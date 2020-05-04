То ли Черчилль, то ли идиот

К пятому месяцу безвластия наша страна подошла в состоянии жесточайшего кризиса. Его пока еще не ощутило большинство жителей, но первые звоночки о том, что времена грядут не лучшие, уже поступают – в виде призывов «затянуть пояса».

Подозреваю, что сегодня самые счастливые люди в стране – это Валерий Бганба, который наконец-то передал бразды правления избранному в марте президенту Аслану Бжания, экс-президент Рауль Хаджимба, которого вынудили сложить полномочия накануне пандемии и общемирового кризиса, и кандидаты в президенты, проигравшие выборы, – Адгур Ардзинба и Леонид Дзапшба.

Осмелюсь утверждать, что в нынешней ситуации надо быть либо Уинстоном Черчиллем, либо совершенным идиотом, чтобы добровольно взять на себя ответственность за управление страной. С избранным главой государства все понятно – как на подводной лодке, ему просто в очередной раз не повезло, и он попал теперь уже на жесточайший кризис, который в Абхазии никто предугадать не мог. Но вот всех остальных, вставших в очередь за властью, мне понять сложно.

Новая власть производит назначения с величайшей осторожностью и дозировано. Видимо, чтобы картина была не столь очевидной и не вызвала концентрацию недовольства. Огласили увеличение количества вице-премьеров и ушли в небольшую паузу – мера непопулярная, необъяснимая вообще, и тем более в условиях кризиса. Чтобы помочь «пиплу» спустить пар, выпустили в соцсети анонимов. По сценарию – поругались и успокоились. Выдохнули и назначили двух вице-премьеров из четырех и опять затаились. Согласна, что огласить сразу всех четверых было бы безрассудно. Мы же должны попривыкнуть к тому, что в условиях кризиса количество должностей увеличивается, а не сокращается.

Очень хотелось сразу, с первого дня освободить сторонника экс-президента Кана Кварчия, но терпели. Для начала огласили целых три переназначения. Да ладно: признали, что у Рауля Хаджимба все было не так уж и плохо и он подбирал хорошие кадры? С одной стороны забавно получилось, а с другой – надо понимать, что министром здравоохранения или налоговой, агронома, историка или юриста не назначишь, и это реальная проблема для всех президентов.

Раздача самых «хлебных» должностей, скорее всего, ожидает нас на этой неделе. И это все грамотно распланировано и срежиссировано, но есть одно «но». Все эти неторопливые игры были бы объяснимы и оправданы, если бы не коронавирус, который хоть и не распространился по стране, но окончательно выбил экономику из колеи. В таких условиях не паузы соблюдать надо, а работать, создавать план по выходу из кризиса, как это делают в других странах. Благо в интернете сегодня можно найти все что угодно, и даже думать не придется. Поэтому не мешало бы быть посмелее и назначить всех Черчиллей разом, пусть берут на себя ответственность за все, что происходит в государстве, раз уж встали в очередь.

Но от действий руководства исполнительной властью – к реакции народа на капельную терапию. Меня не может не удивлять упорство моих соотечественников и их вера в светлое будущее, достигаемое посредством рокировки чиновников. Напомню, что это двадцать вторая попытка слепить из своих сторонников, которые много раз посиживали в государственных креслах, очередное новое-старое правительство. Но, похоже, у нас амнезия, и все в один миг забыли и о многострадальном законе о декларировании расходов госслужащими и депутатами, и о коронавирусе, и о многом другом. Из чего следует, что привыкнуть к этому рядовому событию нам так и не удалось. Все как в первый раз, и каждое назначение вызывает бурю эмоций. Предельно резкую у анонимов и сдерживаемую общепринятыми нормами поведения у реальных пользователей социальных сетей.

Наблюдая за полемикой в сети, я убеждаюсь еще раз, что для того, чтобы отвлечь нашу публику от существующих в стране проблем, не надо выстраивать колизеи и приглашать в страну цирк. Надо просто все время менять правительство, назначать министров и руководителей государственных учреждений. И мы будем виртуально «сопереживать» и «соучаствовать». И в этот двадцать второй раз меня уже не удивляет, что общественность меньше всего интересуют потенциальные способности завтрашних управленцев, которых мы знаем в лицо и многих наблюдали в деле ни один раз. От их приходов и уходов ничего не меняется – в лучшую сторону, так как они и сами не представляют, чем будут заниматься в той или иной должности.

В большинстве случаев обсуждение назначаемых персоналий совершенно бессмысленное занятие, если не считать смыслом удовлетворение бытового любопытства. На прошлой неделе, делая обзор недели, я уже отмечала одного из назначенцев, который с наивностью ребенка признался СМИ, что понятия не имеет, чем он будет заниматься на посту вице-премьера. Думаю, что этот чиновник не исключение и большинство его коллег точно так же не смогут публично обозначить цель своего прихода во власть. Она (цель), конечно, есть, но публично ее озвучивать, уверена, неприлично. Такая ситуация складывается потому, что наши законы не регламентируют никаких критериев для должностных лиц, не предусматривают их ответственности, а назначения на должности происходят по единственному принципу – личной преданности.

И в этой ситуации мое внимание опять же обращено к парламенту, так как именно там находятся народные избранники. Это они обязаны законодательно закрепить запрос, отвечающий интересам страны и его народа. Хвала Всевышнему, раздающему лотерейные билеты и выдавшему депутатам еще один шанс. Сейчас из парламента в исполнительную власть вытекает агрессивное меньшинство, которое баллотировалось в парламент не для того, чтобы выражать интересы своих избирателей, создавать законы, необходимые государству, а для того, чтобы прийти в исполнительную власть. Как следствие – работа высшего законодательного органа на протяжении нескольких лет была заморожена. Сегодня парламент пусть частично, но избавляется от этого неработоспособного балласта. И это обнадеживающая новость, у которой опять же две стороны. Этот естественный (для нашей страны) процесс может стать как положительным, так и отрицательным фактором. И здесь уже все зависит от избирателей. Проявят ли они сознательность и учтут потенциальные возможности кандидатов в депутаты или опять проголосуют по родственному, дружескому, политическому или еще какому-нибудь принципу? Ну, тогда – ой, и нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.

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