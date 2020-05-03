Наибольший в СКФО прирост случаев заражения COVID-19 зарегистрирован в Дагестане

На Северном Кавказе за сутки зафиксированы 447 новых случаев заражения коронавирусом, из них 136 - в Дагестане. Республика обогнала другие регионы СКФО как по приросту числа инфицированных, так и по общему их количеству.

По данным Роспотребнадзора на сегодняшний день, 3 мая, новые случаи заражения зарегистрированы во всех семи регионах СКФО, наибольшее число новых случаев (136) – в Дагестане. В Кабардино-Балкарии тесты на вирус подтвердились за сутки у 90 человек, в Северной Осетии – у 69, на Ставрополье – у 55, в Ингушетии – у 51, в Чечне – у 28, а в Карачаево-Черкесии – у 18 человек, говорится в публикации, размещенной на сайте ведомства. Таким образом, за сутки на Северном Кавказе зафиксировано 447 случаев заражения.

Согласно данным, опубликованным на правительственном сайте «Стопкоронавирус.рф», на сегодняшний день Дагестан лидирует на Северном Кавказе также по общему числу заражений, там насчитывается 1 798 инфицированных. На втором месте по числу заражений - Северная Осетия (990 человек). В Ингушетии насчитывается 865 зараженных, на Ставрополье – 731, в Кабардино-Балкарии – 634, в Чечне – 553, а в Карачаево-Черкесии – 430. Всего, таким образом, в СКФО насчитывается 6 001 случай заражения коронавирусом.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, Дагестан был самым населенным регионом СКФО, там проживали 3,11 млн человек. На Ставрополье насчитывалось 2,8 млн жителей, в Чечне – 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, передает «Кавказский узел».