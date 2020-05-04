Рыбы и хвосты

А можно сегодня не говорить ни слова о коронавирусе? Ну, спасибо, мне тоже порядком надоело писать о нем... Тем более что никаких особых новостей на эту тему нет, кроме того, что мы, как говорят эпидемиологи, «вышли на плато».

Давайте о чем-нибудь другом, более веселом...

В последнее время мне в социальных сетях активно приходится спорить с моими соотечественниками, которые в упор не признают хотя бы частичной вины собственной нации за то состояние, в котором она находится. Виноваты все – правительство, политические партии, международные финансовые институты, американцы, китайцы, русские, масоны…

В изложении этой – довольно немалой – группы людей нация – это такое скопление маленьких детей, которые сами ничего не соображают и легко управляются подонками всех мастей. Можете себе представить, каково в этих спорах мне, считающему, что ответственность за состояние страны на 99% возлагается на собственно нацию – за исключением случаев, когда имеет место только открытая, прямая вооруженная оккупация.

И оставьте вы эти ваши словесные кружева типа «пророссийские», «прокремлевские», «им платит Путин», «они обманывают всех пропагандой», и, соответственно, наш добрый, милый, чуткий, работоспособный, дисциплинированный народ и тут, как всегда, не виноват.

Все эти ваши «купленные Путиным» – ваши же соотечественники, а если люди настолько наивны, что десятилетиями кто угодно может промывать им мозги пропагандой – что ж, в итоге, все равно возвращаемся к коллективной ответственности нации.

Чего только не приходится слышать во время этих споров. Главный объект защиты ура-патриотов – это грузинское село, находящееся на последней стадии самоуничтожения и деградации.

«Как нам поднять село и сельское хозяйство и кто виноват в том, что сегодня аграрный сектор отстает?» Ответов – целое разноцветье, на любой вкус. Виновато правительство, которое не финансирует сельское хозяйство, а сами крестьяне не могут за свой счет выйти на высокий уровень рентабельности. Классика жанра – виноваты международные организации, которые загубили аграрный сектор для того, чтобы обеспечить рынок сбыта для своих производителей. Еще одна классика – виноваты чиновники, которые наживаются на импорте.

Одна редчайшая умница даже узрела корень проблем в «объединении министерств сельского хозяйства и экологии». Видали, вот оно, оказывается, в чем там дело. А я-то думал...

Это лишь немногие из десятков отмазок, главная цель которых состоит в одном единственном – любыми средствам, любыми возможностями, самыми изощренными мыслительными ухищрениями не признаться в том, что в нынешнем положении сельчан есть и их вина.

При этом все люди, имеющие практическое соприкосновение с селом – начиная с местного бизнеса и заканчивая международными организациями, в один голос отмечают: в селах – острый дефицит нормальной рабочей силы, значительная часть крестьян работать не умеет и не хочет...

Один известный экс-телеведущий, большой профессионал растениеводства на днях пожаловался: в одном из сел ему нужно несколько человек, чтобы собрать урожай... Работа непыльная, и платит он по 10 долларов в день. И не смог никого найти. В то время как там же рядом половина села болтается без дела. И, конечно, жалуется на плохое правительство и безработицу.

Практика также показывает абсолютную несостоятельность таких аргументов, как «нет денег» и «нет рынка сбыта». Швейцарская компания «Блауэнштайн» наладила сотрудничество с крестьянами в высокогорном регионе Грузии. Купила им скот, помогла деньгами, построила им фермы, гарантировала закупку. Просто работай и все.

История закончилась тем, что местные аборигены ободрали «Блауэнштайн» как липку. В итоге компания отказалась от сотрудничества с ними, теперь они стоят на улице и жалуются. А в это время мои коллеги в социальных сетях ищут возможности их оправдать…

А еще замечательный аргумент, например, в оправдание базарных и уличных торговцев – «Рабочих мест нет, откройте заводы, и тогда они будут там работать». Попытался представить наших уличных и базарных торговок – в стерильных цехах завода «Эппл», гипотетически открытого в Грузии... Но, увы, фантазии не хватило... Ни один из торговцев ни на какую работу, ни на какой завод никогда не пойдет по причине полного отсутствия необходимых навыков.

Впусти их на серьезное предприятие – и за неделю они разнесут там все на свете к чертовой матери. И, кстати, бедность – не оправдание всего на свете, в мире есть страны ничуть не богаче, чем Грузия, но такого ужаса, какой творится на наших рынках, там нет.

А еще настоящее искусство – это когда вечные оправдатели пытаются отмазать приблатненных парней, бесцельно шатающихся на улице. И тут тоже, оказывается, проблема в отсутствии работы...

Блаженны верующие... У меня во дворе есть небольшая группа таких типов – человек 5-6. Никому особо они ничем не мешают, ходят себе как тени отца Гамлета, только время от времени своими крякающими голосами о чем-то долго спорят... Один раз стало интересно послушать: о чем же все эти шекспировские страсти? Они вершат судьбы мира или обсуждают спорные детали термоядерного синтеза?

Увы... Тема их спора была настолько ничтожной, мелочной и скучной, что вместо них даже мне стало стыдно...

Дорогие мои товарищи-оправдатели, скорее я полечу на Марс, чем они захотят, а главное смогут, работать. Тут, как говорится, «стаж». Ничего с этим не поделаешь...

Вот только сейчас вспомнил (это бомба, готовьтесь, такого вы больше нигде не услышите): один чувак утверждал, что экономическому развитию Грузии мешает российская оккупация, и знаете чем? Никогда не догадаетесь – оказывается тем, что правительство страны тратит на беженцев такие деньги, что, будь они направлены на развитие экономики, у нас уже все было бы на пятерку...

Интересно, что эта категория активна не только в оправдании национального убожества. Они среди ксенофобов всех мастей, они среди паствы, которая призывала всех не подчиняться закону и ходить на религиозные богослужения, они среди тех, кто требует сжечь живьем геев, изгнать из страны иностранцев, и – самое новое направление – выступающих против установки антенн G-5 в Грузии.

И никак они понять не могут, что сами являются самым лучшим, достоверным, убедительными свидетельством того, что рыба, вопреки всеобщему мнению, гниет вовсе не с головы, а именно с хвоста.

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