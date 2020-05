Обзор грузинской прессы

В Батуми открылся купальный сезон, пишет информационное интернет- агентство batumelebi. На пляжах многолюдно: взрослые и дети загорают и плавают в море с соблюдением социальной дистанции. Министерство здравоохранения Аджарии заявило, что за последние пять дней здесь не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. За это время было проверено 140 человек, все тесты показали отрицательный результат, пишет издание. В интервью местным СМИ заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе сказала:

«Купаться в море можно, это абсолютно безопасно. Мы не встречались ни с одним случаем заражения человека во время купания в воде. Загорать же на пляже опасно в том случае, если вокруг слишком много людей – три или больше человек, которые не соблюдают социальной дистанции. Учитывая этот риск, я обращаюсь к местным жителям: соблюдайте дистанцию, где бы вы ни находились, носите маски и как можно чаще дезинфицируйте руки», - цитирует Нино Нижарадзе грузинская служба Радио Свобода. Эти правила должны закрепиться в обществе как этические нормы, заявила замминистра здравоохранения Аджарии.

Запрет на оказание плановой стоматологической помощи будет снят в Грузии 22 мая. О том, в каких условиях придется работать дантистам во время пандемии, в интервью информационному агентству «Палитраньюс» рассказала президент ассоциации стоматологов Грузии Кетеван Гогилашвили:

«Стоматология – это сфера медицины, которая в условиях коронавируса содержит серьезные риски. Естественно, стоматолог не сможет соблюдать дистанцию в два метра с пациентами. Мы – врачи, готовы приобрести все необходимые средства защиты, в которых обязан работать персонал стоматологических клиник. Эксперты нашей ассоциации разработали временные принципы работы для стоматологов. Мы разделили процедуры на низкий, средний и высокий уровни риска, при осуществлении определенных процедур врачи должны будут пользоваться разной экипировкой. Например, работа пародонта связана с высоким риском, согласно разработанному плану, специальные средства индивидуальной защиты будут обязаны носить стоматолог и его помощник. В рекомендациях описывается, какая система вентиляции должна быть в помещении и в целом инфраструктура». Затраты стоматологических клиник значительно возрастут, продолжает Кетеван Гогилашвили, что, конечно, скажется и на стоимости услуг. Что касается пациентов, больных коронавирусом, – врачи будут оказывать помощь и таким, более того, уже запланировано несколько таких процедур, сказала Гогилашвили.

Песня Торнике Кипиани Take Me As I Am стала победителем музыкального конкурса «Евровидение-2020». Во всяком случае, такое решение приняли участники опроса, проведенного Общественным вещателем Германии. Результаты онлайн-голосования были опубликованы на официальном сайте телевидения 4 мая. Грузинский певец обошел других конкурсантов, набрав 14,9% голосов пользователей сети. На второе и третье места вышли представители Литвы и Исландии. Этой информацией поделилась страница социальной сети Facebook - Eurovision Georgia, подписчики которой второй день в комментариях поздравляют Торнике Кипиани:

«Я хотел посмотреть Евровидение в этом году от начала до конца, поскольку эта песня очень хорошая, с такой Грузия выступала впервые. Торнике выиграл – это факт, эту песню поддерживало много иностранцев», - написал пользователь Бека Грдзелашвили.

Есть и те, кто скептически отнесся к итогам голосования:

«Чего вы ждали, за Торнике проголосовала половина Грузии. Вы же понимаете, что это не победа», - написала пользователь Нини Отиашвили.

Концертный вариант конкурса «Евровидение-2020» был отменен еще в марте из-за пандемии коронавируса.