Делягин vs Абхазия

Вчера пятый президент Республики Абхазия Аслан Бжания, приступивший к выполнению обязанностей две недели назад, отправился в Москву в первую рабочую поездку за границу в качестве главы государства. В эту поездку отправились вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, назначенный 28 апреля, и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, которая была назначена в минувший понедельник и представлена коллективу министерства во вторник. По неофициальной информации, президент вылетел в российскую столицу раньше, а вице-премьеры – вслед за ним, им предстоит встреча с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Нет, разумеется, ничего удивительного в том, что первый зарубежный визит президента оказался визитом именно в Москву, такими были не менее 90% из тех, что осуществили все президенты Абхазии вместе взятые за минувшие более десяти лет после признания республики Россией. Вспоминается, в частности, торжественно обставленный визит Сергея Багапша в начале 2010 года, в котором также приняла участие в качестве министра экономики Кристина Озган. Ну, а что так скоро возникла необходимость в этой поездке, тоже понятно, учитывая необходимость корректирования в условиях пандемии той поддержки, которую оказывает Абхазии Российская Федерация.

О результатах этой поездки станет известно позже. А я сегодня решил обратиться к теме, которая в чем-то перекликается с данной и которую называл «отложенной», так как заняться ей в предыдущие дни постоянно мешали текущие события и сопутствующие им темы. А началось все еще в середине апреля, когда фейсбучный друг из Москвы прислал мне видеоролик с уничижительными высказываниями об Абхазии известного российского экономиста и политического публициста Михаила Делягина. Я отнюдь не был уверен, что стоит обращаться к обсуждению в СМИ этого достаточно уже расхожего в России – на уровне соцсетей и интернет-форумов – мнения, поскольку в подобных случаях всегда думаешь: а зачем его лишний раз тиражировать? Но потом видеоролик пошел «гулять» в абхазском сегменте «Фейсбука», на него прозвучал обстоятельный ответ другого москвича, с альтернативным мнением… В общем, давайте по порядку. Михаил Делягин отвечает на вопрос некоего, как я понял, интернет-пользователя:

«Визави спрашивает: «Близкие люди из Москвы в силу некоторых обстоятельств (могу себе их представить) уже несколько лет проживают вместе с детьми в Сухуме. Скажите, какие перспективы у Абхазии?» В Абхазии будет продолжаться одичание. Форсированными темпами. Потому что как устроена абхазская психология? Как я ее помню пятнадцать лет назад. Есть кусок земли, нужно его продать богатеньким Буратино из России и купить джип. И на нем кататься. И если этот джип ломается или сгнивает в силу времени… а это время уже пришло, дальше возникает следующий этап: «Да, я им продал землю, и поэтому они во всех моих бедах виноваты». Способности к созидательному труду люди, управляющие государством Абхазии, сменяя друг друга, не демонстрируют. Страна как стояла пустая и заброшенная, так она пустой и заброшенной и стоит. Так что без внешнего управления здесь обойтись не удастся. Российская Федерация внешним управлением заниматься не хочет; дорогу построили – и хватит, потому что оно не занимается этим и в России. Соответственно, это управление будет турецким… Но пока внешнего управления, созидательного, производительного, не будет, Абхазия будет оставаться дикой… дичающей на глазах территорией. Мы видим абхазскую преступность, мы видим людей, которые, так сказать, стремительно вернулись к феодализму, считают, что Россия должна за это платить, Россия во всем виновата. Мы все это видим, мы все это ощущаем. А бесконечные нападения на русских в Абхазии уже задолбали, если честно. Если абхазам сочувствовали после того, как грузины попытались осуществить их геноцид, то сейчас я никакого сочувствия к абхазам не вижу. Они просто достали».

Спустя несколько дней после того, как я просмотрел это видео, обнаружил, что его уже видели и обсуждают многие сухумцы. Как-то довелось присутствовать при таком обсуждении так называемых простых абхазов, не аналитиков, а работяг, причем мнения разделились. «А что, разве он неправду говорит?» – вопрошала одна моя соседка. «А где нет преступников и кидал? А мы с тобой разве такие? Почему он всех, нацию обвиняет?» – горячилась в ответ ей другая.

А потом житель Москвы, координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский, которого знаю по многочисленным постам в блогосфере, выложил в «Фейсбуке» данный ролик и ссылку на свою статью на Яндекс.Дзене с предисловием, в котором, в частности, написал:

«Известный экономист Михаил Делягин зачем-то высказался очень резко по поводу Абхазии. Это его выступление вызвало очень резкую реакцию в абхазской блогосфере. И я людей отлично понимаю. Тон и само содержание короткого видео крайне некорректны. Смотришь Делягина и гадаешь, то ли у него возникло что-то очень личное к Абхазии, что его глубоко задело и обидело, то ли его кто-то попросил (за бабки или по-братски) нагнать хайпа по теме, в которой он лично разбирается как свинья в апельсинах, судя по всему. Если интересно, то прочтите мою статью, посмотрите видео и скажите, уместно ли человеку публичному и известному выступать в таком хамском стиле, делать такие обобщения и вот так вольно оперировать фактами».

Большинство комментариев было, конечно, возмущенными высказыванием Делягина, не обошлось и без нецензурных выражений. Но встретилось и мнение в его защиту: «Почему он «идиот»? Он говорит неправду? У нас никто никого не кидал? Не убивал? Не пугают и не хотят отбирать дома? И не отбирали?» Этой женщине возразили: «Да, были моменты... Но он оскорбительно говорит о целом народе как о неспособном к самоуправлению. А что, в России нет экономических преступлений? Что, пенсионеров там не выгоняют из домов обманом, чтобы завладеть их жильем?»

Теперь обратимся к аргументации Кирилла Базилевского в его статье «Зачем Делягин ТАК сказал про Абхазию?» Прежде всего, он дает характеристику Делягину: «С одной стороны, да, Михаил Геннадьевич совсем не дурак и не фрик, не безмозглый ютуб-блогер из Сочи. Человек в свое время сделал серьезную карьеру, заработал себе имя, написал достаточное количество работ, чтобы к его словам прислушивались. В любом случае, Делягин личность известная и публичная. С другой стороны, сегодня Делягин уж точно не является человеком, влияющим на российскую политику по Абхазии. За последние годы наговорил он всякого, прямо скажу, в том числе, не самого адекватного, и воспринимать любое его высказывание всерьез вряд ли стоит».

Базилевский разбирает суждения Делягина по пунктам. Вот несколько примеров.

«Для того чтобы судить об общественных процессах в Абхазии, нужно как минимум провести анализ целого ряда факторов, максимум – понаблюдать лично. Лично я никакого одичания Абхазии не наблюдаю, а занимаюсь разнообразной деятельностью, связанной с Абхазией уже полтора десятка лет. Если уж хоть каким-то образом говорить про одичание Абхазии, то, разве что, рассматривая ситуацию в республике сразу после войны с Грузией 1992-1993 годов и во второй половине 90-х годов, когда последствия войны и санкций поставили большую часть местного населения на грань выживания. Да и в этом контексте под одичанием нужно понимать недееспособность государственных и инфраструктурных институтов, у которых просто не было никаких рычагов для того, чтобы удерживать ситуацию в нормальном состоянии… «Абхазская психология» – пример непозволительных обобщений от человека, который лично не окунался в абхазские общественные и бизнес-процессы… Не скрою, я считаю, что шальные деньги, падающие порой на некоторых жителей Абхазии, многих из них испортили. Это касается и тех, кто каким-то образом присосался к российской финансовой помощи, и тех, кто сумел уговорить российских инвесторов поучаствовать в каком-то проекте в Абхазии. Явно Делягин не общался с абхазскими предпринимателями, работающими в условиях, как минимум не более легких, чем их российские коллеги. Вряд ли Делягин в курсе, какой жизнью живут люди в абхазских селах. Люди работают с утра до вечера практически без государственной поддержки и возможности развивать свои хозяйства. Уж точно не про такую «психологию» по-делягински – жизнь тысяч людей, работающих учителями, медиками и так далее... Преступность. Да, она есть, как и в любой другой стране. Да, есть и «воры в законе», от которых многое зависит. Громкое убийство на сухумской набережной тому свидетельство. Является ли абхазская преступность чем-то запредельным? Нет. Примерно то же самое, что и во многих странах постсоветского пространства. Можно вспомнить знаменитую Кущевку. Вот такого в Абхазии нет. Есть карманники, аферисты, домушники, а вот смычки силовиков и бандитов, превращающих жизнь граждан в ад, нет».

В статье Базилевского нет огульной защиты Абхазии и абхазов от критики, он сам приводит примеры происходивших здесь преступлений и проблем, которых у нас «выше крыши». Но он протестует против огульных обвинений и обобщений. Аналогично ему я не собираюсь «защищать честь мундира», но скажу откровенно: в высказываниях Делягина и таких, как он, об Абхазии проскальзывает нечто свойственное нацизму с его рассуждениями об «унтерменшах».

Часто слышал выступления Делягина на разные темы на российских телевизионных политических ток-шоу, и меня всегда коробила «баррикадность» его мышления, страсть, как и многих там, к неизменному поиску внешних и внутренних врагов. Но в качестве самой красноречивой его самохарактеристики запомнилось вот что. Отвечая среди прочих известных личностей несколько лет назад в популярной российской газете на вопрос о своем отношении к тому, что князь Владимир Красное Солнышко принял больше тысячи лет назад именно православие и крестил Русь, он сказал примерно так: «Это был замечательный выбор, поскольку именно православие, в отличие от, скажем, католичества, прививает людям высокие духовные начала, нравственность и порядочность».

Вообще-то во времена князя Владимира христианство еще не разделилось на православную и католическую ветви, хотя Рим и Константинополь действительно уже существовали как два его главных религиозных центра. Но главное в другом: следуя логике Дягилева, следует считать, что народы, исповедующие православие, скажем, румыны, должны быть сплошь высоконравственны, а исповедующие католичество – итальянцы, французы и др., соответственно, наоборот? На мой взгляд, мышление предельно примитивное и убогое. Что весьма органично для его мировоззрения в целом.

И еще одно замечание к видеоролику с высказываниями Делягина. «Есть кусок земли» – вообще-то земля в Абхазии не покупается и не продается. Значит, если россиянин вступал в подобную сделку, он понимал, что имеет дело с жуликами и коррупционерами, и сам таковым является! И от кого, интересно, Делягин слышал в Абхазии нелепые обвинения, что «Россия во всем виновата», пусть назовет имена.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия