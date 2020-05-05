Кадыров потребовал наказывать тех, кто снимает видео задержаний

В Чечне жертвами COVID-19 стали 8 человек

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от силовых структур региона находить и наказывать блогеров, которые снимают на телефон задержания нарушителей режима самоизоляции и публикуют эти кадры в интернете. Глава Чечни считает, что из-за них в Чечне распространяется коронавирус.

Выступая на заседании оперативного штаба по противодействию эпидемии, Кадыров пояснил, как именно следует наказывать любителей всё снимать на телефон. "Нужно заставить их работать уборщиками в больницах и в МВД", – заявил глава Чечни, добавив, что блогеров после задержания нужно "привозить", но куда именно – Кадыров не уточнил.

С конца апреля в Чечне действует наиболее строгий карантин среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России.

В ютьюбе можно найти несколько видеороликов, на которых чеченские полицейские задерживают и избивают нарушителей установленного режима. Рамзан Кадыров публично поддержал подобные действия сотрудников правоохранительных органов.

На 5 мая в Чечне по официальным данным местных властей зафиксированы 615 случаев заражения COVID-19. Умерли восемь человек.