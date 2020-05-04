Курсантов укроют от инфекции

Сегодня и завтра в Цхинвал вернется первая группа студентов российских военных вузов. Их сразу поместят в строгий карантин. Между тем главный санитарный врач Марина Кочиева сообщила, что в республике до сих пор не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Югоосетинские курсанты военных вузов России сегодня начинают возвращаться на родину. Еще на прошлой неделе Министерство обороны сообщало о том, что в республику планируется вернуть около 300 человек. После распространения этой информации по Цхинвалу начали распространяться тревожные разговоры о том, что приезд такого количества людей из Российской Федерации может поставить под угрозу остальное население. Тем более что, по неофициальной информации, заболевшие COVID-19 среди них уже есть. Однако оборонное ведомство республики предупредило панику в своем пресс-релизе, отметив, что все, кто нуждается в лечении, останутся в медицинских учреждениях. Остальные будут обязаны пройти 14-дневный карантин в Южной Осетии.

Главный санитарный врач республики Марина Кочиева на совещании оперативного штаба рассказала, что Югосетпотребнадзор подготовился к приему молодых людей:

«К нам приезжают курсанты, и для них мы готовим места в лечебно-профилактических учреждениях республики. Мы также проинспектировали Дзаускую больницу, условия там нормальные, подготовлены палаты со своими санузлами и душевыми, есть горячая вода».

Премьер-министр Эрик Пухаев призвал соответствующие ведомства следить за строгим соблюдением карантинного режима.

В минувшую субботу Кочиева также заявила, что «очередной группе граждан Южной Осетии, прибывших в республику 10 дней назад, провели тесты на коронавирус, все они показали отрицательный результат, случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике не зарегистрировано». Всего, по ее словам, за время карантина было проведено 183 теста, все они отрицательные.

Курсанты высших учебных заведений МВД России, по словам министра внутренних дел Игоря Наниева, остаются на обучении, так как, по его словам, «обстановка в вузах не вызывает тревогу... Они в режиме самоизоляции, обучение проходят дистанционно».

Между тем хоть и дистанционно, но к окончанию карантина готовятся в югоосетинском Госдрамтеатре. Пандемия внесла коррективы в работу над постановкой комедии «Любовь до потери памяти», но не прервала ее. По словам руководителя пресс-службы театра Рады Дзагоевой, сейчас в театре отменены все репетиции:

«Наш театр так же, как театры по всему миру, закрыт на карантин. Что касается вот этой постановки, то это очередная работа Эдуарда Келехсаева (режиссера). Работа над этой постановкой началась еще в конце января. То есть основная часть работы проделана. Режиссер сейчас обещает, что, как только мы выйдем после карантина на работу, творческой группе нужно где-то две-три недели, чтобы выпустить спектакль и представить его на суд зрителя.

– То есть сейчас никаких репетиций в театре не проводятся?

– Нет, ни репетиций, ни массовых скоплений нет. В театре продолжает работать только определенный круг наших сотрудников, которые отвечают за техническое обеспечение. То есть это работники котельной, администрация - в общем, технические сотрудники наши. А так, другой работы нет, творческая составляющая временно приостановлена. У нас в планах была и работа над постановкой спектакля «Последний свидетель», который мы должны были представить к 20 июня, к столетию геноцида. Это все тоже смещается, видимо, на осень, потому что никакой работы, как вы понимаете, в сложившейся эпидемиологической ситуации, не в республике, а вокруг нее, речи о том, чтобы репетировать, быть не может».

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на днях было решено перенести дату проведения парада Победы 9 мая. Анатолий Бибилов по примеру Российской Федерации поручил оборонному ведомству провести личные парады для каждого из оставшихся в живых ветеранов ВОВ. По словам представителя пресс-службы Министерства обороны, для семи цхинвальских ветеранов их организуют 7 и 8 мая. «Парады пройдут в сопровождении сводного военного оркестра 4-й российской гвардейской военной базы и Министерства обороны Южной Осетии. Во время парадов диктор расскажет о славном боевом пути каждого ветерана и их наградах».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия