А чем рискует государство? Заработной платой? Они будут списывать и списывать. Притом в нашем бюджете не заложены деньги на государственные магазины. Получается, что деньги на товар, на обороты, все будет изыматься из бюджета. Я уверена, что как только появятся государственные магазины, у нас начнется и сбой с зарплатами, потому что эти деньги будут крутиться, и крутиться много раз. Допустим, у меня забирают товар в долг магазины, они их крутят и крутят, потом выдают потихоньку. На то у них свои причины. В каждом магазине есть «долговая тетрадь». И у меня тоже», – говорит Зарема.

Государственные магазины неспособны на гибкость, какую приходится проявлять частникам, чтобы пойти навстречу потребителю. Зарема считает, что необходимо уважать труд тех предпринимателей, которые занимаются оптовыми поставками с 90-х годов и всегда обеспечивали продовольственную и экономическую безопасность республики. Рынок «ТЭК», где они сбывают продукцию, теперь может и вовсе закрыться. По мнению Заремы, в этих условиях предпринимателей нужно поддержать, а не создавать им проблемы:

«Они на свой страх и риск брали товар в долг в России, отдавали здесь в магазины тоже в долг, затем с трудом все это собирали, это адский труд. В нечеловеческих условиях, и зимой, и летом. И вместо того чтобы открывать базы, лучше бы создали условия для них».

Не все жители Южной Осетии считают идею создания государственных магазинов хорошей идеей. Фатима Маргиева приводит в пример государственные аптеки. Они существуют наряду с частными, но туда почти никто не ходит:

«Я никогда не хожу в государственные аптеки. Там никогда ничего не бывает, цены там не ниже, а часто и гораздо выше, чем в частных аптеках. И вообще, нужно проконтролировать, откуда туда завозятся медикаменты, и не распределяются ли лекарства, которые завозятся сюда за счет выделяемых государством денег по тем аптекам, которые, как говорят, принадлежат прокурорам, судьям, полицейским», – говорит Фатима Маргиева.

Эта идея содержит коррупционные риски, считает политолог Вячеслав Гобозов. По его словам, там, где нет четких правил игры, неизменно идут в ход серые схемы, и за это всегда платит потребитель:

«В отсутствие какого-то внятного механизма регулирования внешнеэкономической деятельности всегда создаются серые и черные схемы. Все равно какие-то внешнеэкономические операции осуществляются, и деньги идут уже не в бюджет республики, а в конкретные частные карманы. В любом случае жизнь показала, что Южной Осетии надо продумать разумный вариант участия государства и в контроле, и в регулировании внешнеэкономической деятельности. Надо помочь бизнесу, а не заменить его. Мы знаем психологию чиновника, и я имею в виду не югоосетинского чиновника, а чиновника вообще. Если в данной ситуации чиновник получит больше власти, чем надо, то, к сожалению, благие намерения приведут в ад».

Наблюдатели опасаются, что если государство попытается необдуманно заместить на рынке частников, вырастет коррупционная составляющая, и ограниченная прослойка людей, связанная с властью, приберет к рукам львиную часть розничной торговли в республике.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия