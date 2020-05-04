Астамур Логуа: «Я заполнил декларацию, но куда ее сдавать?»

Антикоррупционный закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» был принят абхазским парламентом в феврале. Срок подачи деклараций – не позднее 30 апреля, следующего за отчетным года – миновал, но декларации никто не сдает и не публикует. Депутат парламента Астамур Логуа прокомментировал ситуацию и ответил на вопрос, почему депутаты и госслужащие не спешат сдавать свои декларации и почему закон не вступает в силу.

Елена Заводская: Астамур, поясните, пожалуйста, ситуацию, что у нас в данный момент происходит с законом о декларировании доходов?

Астамур Логуа: Мы приняли закон, вы помните, как мы сложно и долго его принимали, обсуждали, создавали комиссии и, наконец, приняли в каком-то виде в первый раз закон о декларировании доходов и расходов государственных служащих и депутатов. Потом оказалось, что активисты не согласны с данной редакцией закона. Они были не согласны с редакцией закона в той части, где говорилось, что он вступает в силу после принятия закона о государственной службе. И, конечно, круг лиц, декларантов – их не устраивала и эта позиция. В том законе, который мы приняли тогда, он вступал в силу после принятия закона о государственной службе. Надо сказать, что тогда в парламенте рассматривались два варианта: либо так написать, либо написать, что он вступит в силу с 1 января 2021 года, оттянуть на год и за это время принять закон о государственной службе.

Дело в том, что часть юристов в Абхазии говорят, что этот закон до конца не отражает круг декларантов и кто должен быть декларантом, а вот закон о госслужбе ответит на все вопросы. Я считаю, что и здесь вполне понятно, кто декларант, хотя, конечно, было бы хорошо, если бы был закон о государственной службе. Вы знаете, что было потом: был митинг, были акции и были приняты поправки. В одной из поправок одной строкой было написано, что закон вступит в силу со дня его опубликования. Но, когда принимаются поправки, они принимаются в виде отдельного закона. Однако для меня очевидно, что он является дополнением к основному закону. И раз это дополнение принималось после, значит, закон вступает в силу в соответствии с поправками. Но меня убеждают, и есть много юристов в Абхазии, которые считают, что он не вступит в силу, пока не будет принят закон о государственной службе. По этой логике получается, что поправки в виде отдельного закона вступили в силу, а сам базовый закон не вступил. Для меня, например, совершенно не понятно, почему так трактуется, но это то, что мы имеем. С 20 числа у нас был карантин, как вы знаете, но мы ходим в парламент, обсуждаем, мы говорили об этом и мнения разделились: одни с этим согласны, а другие – нет. И на этом все пока остановилось.

Е.З.: То есть вы не знаете, что делать дальше?

Когда мы говорили о принятии закона о госслужбе, подразумевался этот год. Но пока никакой работы в этом направлении нет

А.Л.: Я не знаю. Почему я говорю вам: «Я не знаю»? Потому что я заполнил декларацию, она лежит у меня на столе, но куда ее сдавать и кто будет ее принимать, по-моему, пока абсолютно неясно. То есть большая часть людей говорит, что закон вступит в силу после принятия закона о государственной службе. И, кстати, сегодня на сессии я этот вопрос тоже поднимал и говорил о том, что уже май месяц... В конце концов, когда мы говорили о принятии закона о госслужбе, подразумевался этот год. Но пока никакой работы в этом направлении нет. Почему я и просил спикера озадачиться этим вопросом и поставить его.

Е.З.: Я звонила сегодня налоговикам, которые должны публиковать декларации на своем сайте, они то же самое говорят, что закон о поправках вступил в силу с момента опубликования в соответствии с Конституцией, а дата вступления в силу основного закона о декларировании содержит отсылочную норму к статье 16, которая обуславливает вступление закона в силу необходимостью принятия закона о государственной службе. Поясните, пожалуйста, эту ситуацию.

А.Л.: Получается, что круг декларантов – это совершеннолетние дети, братья, сестры и родители декларируются, а непосредственно чиновник, госслужащий или депутат, для кого этот закон написан, не декларируется и ждет принятия закона о госслужбе, тогда так получается?

Е.З.: Астамур, из того, что я услышала, вытекает, что это – совершенно абсурдная ситуация?

А.Л.: Ну, да, так и есть…

Е.З.: Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то видение у вас или у ваших коллег, что с этим делать, как из этой ситуации выходить?

А.Л.: Для начала меня должны убедить в том, что я неправильно мыслю, и что закон вступит в силу после принятия закона о госслужбе. Я тоже русский язык хорошо понимаю, читаю, да, там так написано. Но были поправки, понятно, что они приняты отдельным законом, но они же приняты к действующему закону как продолжение, в конце концов. Да, с юридической точки зрения, наверное, это так, я не юрист, мне сложно говорить, хотя мне доказывают, что это именно так: поправки к закону вступили в силу, а сам закон – нет.

Е.З.: Астамур, самый главный вопрос: у вас есть какой-то план действий? Вы столько мучились с этим законом, вы сейчас понимаете, что вам делать дальше со всем этим?

Моя декларация, которая на моем столе лежит, я не знаю, для кого я ее заполнял. Меня просят ее опубликовать, но я этого делать не буду

А.Л.: Ну, во-первых, я сегодня встречался с ребятами из инициативной группы, которые ко мне пришли, разговаривал с ними, мы будем думать. В конце концов, я еще раз переговорю с коллегами, с юристами, если это так, то в таком случае буду предлагать поправку к закону. Другого выхода нет, чтобы он вступил в силу, надо убрать эту статью 16, которая гласит, что закон вступает в силу после принятия закона о Госслужбе. Может быть, так, не знаю, у меня нет пока однозначного ответа, что делать дальше. И моя декларация, которая на моем столе лежит, я не знаю, для кого я ее заполнял. Меня просят ее опубликовать, но я этого делать не буду, это некорректно по отношению к моим коллегам, но она заполнена, и любому, кто захочет ее увидеть, ради бога, приходите, мои двери открыты, я всем ее покажу.

Е.З.: По тому закону, который у нас действует, кому вы должны были направить вашу декларацию?

А.Л.: Сначала в наш отдел кадров при парламенте, а уже они должны переслать ее в налоговую службу. Она должна быть и здесь, и в налоговой опубликована на сайте.

Е.З.: Астамур, вы обратились в ваш отдел кадров? Что вам там сказали?

А.Л.: Пока декларации не принимаются, так как большая часть считает, что этот закон не вступает в силу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия