Несколько сот человек собрались у азербайджано-российской границы и ждут ее открытия

В Дербентском районе Дагестана около 600 человек ожидают открытия границы между Россией и Азербайджаном, чтобы попасть домой. Как сообщает на своей странице в инстаграме и.о. главы района Фуад Шихиев, люди все ещё продолжают прибывать на границу.

По его словам, часть из них размещена в гостинице, базе отдыха, в мечети, а часть приютили жители района.

Очередной наплыв народа к границе случился из-за ложной информации о том, что в начале мая Азербайджан откроет границу, рассказали "Кавказ.Реалии" местные жители.

По словам одного из них, около 200 человек вынуждены жить прямо в гараже у границы, а те, кому там не нашлось места, ночуют прямо на улице.