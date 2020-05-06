Грузии предложили взять из пандемии лучшее

Эксперты грузинского отделения Transparency International в своем последнем докладе предложили провести посткризисную реорганизацию экономики так, чтобы снизить экономическую зависимость от России.

За последние семь лет зависимость некоторых сегментов экономики от России достигла критического уровня, говорится в докладе организации. Особенно это касается экспорта вина, импорта пшеницы и туризма, в котором также преобладали россияне.

В 2013-2019 годах экспорт грузинского вина увеличился на 244%. В 2019 году Грузия экспортировала в Россию вина на 133 миллиона долларов, что составило 57% от общего объема экспорта вина Грузии.

За этот же период доля России в грузинском импорте пшеницы достигла 90%. В первом квартале 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт пшеницы из России в Грузию увеличился с 72 тысяч тонн до 87 тысяч тонн, при этом российская доля в импорте достигла 100 процентов.

Зависимость Грузии от российских туристов постепенно стала важным фактором для экономики Грузии. Их доля в общем количестве иностранных гостей в Грузии достигла максимума – 16% – в 2018 году. В 2019 году российские туристы потратили в Грузии около 700 миллионов долларов.

По мнению экономического аналитика Transparency International Бесо Намчавадзе, экономическая зависимость Грузии от России создает определенные угрозы, поскольку Россия неоднократно использовала экономические рычаги в политических целях воздействия на Грузию в течение последних 15 лет. Например, в 2006 году Россия объявила эмбарго на поставки природного газа и электроэнергии в Грузию. После «гавриловской ночи» 20 июня 2019 года Кремль запретил полеты из России в Грузию, пытаясь оказать давление на власть.

Распространение коронавируса значительно повлияло на экономику Грузии, включая торговлю, в первом квартале 2020 года. Грузинский экспорт упал в марте на 22%. В том числе экспорт в Россию упал на 43%.

По мнению Бесо Намчавадзе, нынешний кризис предоставляет шанс для реорганизации экономики Грузии, благодаря которой, в частности, можно снизить экономическую зависимость от России.

«Мы рекомендуем правительству в посткризисный период диверсифицировать свои экспортные рынки, в особенности с точки зрения экспорта вина; необходимо максимально стимулировать местное производство пшеницы и диверсификацию ее импорта. Также, в отличие от прошлых лет, после открытия границ Россия не должна быть целевым рынком для привлечения туристов. Ресурсы, выделяемые на маркетинговую деятельность в этом направлении, должны быть перенаправлены в другие страны».

Россия является традиционным и хорошо проверенным для предпринимателей рынком сбыта. Несмотря на использование этой страной экономических рычагов для усиления политического влияния, перенаправление грузинской продукции на рынки других стран является все же делом отдаленной перспективы, говорит экономист, профессор университетов «Кавкасия» и «Сакартвело» Акакий Цомая:

«Зависимость от российского рынка сохранится до тех пор, пока Грузия не сумеет привлечь серьезных инвесторов и не диверсифицирует экспорт путем перепрофилирования своего производства на более развитые рынки. А для этого необходимо наличие демократической судебной системы. Разумеется, когда государственный аппарат объявил войну «Консорциуму развития Анаклия», говорить о перспективах привлечения серьезных инвесторов не приходится».

Среди прочего, авторы доклада отметили и тенденцию снижения энергетической зависимости от России. В 2019 году доля электроэнергии, импортируемой из России, составила около 4% от потребляемого Грузией электричества. Что касается российского природного газа, то в 2019 году его доля составила 1,7% от общего потребления газа в Грузии.

Прямые иностранные инвестиции из России не были значительными в последние годы. В 2015-2019 гг. их доля в общем объеме иностранных инвестиций Грузии составила всего 3,4%.