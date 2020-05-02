Ковчег в Чегеме

Самоизоляция – занятие невеселое, о чем среди прочего нам успел поведать Фазиль Искандер в своем романе «Сандро из Чегема»: «Но все-таки через месяц дядя Сандро здорово заскучал, потому что тюрьма, хоть и с кенгурийскими удобствами, она все-таки тюрьма. К тому же товарищи по камере, в которой он сидел, стали по второму разу рассказывать случаи из своей небогатой жизни, и дядя Сандро понял, что надо что-то делать...»

Вот вам, друзья, история «по первому разу». История, которую в прошлый раз не успел даже начать, – про пандемию и Ноев ковчег.

* * *

Все народы нашей страны обеспокоены древностью своей истории, но, кажется, чеченцы на этом пути впереди многих. Нохчи – самоназвание чеченцев, – объясняется очевидно, говорили мне: потомки пророка Нуха, библейского Ноя! За ту, наверное, лучшую половину своей жизни, в которую мне посчастливилось бывать в Чечне, я слышал об этом много раз.

Звучало красиво и убедительно, пока моя замечательная коллега Галина Ковальская не переспросила рассказчика, почтенного старика: «Ну, хорошо, потомки Ноя, это несомненно. Согласно Писанию, все мы потомки Ноя. Однако не могли бы вы пояснить, от какого именно из сыновей Ноя произошли чеченцы?» Ее собеседник, окруженный детьми и внуками и, несомненно, понимающий в тонкостях и деталях процесса, подумал, помолчал и ответил: «Чеченцы произошли от Ноя непосредственно!»

Такого рода разговоры возникали не раз, как и разговоры о потомках пророка Мухаммеда, живущих среди чеченцев, – с кем-то из них я даже был хорошо знаком. Но разговоры разговорами, а ведь есть и люди, посвятившие такого рода изысканиям всю свою жизнь. Вот Ризван Ибрагимов, в 2016 году немало пострадавший из-за своих утверждений о том, что все великие пророки были чеченцами, только что выпустил книгу «Как и почему спрятали историю Нохчи?» В книге он обещает ответить на вопросы: «Откуда пришли и куда пропали шумеры? Где родина ариев и истоки их знаний?», и многие другие. Очень жаль, что Фазиль Искандер никогда не прочтет эту книгу и ничего о ней не напишет – уж больно эпический труд. Что же до вопроса, вынесенного в название книги… Бродячий еврей Самуил из эпоса Фазиля тут, наверное, сказал бы «Ууу!» и закачался на стуле.

* * *

При чем здесь Ковчег? Прежде чем устремить наш путь к этой заветной цели, вернемся к искандеровскому дяде Сандро, к истории его не очень добровольной изоляции.

Было это во времена, требовавшие не меньшей, чем сегодня, политической грамотности: коллективизация. Идти ли в колхоз? – такой вопрос встал перед основателем села Чегем, старым тружеником Хабугом. За ответом он отправился к молельному дереву: «Этому грецкому ореху поклонялись с незапамятных времен. Был он огромен и наполовину высохший от прожегшей его когда-то молнии. … Ствол грецкого ореха был дуплист чуть ли не до самой вершины и при сильном ударе издавал вибрирующий звон, долго не затихавший. Старик подошел к стволу, пробормотал несколько дошедших до него слов-заклинаний и, вынув из-за пояса топор, по принятому обычаю со всей силы всадил его в упругий ствол. Странно-знакомый звук, вибрируя в полом теле дерева, добрался до вершины и растаял в небе. – «Кум-хоззз…» Старик растерялся. Он ожидал более сложного, более загадочного ответа божества, которое надо было бы еще толковать и толковать, а это было слишком ясно и потому страшно».

Старый Хабуг пошел в колхоз, а его сын, заглавный герой романа Искандера, настоящий кинто, любитель – нет, гений застолья и безделья! – вдруг получил работу: «Верхом и пешим ходом сюда потянулись сомневающиеся, и каждый мог убедиться, что дерево честно отвечает на свербящий вопрос… Дядя Сандро теперь целыми днями торчал возле ореха, а тут крестьяне из окрестных сел стали привозить не только жертвенных козлят, но и вино в бурдюках. Жить становилось весело и любопытно. Он поставил рядом с молельным орехом довольно вместительный шалаш и стал встречать гостей, сидя в тени грецкого ореха с видом скромного дрессировщика». Тем более, колхоз начислял ему за это по полтрудодня.

Но легкая жизнь быстро закончилась. Во-первых, в колхозе бесследно исчез бухгалтер. Во-вторых, в рамках борьбы с религиозными предрассудками молельный орех попытались сжечь, после чего, разбирая пепелище, нашли человеческие кости. В поисках пропавшего бухгалтера на место подъехали милиционеры. Они увезли с собой останки, а вмиг ставшего подозреваемым дядю Сандро поместили в кенгурийскую тюрьму.

Казалось бы, при чем тут ковчег?

* * *

Обратимся к бодрой публикации в «Комсомольской правде» от 8 ноября 2018 года «Муфтият Чечни подтвердил, что в республике нашли Ноев Ковчег».

Году в 2015-м местный житель Марат Макажо, в миру Марат Аслаханов, нашел на горе Садой-Лам в Чеберлоевском районе удивительное образование из слоистых известняков, по его словам, удивительно похожих на деревянные балки: «Я просто гулял по альпийским лугам в горах, немного выше озера Кезеной-Ам. Любовался красотой природы, исследовал местность. У меня вызвало интерес странное возвышение над плато. Оттуда было очень приятно любоваться округой, я часто приходил на него просто посидеть. Потом стал рассматривать камни и заметил, что они уж очень ровные, гладкие и красивые в этом месте. Как будто специально друг к другу подогнаны. Я заинтересовался их происхождением, совершенно не понимая, с чем имею дело, просто из любопытства. Так началась эта история», – рассказал Марат корреспонденту «Комсомольской правды».

Марат говорил, что год провел в библиотеках за чтением исторических источников и геологических пособий: «Кто мог так филигранно обточить известняк? Зачем? И что за рукотворное сооружение может находиться на плато высоко в горах?» По его словам, «Озарение пришло с мыслью, что это может быть вовсе не камень, а окаменевшее дерево. Тогда я впервые подумал о Ковчеге. Сначала относился к этому со скепсисом. Часто ходил в горы, исследовал. Но чем глубже я изучал тему, тем меньше оставалось сомнений. Окончательная убежденность пришла, когда я увидел то, что иначе как знаком назвать не могу. Это было похоже на «явление» из канонических легенд: слегка сумрачная погода, небо, затянутое облаками. Я в раздумьях иду на плато. И тут вырвавшийся из-за туч луч яркого света падает на то место, которое сейчас мы называем «вратами Ковчега»!»

«Путник обомлел и выронил посох», – писала «Комсомолка».

Марат, по его словам, еще год провел за изучением уже не геологической, а богословской литературы и истории поисков Ковчега. Скептики из числа духовных лиц, ссылаясь на библейские тексты, утверждали, что Ковчег пророка Нуха остановился на горе Арарат. Но, заметил Марат, ведь долгие поиски и научные исследования не дали результата! Образования, похожие на ветхозаветное судно, не были найдены! А горе-археологи и горе-геологи, не найдя остов Ковчега на горе Арарат, переместились со своими раскопками в другие районы Турции…

Тут же со своим авторитетным мнением выступил муфтий Чеченской Республики Салах Межиев. Он разъяснил «Комсомольской правде», что «По одной из распространенных теорий, выдвинутых исламскими учеными, корабль мог проплыть дальше на север и сесть на мель в горах Кавказа. Тем более здесь, на Северном Кавказе, есть народ, который носит имя пророка. По-арабски Ноя называют Нух, или Нох. А истинные вайнахи знают, что настоящее имя чеченского народа - нохчи. То есть, иначе говоря, сыны Ноха!»

Озеро Кезеной-Ам – несомненно, одна из жемчужин Чечни. Туда двинулись и журналисты, и блогеры, и туристы, открывшие для себя в последние годы красоту чеченских гор. Многие не пропустили мимо новость о находке Марата. Многих он туда сопровождал, показывал, рассказывал…

Такого рода находки – неотъемлемая часть «местного колорита» в самых разных туристических регионах. Вот, например, Гиперборея, которую многие мои соплеменники, обратившиеся «к корням», считают «прародиной ариев». Мегалитические постройки, высокие стены из огромных правильной формы каменных блоков на Кольском щите не оставляют сомнений у людей, незнакомых с геоморфологией. С особенностями разгрузки материковой коры, освободившейся от многокилометровой толщи ледника. С тем, какие землетрясения при этом происходят. Как вертикальные движения скальной толщи порождают нечто, схожее с постройками древней могучей цивилизации.

Не вижу, почему такое или подобное невозможно у озера Кезеной-Ам?

* * *

Однако, похоже, в каких-то других сферах над местом его открытия сгустились тучи, поскольку следующая публикация в центральной печати отражала совершенно иной настрой «в верхах».

Восемь месяцев спустя, 16 июля 2019 года та же «Комсомольская правда» публикует статью «Ученые объяснили происхождение Ноева Ковчега в Чечне. Археологи считают находку фикцией, а энтузиасты продолжают раскопки», но ощущение, что это совсем другая газета (обратите внимание на выделение жирным шрифтом).

Как пишет «Комсомолка», «перфораторы, лопаты и непоколебимая вера помогли людям погрузиться глубоко в камень. Нашли тысячи обломков, один в один похожих на доски. Даже нечто похожее на вбитые для их сцепления клинья. Ожидали найти полости – помещения, где укрывались от потопа звери и люди. Но не нашли. Так же, как не нашли никаких других доказательств. Уверовавшие в чеченский Ноев Ковчег много раз обращались к местным ученым и руководству Чечни. К Рамзану Кадырову лично. Но ожидаемого ажиотажа и помощи в раскопках так и не дождались.

– Прежде чем делать громкие заявления на весь мир, что мы нашли Ноев Ковчег, Копье Судьбы или шлем Нибелунгов, мы должны нормально все это исследовать, – заявил «КП – Северный Кавказ» министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. – Мы были бы рады, чтобы у нас появился новый объект, который привлек бы туристов. Но республика здесь не при чем! У нас нет лабораторий, которые могут позволить сделать радиоуглеродный анализ. Для этого нужны соответствующие специалисты. Мы стараемся помогать энтузиастам, но не можем сделать большего. Нам нужна серьезная экспедиция.

В комитете по охране и использованию культурного наследия Чечни сообщили, что минимальное исследование уже было проведено. На плато побывала экспедиция крымских геологов.

– У них были свои задачи, но попутно сотрудники Аргунского музея-заповедника вывезли их туда, – рассказал «КП – Северный Кавказ» глава комитета Саид Бекмуразев. – Среди них были геологи, спелеологи, минералоги. Они изучили породы, провели экспертизу. Оказалось, что похожие на доски камни образовались под воздействием воды. В результате горообразовательного процесса, структуры, миллионы лет назад сформировавшиеся на дне океана Тетис, вышли наружу. Никаких оснований говорить о том, что это окаменелое дерево нет.

Местные ученые относятся к работе энтузиастов негативно. По их словам, территория Аргунского заповедника была изучена специалистами. Но никаких причин начинать раскопки археологи не нашли.

– Если вас интересует мое личное мнение, то это не имеет никакого отношения ни к истории, ни к археологии, ни даже к Ноеву Ковчегу, – беспощадно убивает легенду глава археологического центра Чеченской академии наук Хамид Мамаев. – Они перекопали там площадь на территории заповедника и все. Там нечего экспертировать, не нужны никакие эксперты! Ни одного артефакта, ни одной археологической ситуации. Просто в это районе осадочные породы имеют такую структуру. А эти дилетанты перерыли половину плато. И ничего!»

Куда-то делась со страниц газеты поддержка энтузиаста и самородка…

А теперь над его головой и вовсе сгустились тучи.

* * *

В последние недели и месяцы головы у наших соотечественников и соседей по планете оказались заняты не великим, а малым – микроскопическими тварями, которых праотец Ной вряд ли брал на Ковчег специально, и которые спасались на своих природных носителях «каждой твари по паре». Все головы оказались заняты коронавирусом.

Такое смещение фокуса общественного внимания не могло не озаботить нашего энтузиаста. Сопоставив два и два, он выступил с видеообращением: «Я не думаю, что это пандемия, там. Почему? Я считаю, что это именно, чтобы мы не раскопали ковчег, чтобы люди не могли передвигаться, искусственно создали карантин и навязали его всем странам».

Стремясь к главной цели своей жизни, Марат, вероятно, не заметил, насколько круто повернулся вектор жизни государственной. О чем не замедлил напомнить канал ЧГТРК – Чеченский государственный телерадиоканал, согласно названию, представляющий государство (орфография и пунктуация ответа сохранена): «Вы ведете антипропаганду нашей власти, наши сотрудники внутренних органов рискуя жизнями защищают людей от вируса и ввели карантин в республике а вы говорите, что это все ложь. Немедленно перестаньте скидывать подобные видео, иначе нам придется навсегда вам закрыть дорогу к вашему «ковчегу», т.е. к горе, и вы будете вынуждены извиняться на нашем канале с отпушеной головой и призвавать что ты глуп и неуч. Это последнее предупреждение!!!»

Не совсем понятно, что значит «извиняться с отпушеной головой». Толкований как минимум два, и хотелось бы думать, что «с откушенной» – толкование неверное.

* * *

История находки в дупле молельного дерева у Искандера также сопровождалась полемикой в местной печати.

«Красные субтропики» по поводу таинственных костей неизвестного, найденных в дупле молельного ореха, писали, что это «скелет дореволюционного происхождения», скрыто полемизируя со статьей в «Кенгурийской нови», написавшей об аресте дяди Сандро как убийцы чегемского бухгалтера: «Мы уверены, что это еще одно преступление местных дореволюционных феодалов». Через неделю на страницах «Красных субтропиков» выступил ученый-кавказовед из Москвы, – газета дала его выступление под холодноватым названием «Мнение ученого». Он выдвинул гипотезу, что, возможно, найденный скелет – не результат убийства, а один из интереснейших древних обычаев воздушного погребения покойников. Его заметка вызвала гневную отповедь: ответ знаменитому археологу назывался «Ученый копуша».

Не правда ли, узнаваемый стиль спора? Не менее живучий, чем название газеты «Комсомольская правда»…

У Искандера все закончилось неплохо. Чегемский бухгалтер нашелся живым, здоровым и даже с остатками денег, которые он успешно прогуливал в чаду кутежа. Дядю Сандро не просто освободили из кенгурийской тюрьмы, но взяли в ансамбль народных танцев. Будем надеяться, что история Марата также не закончится, а продолжится, причем без подобной «самоизоляции». Ведь именно такие люди придают жизни цвет, объем и плотность. Все то, что могут уловить и запечатлеть художники слова, сказители, подобные Фазилю Искандеру.