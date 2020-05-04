Внебольничный коронавирус, или в Дагестане умирают без диагноза

Дагестан захлестнула волна болезни, природу которой ни жители республики, ни врачи не могут до конца понять – то ли это вирусная двусторонняя пневмония, то ли COVID-19. Люди болеют целыми семьями и селами. В закрытых на карантин селах ситуация гораздо серьезнее. У людей нет доступа к лекарствам и продуктам. Перепрофилированные под инфекционные районные и городские больницы переполнены.

Дагестан, наверное, единственный регион Российской Федерации, где стерлась грань между коронавирусом и внебольничной пневмонией, говорит Майрбек Агаев, главный редактор еженедельника «Черновик». По его словам, «с одной стороны, есть официальные цифры по COVID-19 – это чуть менее двух тысяч зараженных и полтора десятка умерших». С другой стороны, есть места (Кизляр, Хасавюрт, Кизилюрт, Акушинский и Гергебильский районы и многие другие), в которых люди болеют семьями и селами. Умирают десятки людей, больницы переполнены, с каждым днем больных все больше. У большинства тяжелых – вирусная двусторонняя пневмония».

Эти данные не входят в официальную статистику, природа этой болезни неизвестна, по крайней мере, местным жителям.

Реакция властей на критическую ситуацию в республике неоднозначна. «Власти в полной прострации, реагируют на очаги в основном только после отчаянного обращения больных. Помощь больницам примитивна, и она ограничивается одной-двумя сотнями спецкомбинезонов», – сетует Агаев.

В то же время добровольцы на местах начали сбор средств защиты для врачей в больницах. Тем не менее в масштабах Дагестана это не способно переломить ситуацию.

На днях выступил с видеообращением к властям Дагестана Шоип Нурмагомедов, практикующий методы нетрадиционной медицины, более 20 лет проживающий в Стамбуле. В его семье в Махачкале заболели три сестры и престарелая мать. У них у всех признаки двусторонней пневмонии или коронавирусной инфекции, но диагноз поставить не представляется возможным, говорит Шоип Нурмагомедов:

«В больницах республики Дагестан нет медикаментов, нет коек для больных. Скорая помощь, даже если приезжает, выписывает какие-то лекарства, которые невозможно найти. И если можно найти, то за очень большие деньги. Аптеки подняли цены в 10 раз. КТ (компьютерную томографию) не делают в государственных клиниках, только в частных. За эту услугу цену подняли тоже в 10 раз. И этот бедный народ, и так нищий, еще больше обнищал».

На видеообращение Нурмагомедова, где он предлагает помощь Дагестану со стороны Турции, до сих пор нет никакого ответа. В самой Турции огромное количество зараженных, но она не только справляется сама, но и оказывает помощь другим странам, говорит он:

«Конечно, в этой стране тоже очень много инфицированных, но народ быстро самоизолировался, и теперь (количество) зараженных идет на спад. К сожалению, в моей республике Дагестан каждый день слышно, как умирают врачи, медсестры, как умирает медперсонал. Очень и очень тяжело смотреть на это со стороны и сидеть сложа руки».

В последнее время дагестанские меценаты начали поставлять оборудование и средства защиты для врачей. Член Совета Федерации от РД Сулейман Керимов направил в республику помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских средств. Очередная партия прибыла сегодня – это фура с дезинфицирующим средством.

Увайс Зиявудинов, руководитель проекта «Монитор пациента» говорит, что в данный момент в Дагестане все больницы переполнены. Идет перепрофилирование новых больниц и отделений. В них катастрофически не хватает медицинского персонала. Не хватает средств защиты для медицинского персонала. С рядом обращений выступили медицинские работники, которые в большинстве своем не хотят обращаться открыто, потому что боятся преследований со стороны руководства учреждений. Минздрав утверждает, что все под контролем, но в действительности положение ужасающее.

Во многих селах болеет до половины населения, смерти только по отдельным медицинским учреждениям исчисляются десятками в день. Но они как смерти от коронавируса не фиксируются, диагноз такой не ставится. Утверждается, что это двусторонняя пневмония. Однако с тестированием большие проблемы, сказал Увайс Зиявутдинов.

В республике не организована массовая компьютерная томография, официальных сведений о «внебольничных пневмониях» в публичном доступе нет. В этой ситуации без помощи остаются пациенты с хроническими заболеваниями и беременные женщины.