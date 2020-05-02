Зеленский: Украинцы должны помнить трагедию в Одессе 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате массовых беспорядков в Одессе шесть лет назад.

События 2 мая 2014 года стали тяжелым эпизодом новой украинской истории, написал Зеленский на своей странице в Facebook. По его словам, украинцам придется помнить эту трагедию, которая унесла жизни десятков людей, если они хотят построить современную и сильную страну.

«Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виновен в трагедии 2 мая 2014 года?" – один из них. Убежден в том, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств этого ужасного дня», – подчеркнул украинский лидер.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине констатировали отсутствие прогресса в расследовании дел и судебных процессах по массовым беспорядкам и гибели людей в Одессе.

«Призываю украинские власти обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис генпрокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость», – заявила председатель Мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер.

Шесть лет назад в противостоянии сторонников Евромайдана и пророссийских активистов на Греческой улице и Греческой площади в Одессе погибли шесть человек. Еще 42 стали жертвами пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Сегодня памятные мероприятия в Одессе проходят в условиях карантинных мер из-за коронавируса. Желающих возложить цветы к Дому профсоюзов полиция пропускает по двое, отмечает Украинская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.