Вернуться в Абхазию: миссия выполнима, но с трудом

В связи с пандемией закрыты государственные границы Российской Федерации и Абхазии. Между тем остаются граждане Абхазии, которые по тем или иным причинам находились в России и сейчас хотят вернуться на родину, что непросто сделать из-за сложной процедуры. Глава МИДа Абхазии Даур Кове прокомментировал ситуацию и сообщил, что есть надежда на то, что инструкция может быть пересмотрена и порядок возвращения облегчен.

Мое внимание к этой проблеме привлек полный сарказма пост в социальной сети Facebook. Его написала известный в Абхазии педагог и историк Лариса Кация. Пост начинается фразой: «Жгуче интересно, какой великий ум придумал такую увлекательную процедуру пропуска на территорию Абхазии ее собственных граждан? Очень хотелось бы увековечить имя этого административного гения».

Далее она описывает ситуацию, с которой столкнулась, когда ее сыну понадобилось вернуться из России, где он находился, в Сухум: «Он должен предъявить справку о том, что возвращается домой, на родину. Абхазский паспорт с пропиской не имеет никакого значения. Кто-то обязательно из родственников должен пойти в МИД. В приемной сидит очень милая девушка, она смягчает эту ситуацию. И ты должен предъявить его паспорт, его фотографии 3х4, того, кто должен въехать… Паспорта его у меня не было, мы позвонили Степе, он сфотографировал и скинул по вотсапу свой паспорт, со своего вотсапа я скинула этот паспорт ей, она сказала, что сама распечатает и вложит в документы. Потом мы заплатили госпошлину 650 рублей, и кто-то должен был отвезти это в Адлер, просто по вотсапу или как-то иначе вручить ему это свидетельство нельзя!»

В итоге нашелся друг, который забрал свидетельство о возвращении на родину и поехал с ним на российско-абхазскую границу. Граница закрыта, поэтому перейти и передать человеку свидетельство невозможно, но оказалось, что там все налажено: на абхазской стороне документ забирают и передают российским пограничникам, которые, в свою очередь, передают свидетельство тому, кто должен пересечь границу.

Лариса Кация понимает, что данная процедура придумана не абхазским МИДом, но она недоумевает, почему мы согласились с таким порядком и не защищаем интересы своих граждан?

Сейчас заканчивается учебный год, и в Абхазию возвращаются курсанты военных вузов. В этом случае родственники тоже оформляют свидетельство о возвращении на родину, передают его в Министерство обороны Республики Абхазия. Представитель министерства встречает курсантов на российской стороне, передает им свидетельство и переводит их через КПП «Псоу».

Эта процедура в Абхазии воспринимается как излишне бюрократическая и формальная, но таково требование российской стороны.

Глава Министерства иностранных дел Даур Кове пояснил, что такой порядок пересечения границы определен международными соглашениями: «Справочка так называемая, о которой идет речь, - это свидетельство на возвращение, оно входит в перечень документов, которые определены нашими двусторонними соглашениями для перехода государственной границы. Свидетельство на возвращение по практике выдается лицам, которые утеряли паспорт, находясь вне территории своей страны. И для того чтобы вернуться, гражданину выдается

этот документ. Фактически это – одноразовый паспорт. Соответственно, есть целая процедура, посредством которой оформляется этот документ. Что касается пошлин, тут ходит много разговоров о том, что люди платят деньги в МИД и так далее. В МИД никто ничего не платит. Оплачивается государственная пошлина в госбюджет, и ее сумма зафиксирована в постановлении правительства».

Даур Кове рассказал, что требования связаны с эпидемией и определяются постановлением российского правительства: «Когда начался коронавирус, был ряд распоряжений правительства Российской Федерации, которые регламентировали процедуру перехода государственной границы. Уже есть четвертое распоряжение, последнее распоряжение правительства было издано 29 апреля за подписью господина Мишустина. Эти распоряжения как раз и определяют порядок перехода. На сегодняшний день мы ждем информацию от российских коллег в соответствии с последним принятым распоряжением о том, как будет осуществляться процедура перехода. В этом постановлении указано, что российские граждане, у которых есть второе гражданство, могут однократно покинуть территорию Российской Федерации для въезда в страну проживания. В данном случае мы это квалифицируем как свою страну – Абхазию».

Глава МИДа уточнил, что в соответствии с миграционным законодательством России границу можно пересечь по абхазскому паспорту только при наличии миграционной карты: «Когда спустятся необходимые инструкции на российскую границу, вполне возможно, что порядок пересечения границы будет осуществляться при наличии действующего абхазского паспорта. Но пока еще этой инструкции на границе нет, и поэтому для того, чтобы сегодня осуществить въезд на территорию Абхазии с территории Российской Федерации, с российскими коллегами мы определили порядок следующий: наши граждане при переходе границы при наличии российского паспорта предъявляют свидетельство на возвращение. В случае если наш гражданин покидал территорию Республики Абхазия и въезжал на территорию Российской Федерации посредством абхазского паспорта и у него в наличии есть на данный момент действующая миграционная карта, то он может вернуться в Абхазию по абхазскому паспорту. Если действующей миграционной карты нет, тогда нужно оформлять свидетельство на возвращение. Вот в целом и вся история».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия