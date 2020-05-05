- Считаете ли вы оправданным смягчение карантина?

Лана Чкадуа: Новых случаев у нас не было, а это значит, что какие-то жесткие ограничения можно ослаблять и снимать. Так как у нас экономика не очень хорошо развита, малый и средний бизнес от этих жестких ограничений очень сильно пострадал. Чтобы ситуация не стала совсем критической, мне кажется, что смягчение только на пользу.

- Носите ли вы сами маски?

Лана Чкадуа: Я перестала носить маски, носила их три недели. Но перчатки ношу.

Нана Абшилава: Я считаю, что смягчать карантин пока рано, потому что мы знаем, что происходит в соседних странах, когда число инфицированных больных растет, а также число смертей. Хотя в данный момент мы в безопасности, поскольку границы закрыты, особенно со стороны Ингура, поскольку сюда никто не проходит. А со стороны Псоу, надеюсь, что наши соотечественники, которые возвращаются на родину, будут соблюдать или соблюдают режим самоизоляции.

- Носите ли вы сами маски?

Нана Абшилава: Ношу, когда иду на рынок.

Гудиса Тодуа: Есть факты, что люди пересекают абхазо-российскую границу как наши местные, так и отдыхающие. Может, не в таком количестве, как это обычно бывает в мае месяце. Если в случае что граница закрыта, конечно, смягчение необходимо. Я думаю, что нужно людям дать немного свободы. Но если пересечение границы не будет прекращено в таком количестве, как нам передают по телевидению, то мне кажется, конечно, нужно оставлять такой режим, который есть сейчас.

- Откуда у вас информация, что в Абхазию прибывают неграждане Абхазии тоже? Вы можете подтвердить?

Гудиса Тодуа: Подтвердить это, к сожалению, я не могу, потому что я не владею такой информацией. Но эта информация гуляет в социальных сетях.

- Носите ли вы сами маски?

Гудиса Тодуа: Я не выхожу из дома, но когда я вхожу, если это продуктовый магазин, то надеваю маску, перчатки. Мне кажется, что это уже даже какая-то традиция - обязательно надевать маску.

Яна Бжания: Я думаю, что оправдано, потому что у нас фактов заражения нет. Так как граница закрыта, я думаю, что можно снять ограничения, разрешить людям ходить на работу. Единственным ограничением может быть именно граница, чтобы она была закрыта, чтобы вирус не проникал на территорию Абхазии.

- Носите ли вы сами маски?

Яна Бжания: В последние два дня я не надеваю маску. Но продолжаю мыть руки, дезинфицировать.

Лаша Каличава: Бессмысленно продлевать карантин, потому что люди уже свободно ходят, рынок открыт три дня, общественный транспорт потихоньку начал ходить.

- Носите ли вы сами маски?

Лаша Каличава: Какое-то время надевал, но это ради того, чтобы людей не пугать.

Анаид Калайджян: Да, считаю оправданным, но должно быть единственное условие, чтобы на границе происходило так, как сейчас происходит, был ограничен въезд-выезд.

- Вы сами носите маски?

Анаид Калайджян: Нет, так как я живу в селе, у нас такой необходимости нет Вначале люди носили маски, а сейчас уже перестали. Получается, что немножко мы расслабились.

Сария Кварацхелия: То, что смягчили карантин, в этом есть свои плюсы, потому что люди работают и зарабатывают деньги. А так как такой вспышки в Абхазии нет, надеюсь, если не откроют границу, ничего такого у нас не будет. Если откроют границу и к нам кто-то завезет вирус, тогда уже нужно будет вводить тот режим, который был.

Елена Кувичко: Если у нас официально не было подтверждено больше заразившихся людей, при закрытых границах, если соблюдается карантин вновь приезжающими, наверное, меры можно смягчить. Но вопрос: насколько хорошо выявляются зараженные? Насколько полученная быстро информация верна? Все зависит от этого.

- Вы носите маски?

Елена Кувичко: Да, когда захожу в публичные места, либо хожу на рынок, либо в магазин, то я надеваю маску.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия